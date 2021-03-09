8 種小套房以及小公寓必備的輕隔間

近年來社會上彷彿掀起了一股「輕」潮流——攝影愛好者追求照片呈現日系「輕風格」；女生們大愛健康「輕食」；好像什麼東西只要和“輕”聯繫在一起，就有一種與眾不同的舒暢感！想想確實是這樣，現代人面對愈來愈多的壓力，在很多時候都是沒有很放鬆的機會的，而“輕”這個字剛好就在一定程度上滿足了大家對於減壓的需求和渴望，所以無論是“輕風格”還是“輕食”都同時滿足了人們心理和物質上的雙重需求。對了，你知道嗎，現在連室內裝潢也開始流行「輕隔間」啦！沒錯，今天我們要為大家介紹的就是8 種小套房以及小公寓必備的輕隔間！那什麼叫做「輕隔間」呢？其實以前一般的房子都是以厚重的實體牆來把不同起居空間劃分開來，可是現代人愈來愈重視空間感，於是便想利用一些輕量化的物料來取代舊有的做法。比如說利用鋼製架子、半高磚牆或者傢俱本身來分隔空間。
挑高套房或公寓的好處就是，你可以輕易地把空間橫向地一分為二。
這個單人房間的底層放置了一張單人床，而床邊的木製樓梯通往上層的起居空間。這個帶有木柵的樓梯既是書架也是分隔兩個上下空間的「牆」，盡用空間的同時亦為房間帶來滿滿的設計感。
風水學上來說，大門直沖到客廳會容易令屋主心煩、做事不順等等。而實際來說，應該沒有人喜歡一推開門就被「看光」的感覺吧！因此，設計師在玄關位置放了一小面磚牆，它同時也可以當作電視牆使用。
試身室或者窗簾通常都是使用「布簾加拉桿」的組合，而現在設計師就把這個概念引進小公寓的房間簡易隔間中！圖中的臥室被套房隔間簾圍起來，只要簡單地把加長的白布簾拉上，就能打造出一個專屬於兩人的浪漫空間了。
我們亦可以利用加高地台來打造不同層次的空間。圖中真正放置睡床的臥室建立在木製地台之上，這樣子的做法就能夠跟地面的玄關作明顯的分隔了。而地台與地板之間的空隙還能被利用作收納空間呢！
鏤空設計最能夠為套房裝潢帶來空氣感，我們現在看到的是由高雄的有容藝室內裝修設計有限公司所打造的半開放式書房。圖中的灰木牆看起來就好像是古代的屏風一樣，新舊的元素交融能夠大大提升其獨特的設計感。
電視櫃的款式和功能都很多，比如說這個置頂式的電視櫃既有收納功能，亦有間隔空間的作用。而且重點是，它的設計線俐落又簡潔，本身就具有裝飾空間的效果！
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