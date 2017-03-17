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10 個車庫入口的絕佳閘門

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Riyadh House, arqflores / architect arqflores / architect 窗戶
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房子的大閘門就猶如人的名片卡一樣，會令人對房子或者對自己留下第一印象。我們不必總是選用一些大聚化而又刻板的設計，反之，我們應該因應自己的喜好和品味來打造一個既有實際功能，又有美化家居效果的個性閘門設計。

今天 homify 要為大家帶來 10 個美得非同凡響的車庫入口的閘門設計，當中一定有一些合你的口味——無論你喜歡簡約風、自然風還是喜愛充滿藝術氣息的圖樣！

​1. 典雅曲線

Cancelli artistici, CMG Costruzioni Metalliche Grassi CMG Costruzioni Metalliche Grassi 房子
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

一看見這個由各種不同的曲線組成的閘門，我們就想起了西班牙的著名建築師高迪(Antoni Gaudí i Cornet)。他經觀察後發現大自然裡並不存在直線，並曾說過「直線屬於人類，曲線屬於上帝」，因此它的建築作品每每都強調曲線。

這個帶有高迪風格的典雅閘門，會是你的首選嗎？

​2. 自然風

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: 庭院
Edelstahl Atelier Crouse:

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Edelstahl Atelier Crouse:
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想要把自然風亦融入閘門之中？那你可以考慮這種設計看看！

不鏽鋼的閘門上刻有竹子的圖樣，這樣既能為無趣的鋼門添新意，同時亦可以把大自然元素帶進家裡。

​3. 金屬光影

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URBN

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由幼細的金屬枝條組成的閘門設計之所以這麼特別，都是因為枝條之間不規則地裝有長方型金屬小板子，而整個閘門經過屋外燈光照射後，投映出令人印象深刻的光影。

​4. 簡約風

Puertas automaticas de aluminio soldado, Puertas Lorenzo, s.a Puertas Lorenzo, s.a 窗戶
Puertas Lorenzo, s.a

Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a

炭灰色的金屬給人一種沉隱的感覺，走到這個閘門前，你也能彷彿感受到屋主對隱私度的重視。

屋內的設計同樣包含了不少炭灰色金屬設計元素，所以房子的內外設計整體度可是非常高的喔！

​5. 霸氣曲線

Riyadh House, arqflores / architect arqflores / architect 窗戶
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Riyadh House

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一看到這個閘門，你們有沒有被它的霸氣給震懾住呢？這個充滿氣派的金色閘門由金屬曲線配合磨砂玻璃門而組成，讓人聊直接聊想到海洋。

除此之外，前門的其他元素例如凹凸牆面或者是屋簷等等亦同樣吸睛！

​6. 簡約時尚

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Arquitectura MAS

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這一個黑色金屬閘門就好像是閘門3的簡約版本，清脆俐落的線條跟走現代時尚風的白色房子非常的搭。

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​7. 自然竹牆

Fachada de Réguas de bambu autoclavado- Projeto Arq. Isay Weinfeld, BAMBU CARBONO ZERO BAMBU CARBONO ZERO 窗戶
BAMBU CARBONO ZERO

BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO

這種翻板式的閘門設計非常普遍，比如說車庫門。由於屋主熱愛大自然，故此整個外牆牆面都鋪有天然的竹子。

​8. 金屬與玻璃

51PIA Reforma de casa entre medianeras al Centro de Sabadell, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes 車庫/遮陽棚
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

玻璃是一個質感輕盈的建築材料，其透光性總是能讓房子呈現不一樣的透亮效果。

這個由金屬架和磨砂玻璃組成的閘門設計雖然低調，可是絕對耐看耐用。

​9. 視覺遊戲

homify 車庫/遮陽棚 石板 Black
homify

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喜歡好玩一點的設計的你們，也許可以考慮這一種設計看看喔！

​10. 舊式工廠風格

La Maquinita, Trua arqruitectura Trua arqruitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Trua arqruitectura

Trua arqruitectura
Trua arqruitectura
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這個房子前身是一個工廠，因此無論是閘門還是房子本身都很高。整個大閘門由三個部分組成——底部是一個搭配不透光玻璃的鐵架，中間的鐵架呈現方型圖樣，然後頂部則由許多小方型組成。

這個閘門由阿根廷設計公司TRUA ARQRUITECTURA打造，整個設計沉隱之中又帶點趣味，你喜歡嗎？

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