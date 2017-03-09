山腰的幸福：一間擁有寬敞木頭露臺的傳統美房

今天的點子簿所要介紹的傳統美房位在韓國鄉間的山腰上，被綠色植物圍繞著的這間住宅的外觀十分質樸傳統，而室內的空間則走簡約的風格，但卻又不失溫度以及舒適感。

專家為了一對與父母同住的夫妻規劃出寬敞且能盡情享受戶外空間的好居所，以木頭搭建而成的露臺讓所有家族成員都能隨時呼吸戶外的清新空氣，瞭望遠方的美景。

現在就讓我們一起參觀這個家吧！