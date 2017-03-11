低成本的預製屋: 含車庫的超完美郊區平房

預製屋最大的優點便是施工期短，造價比一般傳統的房屋還要實惠。對於想要為家人打造一間獨棟住宅的你來說，是個不錯的好選擇。今天的點子簿所要介紹的預製屋位在波蘭的郊區，一層樓高的這間房子有 3 間臥室、2 間浴室、客廳、廚房、餐廳以及雙車庫。這樣完美的平房造價只需約 302 萬台幣，可以說是高貴不貴的完美選擇。

如果你喜歡低調的外觀，別緻的室內裝潢，那麼你一定不能錯過這間由波蘭的專家所打造的郊區平房！現在就來一探究竟吧！