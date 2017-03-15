10 個有遮陽設備的絕美花園

經過寒冷的冬天與潮濕多雨的春天，一年之中最令人期待的季節終於快要來到了！
炎炎夏日，花園各處都充滿生機，你終於可以好好地整修花園，孩子們也可以盡情地在嬉戲了‥‥‥還有別忘了，夏天根本就是最適合搞聚會的時候！可是等等，你的花園有足夠的遮陽設備嗎？太陽有時候可以很毒辣，光在花園停留個幾小時人就可能曬傷了！
良好的遮陽設備比如說遮陽篷或花園棚架等等，絕對可以幫助你無後顧之憂地盡情享受夏日時光。今天我們為大家帶來了 10 個有遮陽設備的絕美花園設計好點子，讓你提早為夏天作好準備，現在就讓我們一起來看看吧～
這個由設計公司C4sun打造的大地色系遮陽篷擁有極度對稱的線條，選色和風格都跟花園一致，打造出一個充滿美學的遮陽小區。
此外，這種形狀設計能夠令遮陽篷在大風的情況下仍舊保持原有形狀，同時也可以減低風吹會造成的噪音。
夏天代表活力，而紅色亦有同樣意味。在花園的一片綠意之中加添這一整個顏色鮮艷的遮陽篷，整個鮮明的視覺效果讓人無法把焦點移到別的地方呢！
如果花園空間有限，選用這種迷你四角式的遮陽篷設計也非常不錯。遮陽篷物料防風防水，除了為你隔絕太陽外還能為你擋風雨。
配合滾軸而建的遮陽篷伸縮自如，有需要的時候才把篷子展開來，閒時就把它收疊起來，以防影響到花園應有的空間感。
這種捲軸式遮陽篷價格合理，其實使用上來靈活有彈性，無論是摺疊或者展開都毫無問題。 而且顏色選擇夠多，配合任所類式的庭院都可以。
花園棚架和遮陽篷並不一定要二選一，其實只要簡單地把兩者融合起來，就能建造一個既有個人風格，又有實際功能的連布幕花園棚架了。
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