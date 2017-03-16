你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

20 間現代且無可取代，並且低成本的浴室

Yungshun Lee Yungshun Lee
Dachaufstockung eines Einfamilienhauses, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

浴室在居家環境裡面中是個相當重要的場所，甚至可以說是人類進階到文明的重要歷程，在浴室裡我們解決身上大部分不舒服的因子，舉凡便溺、盥洗等大小事物，都必須仰賴此處。怎麼樣的浴室算是理想的浴室呢?需要有良好的動線或是高檔次的建材?想必這些都是可以考量的因素，但或許我們可以考慮加入美感這個元素，在解決生活機能外還能有不同風貌的呈現。點子簿這次整理了20 間現代且無可取代，並且低成本的浴室，看看哪一個最能讓你洗滌你的身心。

經典又現代

Interior design "Hotel Abruzzi" - Roma, Arch. Lamberto Grutter Arch. Lamberto Grutter 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Arch. Lamberto Grutter

Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter

在這經典浴室裡，將浴缸填滿了整個淋浴空間，不僅充分利用空間，更做到了乾濕分離；小空間浴室要有泡澡的舒服享受也未嘗不可。

拼貼的幾何

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design 浴室
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

利用磁磚拼貼的圖形已經天花板內嵌燈光的照明，讓浴室更具有現代化的時尚感。

有質感的色調

Ristrutturazione Appartamento sul Mare, Architetti Porto Cervo Architetti Porto Cervo 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Architetti Porto Cervo

Architetti Porto Cervo
Architetti Porto Cervo
Architetti Porto Cervo

無論是用何種類的建材，保持浴室明亮是首要考量，而所用建材色調的選用更是一門學問。

陽光入浴

Dachaufstockung eines Einfamilienhauses, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN 現代浴室設計點子、靈感&圖片
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

利用上方的窗來獲得採光，嵌入牆內的空間設計及大量白色的運用讓浴室更為明亮別緻。

簡單俐落的小浴室

Box doccia con porta scorrevole, GAL srl GAL srl 衛浴浴缸與淋浴設備
GAL srl

GAL srl
GAL srl
GAL srl

浴室僅有小小的空間也可以利用強化玻璃來設計出乾濕分離的現代化衛浴，既簡單又俐落。

木材與石頭

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des 浴室
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

利用木材與石頭在閣樓的空間設計這樣具有自然風的現代化浴室，是不是頗讓人驚豔?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

玩玩顏色

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

利用不同顏色的元素在浴室裡做搭配，也能製造出較俏皮的現代風格。

保留原始牆面

L'envers du décor, Pixcity Pixcity 浴室
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

利用老舊的原始牆面，也可以讓浴室呈現不同的美感，圖片中的浴室就很有古堡裡的感覺。

鄉村風的現代浴室

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño 浴室
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

利用石牆與木材，也可以打造出具有鄉村風貌的現代化浴室喔!

溫暖而明亮

PIETRA E NUOVI INTONACI - BAGNO CASA P, Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi 衛浴洗手台
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto – casarmonia progetti e servizi

Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto – casarmonia progetti e servizi
Giuseppe Maria Padoan bioarchitetto - casarmonia progetti e servizi

不一定要使用透明玻璃，在浴室中也可以利用毛玻璃製造出溫暖的效果，而且依舊保持明亮。

恰到好處的空間分配

Bagno Zona Note Casa Mazzara due, Alfonso D'errico Architetto Alfonso D'errico Architetto 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Alfonso D&#39;errico Architetto

Alfonso D'errico Architetto
Alfonso D&#39;errico Architetto
Alfonso D'errico Architetto

每個不同的盥洗區都做出完善的空間區隔，讓生活變得更井然有序。

有格子的隔間

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

廁所與浴室利用圖中的隔牆做出區隔，既有個性也頗具美感。

乾淨明亮

abitazione privata, Bologna, senzanumerocivico senzanumerocivico 浴室
senzanumerocivico

senzanumerocivico
senzanumerocivico
senzanumerocivico

這個浴室裡的白色水槽上方，有另一展更為強調照明的燈，乾淨明亮的線條感，藉由燈光更顯別緻。

寬敞的淋浴空間

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver 浴室
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

生活中洗澡不應該只是在小空間裡洗淨身體，而是有大空間的淋浴享受。

明亮的和諧

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

木地板配上所有一切組合起來的白，這浴室裡呈現出一種和諧的美好。

淡淡海洋風

HOTEL VILLA VIGNOLA - VASTO (CH), CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA 衛浴裝飾品 陶器
CERAMICHE MUSA

CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA

選用淡藍色的地磚搭配牆上的花紋磁磚，透過自然的採光，浴室也能有著海洋的氣息。

無磁磚浴室

Viviendas Centro Histórico Valencia, Singularq Architecture Lab Singularq Architecture Lab 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Singularq Architecture Lab

Singularq Architecture Lab
Singularq Architecture Lab
Singularq Architecture Lab

在這個浴室哩，我們看不到磁磚接縫的痕跡，專用的牆壁塗層讓浴室展現不同氣息。

想了解更多關於這樣的衛浴設計，可以請教我們的設計師喔!

地中海風情

homify 浴室
homify

homify
homify
homify

大膽的利用土耳其藍的磁磚線條，浴室也能有著地中海的風情。

貼壁紙也時尚

homify 商业空间 飯店
homify

homify
homify
homify

目前市面上有很多種類的防潮壁紙，相當適合在浴室裡使用，有興趣也可以自己動手做看看喔!

浴室就該白

Musterwohnung, Home Staging Bavaria Home Staging Bavaria 衛浴鏡子 White
Home Staging Bavaria

Home Staging Bavaria
Home Staging Bavaria
Home Staging Bavaria

怎麼樣才能算是理想中的浴室，每個人答案應該都不一樣，但是白色的運用卻是浴室設計中的必然元素。

浴室的白需要透過清理，教你怎麼清理你的浴室:懶人必看！10 分鐘內清理好浴室的妙招

25 間造型各異的兩層樓絕美住宅
你喜歡怎麼樣的浴室設計呢?歡迎告訴我們。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了