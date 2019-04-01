油漆或是塗層？牆面的裝飾好點子

有些時候我們希望房子可以有些改變，可是卻不希望花一大筆去進行比如說翻修或重新間隔等等的大工程。如果你也是這樣想的話，今天文章要提到 8 個必學的牆面設計就絕對有用武之地啦！

牆面的設計變化很多，除了一般基本的粉刷外，你還可以把它變成磚牆、石磚甚至是植物牆。粉飾牆面當中涉及的工序不算多，可是完工後的效果可是非常驚人！事不宜遲，現在讓我們一起趕快來看看這些好點子吧！