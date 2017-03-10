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霸氣的郊區家庭住宅：50 坪的簡約時尚空間

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你是否曾經在夜深人靜的時候偷偷在心中吶喊：“老天爺，請讓我跟全家人一起搬到郊區住吧！“？

我們超級能夠體會住在城市中的你的無奈，因為我們也十分認同，郊區的房屋密度比較低，空氣也比車水馬龍的城市來得要好上許多，對於有小孩的家庭來說，會是更為理想的選擇。如果說你正在為你的家人規劃一間郊區的住宅，今天我們點子簿的主角應該會帶給你一些靈感。

這間位在郊區的家庭住宅建地為 50 坪，總共有兩層樓，霸氣的外觀之下是一點也不會遜色的簡約時尚的內在。對於就算搬離城市，也依舊想要過著有品味的生活的你，一定要趕快跟我們看看這間房子的細節！

正面

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一看到這房子的正面，你應該可以體會到我們所說的霸氣吧？

雖然說這間房子有傳統的山形屋頂，但是其小細節以及素材的運用都十分現代。在房子的右手邊有間車庫，對於有孩子的家庭來說是非常便利的設計。

背面

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讓我們繞到後面看看！

先吸引我們目光的絕對是那超級高的反射落地窗，除了將戶外的風景變成一張圖畫，這個落地窗還能讓室內的明亮度超高！

而寬敞的戶外空間，絕對是讓我們超級羨慕的地方！

一樓平面圖

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進到屋子前，先讓我們瞧瞧專家所設計的平面圖。

客廳、廚房、餐廳都位在一樓，你也可以看到戶外的露臺用餐區甚至比室內的餐廳還要大，對於喜歡享受陽光以及微風的人來說，絕對是再好不過的設計了！

二樓庭面圖

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四間臥室都位在二樓，而二樓也有寬敞的陽臺，讓家中成員在二樓也能享受戶外時光～

客廳

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接著讓我們走到房內吧！

那自然的色系讓我們感到非常舒服自在，充滿設計感的傢俱展現了屋主的好品味，而時尚的燈具也有錦上添花的效果。

另外一個角度

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從這張圖你可以看到這個家的落地窗有多高聳，也是為室內帶來自然光的最大功臣。

而沙發旁邊的木頭收納櫃則是我們非常喜歡的小細節！

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木頭牆

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樓梯旁邊的木頭牆非常有質感，並且襯托出白色樓梯的線條之美。

廚房與餐廳

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潔白的廚房除了美觀，也讓屋主更容易清理，而流理檯上方的玻璃窗則讓屋主可以在明亮的光線中盡情地享受料理的時光。廚房旁邊的木頭餐桌給人一種溫暖的感覺，搭配上灰色的座椅後，更顯別緻。

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房子

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