日式與洋房的結晶：一間充滿家的溫暖的愜意好房

你喜歡混搭風格嗎？今天的點子簿將要帶你欣賞結合了日式建築以及洋房的元素的愜意好房。這間房子不在日本，也不在歐洲，而是位在離台灣飛行時間大約五小時的泰國。泰國的專家大膽地選用了綠色作為房子的外觀，再搭配灰色的屋瓦，並且用紅色作為點綴，讓所有的路人都對這間房子留下深刻的印象。
對於泰國人來說，有個戶外的活動空間是很重要的，因此這間房子的後方規劃了有頂以及無頂的露臺，讓屋主可以好好地享受後院的好風光。
現在就讓我們一起欣賞更多細節！
美麗的黑色柵欄守護著這個美麗的家園，而從這個角度，你可以發現日本建築的元素，以及洋房的細節。圓拱式的門廊以及古典的柱子以及白色的窗框傳遞著優雅的風格，房子的用色雖大膽，整體感卻非常棒，讓人很想跟專家偷學他的配色祕訣。
近看這個家，你能夠更仔細地欣賞那美麗的門與窗框，還有古典的柱子。另外，門口上方的山形屋頂，也十分適合多雨的泰國。
房子的側面開了長方形的窗，可以想像室內想必是十分明亮！而這個家有著寬敞的戶外空間，因此屋主可以種植不同的植物，美化生活。
從這張圖你可以欣賞到專家利用了不同色階的綠色，像是抹茶一樣的顏色是不是讓人感到十分消暑呢？
專家規劃了有頂以及無頂的露臺區，因此不管晴雨，屋主都可以好好地享受戶外的時光。露臺的圖樣地板與綠色的牆面形成對比，也為後院帶來不一樣的層次感。
從房子的正面你應該想像不到後方有個這樣子延伸出去的區塊吧？這個延伸出來的露臺區是與戶外空間結合的重要地方，也是最為愜意的空間。