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愜意田園風: 一間舒適又溫暖的經典家庭住宅

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Casa FC, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 房子
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你喜歡田園風嗎? 今天的點子簿要帶你欣賞一間非常寬敞，有著山形屋頂等傳統住宅的結構，但是室內的現代元素一應俱全的經典家庭住宅。這個家中最吸引人的便是其大面積的半戶外空間，那有遮陽屋頂的戶外廚房以及餐廳散發著濃厚的田園氣息，讓家人或是受邀的親友都能夠像是度假一般地放鬆。

現在就讓我們欣賞這間經典家庭住宅中各個角落的細節吧!

外觀

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Lozí – Projeto e Obra

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先看看這個的正面外觀吧! 專家選用了大地的色系，讓人看到這間房子的第一眼就有如如沐春風一樣的舒服自在。除了樸實的用色以及外觀外，獨特的柵欄上有許多植物攀爬在上，讓訪客可以感受到自然的氣息。圓弧形的步道的盡頭是這個家的木頭大門，而打開大門後，家裡面會是什麼樣貌呢?

客廳

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Lozí – Projeto e Obra

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走進屋內，木頭的樑柱以及地板讓人感到安心溫暖，而米色系的沙發也延續了外觀的大地色系，整體感非常簡單樸實。

開放式的廚房

Casa FC, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Lozí – Projeto e Obra

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接著讓我們來到廚房的區塊，灰白色系的廚房流理臺以及廚房儲藏櫃讓空間很有潔淨感。流理臺上方的大片窗戶則讓做料理的人能夠在陽光的沐浴之下洗菜，切菜，愉悅地為家人做菜。

浴室

Casa FC, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 浴室
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結合了木頭以及石材，並且用小面積磁磚妝點的浴室中裝置了溫暖的黃光，那溫馨的氣息讓人可以好好地放鬆如廁。

臥室

Casa FC, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 臥室
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臥室中沒有多餘的傢俱或是裝飾品，讓睡覺的地方回歸純樸，更可以心無雜念地入睡。

另外一間浴室

Casa FC, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 浴室
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另外一間浴室則是走白色系，淋浴間的霧面玻璃可以讓沖澡的人享有隱私感。

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另外一間臥室

Casa FC, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 臥室
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這間臥室比剛才那間還要來得大，同樣也沒有太多傢俱或是擺設，整間房間的重點就是白牆以及木頭的傢俱以及邊框。

戶外廚房

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這個有三型屋頂的半戶外空間中規劃了以石頭砌成的廚房，以及餐廳的區塊。

田園風情

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近距離欣賞廚房，這用石頭砌成的吧檯桌以及烤爐是不是很有田園風情呢?

後方

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最後讓我們繞到房子的後方，原來這個家還有暗藏了車庫，絕對是有車家庭的理想住宅。

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