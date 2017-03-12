改造發霉農舍: 一間讓鄰居羨慕又忌妒的舒適鄉間別墅

許多農場的主人不小心就忽略了農舍的價值，任意廢置這個空間，使其變得頹廢又發霉，非常可惜。今天的點子簿要介紹的是一間位在農村的老舊農舍，其樣貌已經因為經過歲月的摧殘以及氣候的折磨變得頹廢不堪，而那發霉的樣貌更是讓人怵目驚心。在專家出馬後，這間廢棄的農舍搖身一變，成為鄰居們都羨慕又忌妒的書是鄉間別墅。

你是否也很好奇這間別墅改造前後的樣子呢? 現在趕快讓我們一起來看看吧!