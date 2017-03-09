山腰的幸福：一間擁有寬敞木頭露臺的傳統美房

今天的點子簿所要介紹的傳統美房位在韓國鄉間的山腰上，被綠色植物圍繞著的這間住宅的外觀十分質樸傳統，而室內的空間則走簡約的風格，但卻又不失溫度以及舒適感。
專家為了一對與父母同住的夫妻規劃出寬敞且能盡情享受戶外空間的好居所，以木頭搭建而成的露臺讓所有家族成員都能隨時呼吸戶外的清新空氣，瞭望遠方的美景。
現在就讓我們一起參觀這個家吧！
從這個角度可以清楚地看見這個家位在山腰上，被綠意環繞的它由不同層的區塊組合而成，而山形的屋頂則是非常傳統的結構。其白色的外牆搭配深藍色屋頂，加上木頭點綴，在一片綠之中非常顯眼，卻一點也不突兀。
房子的正面看起來與剛才的角度截然不同。而從正面也可以看到這個家有大面積的戶外空間，而其三個區塊的形狀各異，從正面看過去非常有層次。
為了喜愛看書、藏書的屋主，專家特別規劃了大面積的牆面書櫃，讓屋主所有的書籍都可以展示出來。而木頭的拉門則分隔了不同的生活區塊，卻又不佔空間。
這個書房給你什麼樣的感受呢？我們覺得白色系的裝潢，搭配木頭的細節，給人一種十分平靜的感受。在這裡似乎能夠好好地靜下心，看完一本好書。
餐廳跟其他室內空間一樣，給人非常舒適自在的溫馨感。而牆上開的窗，似乎像是相框一樣，讓外頭的美景變成一幅畫。
大片的落地窗外，就是大面積的木頭露臺。柵欄的設計十分精緻，卻帶有古意。從這個角度望過去，眼前的美景讓我們恍然大悟，原來專家讓室內的裝潢減到最低，為的就是讓窗外的風景成為最美麗的主角。
想像一下，在美好的午後，席地而坐，喝杯好茶，那感覺有多麼愜意幸福啊？
最後讓我們從不同角度看這個家吧！原來不只是樹林，這間房子還緊鄰小溪，在這樣美麗的自然環境中生活，應該身心都會更佳舒暢吧？