低成本的預製屋: 含車庫的超完美郊區平房

預製屋最大的優點便是施工期短，造價比一般傳統的房屋還要實惠。對於想要為家人打造一間獨棟住宅的你來說，是個不錯的好選擇。今天的點子簿所要介紹的預製屋位在波蘭的郊區，一層樓高的這間房子有 3 間臥室、2 間浴室、客廳、廚房、餐廳以及雙車庫。這樣完美的平房造價只需約 302 萬台幣，可以說是高貴不貴的完美選擇。
如果你喜歡低調的外觀，別緻的室內裝潢，那麼你一定不能錯過這間由波蘭的專家所打造的郊區平房！現在就來一探究竟吧！
開放式的客廳主打米白色系，不僅營造出別緻的風格，還讓人感到非常舒適自在。簡單卻充滿設計感的沙發座椅以及咖啡桌，顯示了屋主的好品味。大片的落地窗引進了自然光，也讓屋裡的人可以隨時查看戶外的動態。
從這個角度望向餐廳，你會發現餐廳的兩旁都有大片的落地窗，即使在用餐的時候，也能享受戶外的風光。
餐廳的餐桌非常光亮，對於收拾的人來說非常好清理，與白色的餐椅也非常搭。
ㄇ字形廚房對於煮飯的人來說絕對是最為便利的設計，而白色的流理檯也十分好清理。廚房常常安排在家中陰暗的角落，然而這間廚房開了大面積的窗戶，讓負責料理的人可以在自然光中享受煮飯的樂趣。
專家善用空間，在牆面設計了節省空間的收納格，除了可以擺放物品，也能展示得意的收藏品。
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