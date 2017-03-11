改造廢棄農舍 : 一個傳統又時尚的質樸好居所

多數人都夢想住家有更大的空間，讓我們的生活過得舒適一些。有些人會尋找更大的房子，有些人則運用裝修或增建的方式，來新增可用空間。此外，也有人轉而去購買第二棟房子，倘若買的是老舊的建築物，則必須再花番功夫去改造它。今天要帶你去參觀的，便是這樣的一個例子，屋主買下一座鄉間老屋，讓專家為它重新改造，賦予新生命。

這麼奇特的案例，現在就一起來參觀吧！