8 種小套房以及小公寓必備的輕隔間

挑高套房或公寓的好處就是，你可以輕易地把空間橫向地一分為二。

這個單人房間的底層放置了一張單人床，而床邊的木製樓梯通往上層的起居空間。這個帶有木柵的樓梯既是書架也是分隔兩個上下空間的「牆」，盡用空間的同時亦為房間帶來滿滿的設計感。