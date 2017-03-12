改造發霉農舍: 一間讓鄰居羨慕又忌妒的舒適鄉間別墅

許多農場的主人不小心就忽略了農舍的價值，任意廢置這個空間，使其變得頹廢又發霉，非常可惜。今天的點子簿要介紹的是一間位在農村的老舊農舍，其樣貌已經因為經過歲月的摧殘以及氣候的折磨變得頹廢不堪，而那發霉的樣貌更是讓人怵目驚心。在專家出馬後，這間廢棄的農舍搖身一變，成為鄰居們都羨慕又忌妒的書是鄉間別墅。
你是否也很好奇這間別墅改造前後的樣子呢? 現在趕快讓我們一起來看看吧!
喔不，我都還沒做好心理準備，想不到第一張圖就如此驚悚。
這間農舍因為長久以來都沒有維修，因此牆面的油漆都已剝落，而發霉的表面更是無法邀請任何客人前來做客。
改造後的臥室是不是很有鄉間的美好氣息呢?
在雙人床的旁邊有石頭砌成的小牆，中間則放置了黑色的壁爐，能夠為冬日帶來溫暖。
改造前的餐廳沒有第一張圖讓人感到驚悚，然而那粉紅色的油漆一點也跟不上時代，讓整個空間感覺十分過時。
而木頭的餐桌椅的設計也絲毫跟時尚沾不上邊，這樣沒有態度以及品味的餐廳，勢必要好好改造一番!
改造後的餐廳用色讓我們眼睛一亮，白色的牆面讓人感到精神一振，而換成黑色的餐桌椅也與過時這兩個字說再見。在改造後的餐廳內用餐，似乎會忍不住吃三碗飯!
改造前的廚房帶有鄉村的氣息，但是是不美麗的那種。
由於沒有好好地規劃收納的空間，因此整體感十分雜亂，讓人好想要動手把雜物全部丟掉。
改造後的廚房空間超級寬敞! 設有吧檯桌的設計是非常現代的元素，而由於天花板的高度變高，在改造後的廚房也一甩原有的壅塞感，讓人可以愉悅地享受煮菜的好時光。
改造前的浴室的牆面磁磚真的讓人可以感受到它的年代感，而老舊的衛浴設備也無法讓屋主好好地享受沐浴時光。
改造後的浴室整體感都變得更加現代化，而符合現代生活需求的衛浴設備讓屋主終於可以不用洗戰鬥澡了!
改造前的天花板樑柱那破爛的狀態讓人為屋主的生命安全感到憂心重重，除此之外，毫無修飾的牆面也需要重新粉刷。
上圖的空間搖身一變，成為寬敞且活力四射的孩子房。
專家選用藍色讓室內的氣氛更加活潑，而重新整修過的天花板也終於讓人可以安心睡覺了!
現在讓我們看看改造後的別墅外觀，那柔美的色系是不是十分典雅美麗呢? 而寬敞的戶外露臺則讓屋主可以呼朋引伴，在此舉辦活力四射的烤肉派對。
讓我們走到這個家的正面，你可以想像的到，這樣有石牆的美麗別墅，之前還是間發霉的破爛空間嗎?
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