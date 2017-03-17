10 個車庫入口的絕佳閘門

房子的大閘門就猶如人的名片卡一樣，會令人對房子或者對自己留下第一印象。我們不必總是選用一些大聚化而又刻板的設計，反之，我們應該因應自己的喜好和品味來打造一個既有實際功能，又有美化家居效果的個性閘門設計。
今天 homify 要為大家帶來 10 個美得非同凡響的車庫入口的閘門設計，當中一定有一些合你的口味——無論你喜歡簡約風、自然風還是喜愛充滿藝術氣息的圖樣！
一看見這個由各種不同的曲線組成的閘門，我們就想起了西班牙的著名建築師高迪(Antoni Gaudí i Cornet)。他經觀察後發現大自然裡並不存在直線，並曾說過「直線屬於人類，曲線屬於上帝」，因此它的建築作品每每都強調曲線。
這個帶有高迪風格的典雅閘門，會是你的首選嗎？
想要把自然風亦融入閘門之中？那你可以考慮這種設計看看！
不鏽鋼的閘門上刻有竹子的圖樣，這樣既能為無趣的鋼門添新意，同時亦可以把大自然元素帶進家裡。
炭灰色的金屬給人一種沉隱的感覺，走到這個閘門前，你也能彷彿感受到屋主對隱私度的重視。
屋內的設計同樣包含了不少炭灰色金屬設計元素，所以房子的內外設計整體度可是非常高的喔！
一看到這個閘門，你們有沒有被它的霸氣給震懾住呢？這個充滿氣派的金色閘門由金屬曲線配合磨砂玻璃門而組成，讓人聊直接聊想到海洋。
除此之外，前門的其他元素例如凹凸牆面或者是屋簷等等亦同樣吸睛！
這一個黑色金屬閘門就好像是閘門3的簡約版本，清脆俐落的線條跟走現代時尚風的白色房子非常的搭。
這種翻板式的閘門設計非常普遍，比如說車庫門。由於屋主熱愛大自然，故此整個外牆牆面都鋪有天然的竹子。
玻璃是一個質感輕盈的建築材料，其透光性總是能讓房子呈現不一樣的透亮效果。
這個由金屬架和磨砂玻璃組成的閘門設計雖然低調，可是絕對耐看耐用。
這個房子前身是一個工廠，因此無論是閘門還是房子本身都很高。整個大閘門由三個部分組成——底部是一個搭配不透光玻璃的鐵架，中間的鐵架呈現方型圖樣，然後頂部則由許多小方型組成。
這個閘門由阿根廷設計公司TRUA ARQRUITECTURA打造，整個設計沉隱之中又帶點趣味，你喜歡嗎？
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