油漆或是塗層？牆面的裝飾好點子

有些時候我們希望房子可以有些改變，可是卻不希望花一大筆去進行比如說翻修或重新間隔等等的大工程。如果你也是這樣想的話，今天文章要提到 8 個必學的牆面設計就絕對有用武之地啦！
牆面的設計變化很多，除了一般基本的粉刷外，你還可以把它變成磚牆、石磚甚至是植物牆。粉飾牆面當中涉及的工序不算多，可是完工後的效果可是非常驚人！事不宜遲，現在讓我們一起趕快來看看這些好點子吧！
馬賽克這種鑲嵌藝術歷史悠久，早於古羅馬時期已經非常盛行。這種歷久不衰的風格至今仍常常用在室內裝潢之中，比如說浴室的淋浴間或者廚房的牆面等等。
這個迷人庭院的水池和木甲板很吸引，而在左手邊巾後的石牆同樣也絕對是設計焦點！石牆以大小不一的石塊拼湊而成，保留了石頭原有的天然質感，營造出滿分的視覺效果。
其實想要打造一個有獨特風格的室內空間並不是件難事，你也不需要費煞思量到底不同的牆面要配搭什麼樣的設計等等！
我們建議你簡單直接地挑出一幅牆，並把它設定為比如說整個客廳的焦點，以特殊塗料或者圖中的大地色系石板來完成牆面設計就可以了！因為「少則是多」是永恆不變的法則。
敢於不同的你就應該選用非一般的設計點子！簡單的方法有，比如說以自己最喜歡的顏色來粉刷全屋牆面。圖中的全綠牆面和樑子設計獨特，與室外的綠色景致亦十分配合，整個空間散發出濃濃的個人風格氣息。
垂直花園牆面一直都是我們為大家常常介紹的新式設計，如果你對此有興趣，歡迎繼續參閱：37個必學的垂直花園設計要點