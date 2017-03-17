10 個車庫入口的絕佳閘門

房子的大閘門就猶如人的名片卡一樣，會令人對房子或者對自己留下第一印象。我們不必總是選用一些大聚化而又刻板的設計，反之，我們應該因應自己的喜好和品味來打造一個既有實際功能，又有美化家居效果的個性閘門設計。

今天 homify 要為大家帶來 10 個美得非同凡響的車庫入口的閘門設計，當中一定有一些合你的口味——無論你喜歡簡約風、自然風還是喜愛充滿藝術氣息的圖樣！