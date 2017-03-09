愜意田園風: 一間舒適又溫暖的經典家庭住宅

你喜歡田園風嗎? 今天的點子簿要帶你欣賞一間非常寬敞，有著山形屋頂等傳統住宅的結構，但是室內的現代元素一應俱全的經典家庭住宅。這個家中最吸引人的便是其大面積的半戶外空間，那有遮陽屋頂的戶外廚房以及餐廳散發著濃厚的田園氣息，讓家人或是受邀的親友都能夠像是度假一般地放鬆。
現在就讓我們欣賞這間經典家庭住宅中各個角落的細節吧!
先看看這個家的正面外觀吧! 專家選用了大地的色系，讓人看到這間房子的第一眼就有如如沐春風一樣的舒服自在。除了樸實的用色以及外觀外，獨特的柵欄上有許多植物攀爬在上，讓訪客可以感受到自然的氣息。圓弧形的步道的盡頭是這個家的木頭大門，而打開大門後，家裡面會是什麼樣貌呢?
走進屋內，木頭的樑柱以及地板讓人感到安心溫暖，而米色系的沙發也延續了外觀的大地色系，整體感非常簡單樸實。
接著讓我們來到廚房的區塊，灰白色系的廚房流理臺以及廚房儲藏櫃讓空間很有潔淨感。流理臺上方的大片窗戶則讓做料理的人能夠在陽光的沐浴之下洗菜，切菜，愉悅地為家人做菜。
結合了木頭以及石材，並且用小面積磁磚妝點的浴室中裝置了溫暖的黃光，那溫馨的氣息讓人可以好好地放鬆如廁。
臥室中沒有多餘的傢俱或是裝飾品，讓睡覺的地方回歸純樸，更可以心無雜念地入睡。
另外一間浴室則是走白色系，淋浴間的霧面玻璃可以讓沖澡的人享有隱私感。
這間臥室比剛才那間還要來得大，同樣也沒有太多傢俱或是擺設，整間房間的重點就是白牆以及木頭的傢俱以及邊框。
這個有三型屋頂的半戶外空間中規劃了以石頭砌成的廚房，以及餐廳的區塊。
近距離欣賞廚房，這用石頭砌成的吧檯桌以及烤爐是不是很有田園風情呢?
最後讓我們繞到房子的後方，原來這個家還有暗藏了車庫，絕對是有車家庭的理想住宅。