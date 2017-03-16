20 間現代且無可取代，並且低成本的浴室

浴室在居家環境裡面中是個相當重要的場所，甚至可以說是人類進階到文明的重要歷程，在浴室裡我們解決身上大部分不舒服的因子，舉凡便溺、盥洗等大小事物，都必須仰賴此處。怎麼樣的浴室算是理想的浴室呢?需要有良好的動線或是高檔次的建材?想必這些都是可以考量的因素，但或許我們可以考慮加入美感這個元素，在解決生活機能外還能有不同風貌的呈現。點子簿這次整理了20 間現代且無可取代，並且低成本的浴室，看看哪一個最能讓你洗滌你的身心。