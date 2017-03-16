20 間現代且無可取代，並且低成本的浴室

浴室在居家環境裡面中是個相當重要的場所，甚至可以說是人類進階到文明的重要歷程，在浴室裡我們解決身上大部分不舒服的因子，舉凡便溺、盥洗等大小事物，都必須仰賴此處。怎麼樣的浴室算是理想的浴室呢?需要有良好的動線或是高檔次的建材?想必這些都是可以考量的因素，但或許我們可以考慮加入美感這個元素，在解決生活機能外還能有不同風貌的呈現。點子簿這次整理了20 間現代且無可取代，並且低成本的浴室，看看哪一個最能讓你洗滌你的身心。
在這經典浴室裡，將浴缸填滿了整個淋浴空間，不僅充分利用空間，更做到了乾濕分離；小空間浴室要有泡澡的舒服享受也未嘗不可。
無論是用何種類的建材，保持浴室明亮是首要考量，而所用建材色調的選用更是一門學問。
利用上方的窗來獲得採光，嵌入牆內的空間設計及大量白色的運用讓浴室更為明亮別緻。
利用木材與石頭在閣樓的空間設計這樣具有自然風的現代化浴室，是不是頗讓人驚豔?
利用不同顏色的元素在浴室裡做搭配，也能製造出較俏皮的現代風格。
利用石牆與木材，也可以打造出具有鄉村風貌的現代化浴室喔!
不一定要使用透明玻璃，在浴室中也可以利用毛玻璃製造出溫暖的效果，而且依舊保持明亮。
每個不同的盥洗區都做出完善的空間區隔，讓生活變得更井然有序。
將廁所與浴室利用圖中的隔牆做出區隔，既有個性也頗具美感。
這個浴室裡的白色水槽上方，有另一展更為強調照明的燈，乾淨明亮的線條感，藉由燈光更顯別緻。
生活中洗澡不應該只是在小空間裡洗淨身體，而是有大空間的淋浴享受。
木地板配上所有一切組合起來的白，這浴室裡呈現出一種和諧的美好。
選用淡藍色的地磚搭配牆上的花紋磁磚，透過自然的採光，浴室也能有著海洋的氣息。
在這個浴室哩，我們看不到磁磚接縫的痕跡，專用的牆壁塗層讓浴室展現不同氣息。
想了解更多關於這樣的衛浴設計，可以請教我們的設計師喔!
怎麼樣才能算是理想中的浴室，每個人答案應該都不一樣，但是白色的運用卻是浴室設計中的必然元素。
浴室的白需要透過清理，教你怎麼清理你的浴室:懶人必看！10 分鐘內清理好浴室的妙招。