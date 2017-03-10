霸氣的郊區家庭住宅：50 坪的簡約時尚空間

你是否曾經在夜深人靜的時候偷偷在心中吶喊：“老天爺，請讓我跟全家人一起搬到郊區住吧！“？

我們超級能夠體會住在城市中的你的無奈，因為我們也十分認同，郊區的房屋密度比較低，空氣也比車水馬龍的城市來得要好上許多，對於有小孩的家庭來說，會是更為理想的選擇。如果說你正在為你的家人規劃一間郊區的住宅，今天我們點子簿的主角應該會帶給你一些靈感。

這間位在郊區的家庭住宅建地為 50 坪，總共有兩層樓，霸氣的外觀之下是一點也不會遜色的簡約時尚的內在。對於就算搬離城市，也依舊想要過著有品味的生活的你，一定要趕快跟我們看看這間房子的細節！