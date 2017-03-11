日式與洋房的結晶：一間充滿家的溫暖的愜意好房

你喜歡混搭風格嗎？今天的點子簿將要帶你欣賞結合了日式建築以及洋房的元素的愜意好房。這間房子不在日本，也不在歐洲，而是位在離台灣飛行時間大約五小時的泰國。泰國的專家大膽地選用了綠色作為房子的外觀，再搭配灰色的屋瓦，並且用紅色作為點綴，讓所有的路人都對這間房子留下深刻的印象。

對於泰國人來說，有個戶外的活動空間是很重要的，因此這間房子的後方規劃了有頂以及無頂的露臺，讓屋主可以好好地享受後院的好風光。

現在就讓我們一起欣賞更多細節！