改造廢棄農舍 : 一個傳統又時尚的質樸好居所

多數人都夢想住家有更大的空間，讓我們的生活過得舒適一些。有些人會尋找更大的房子，有些人則運用裝修或增建的方式，來新增可用空間。此外，也有人轉而去購買第二棟房子，倘若買的是老舊的建築物，則必須再花番功夫去改造它。今天要帶你去參觀的，便是這樣的一個例子，屋主買下一座鄉間老屋，讓專家為它重新改造，賦予新生命。
這麼奇特的案例，現在就一起來參觀吧！
看看它的外觀，如此破落頹圮，不論是誰買下它，我們只能給予衷心的祝福。
或許勇敢的設計師已決定接受這項不可能任務的挑戰吧！
舊的結構看來已被廢棄許久，惟有紅色的磚瓦仍保留了一絲魅力。
倘若除掉這些醜陋的苔蘚，說不定可以換來不同的觀感喔。
當然要改造這個房頂，不僅僅只是鋪上新的草皮就可以了事。最重要的是，屋頂的結構必須重新強化更新，當安全性問題不再構成疑慮，屋主才能在此享受愉快的鄉村生活氣氛。
要使這棟房子變得舒適宜居，地板的暖氣系統一定不可或缺。
這方面勢必得委由專家來動手，為房子裝置起既安全又保暖的設施。
這座房子實際上並不是很大，但是若要採用開放式佈局，又會犧性到私人空間的需求。為了在此打造新的臥室和浴室，設計師必須在這裡新增一些牆壁隔板。
鋪上嶄新的茅草屋頂後，這棟房子的外觀已經開始出現鄉村獨有的風情了！
曝露出來的紅磚有著鏽紅色的美感，用來點綴整個外牆和窗臺部分，正可與奶油色的窗框構成完美的搭配。
中性色調的廚房有著充裕的儲物空間，工作空間也相當寬敞，讓人很想下廚一展身手！
以木材裝潢的樑柱和開放式樓梯，有著鄉村的風格，散發出十足休閒的氛圍。
終於塵埃落定，這所房子已經重生，準備好迎接新的生活了！
屋外有座體面的車道，還有嶄新的門面，屋內更有全新的裝潢。整座建築結構更與周遭的鄉村景觀融合得完美無匹。住在這裡的心情，應該格外美好吧！
想看更多整修專案，一定不能錯過以下文章：