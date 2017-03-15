10 個有遮陽設備的絕美花園

經過寒冷的冬天與潮濕多雨的春天，一年之中最令人期待的季節終於快要來到了！

炎炎夏日，花園各處都充滿生機，你終於可以好好地整修花園，孩子們也可以盡情地在嬉戲了‥‥‥還有別忘了，夏天根本就是最適合搞聚會的時候！可是等等，你的花園有足夠的遮陽設備嗎？太陽有時候可以很毒辣，光在花園停留個幾小時人就可能曬傷了！

良好的遮陽設備比如說遮陽篷或花園棚架等等，絕對可以幫助你無後顧之憂地盡情享受夏日時光。今天我們為大家帶來了 10 個有遮陽設備的絕美花園設計好點子，讓你提早為夏天作好準備，現在就讓我們一起來看看吧～