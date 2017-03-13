50 坪的家庭住宅: 一個散發溫馨氣息的現代居所

Arquitectura Mas 是由年輕建築師 Carlos Santillán Bastida 所創立。少年老成的他已完成了一系列墨西哥中北部的住宅和商業項目，現在他的設計公司已經邁入了第十一個年頭！這位建築師的作品以創新的風格、現代設計精神，以及關懷客戶需求而著稱。今天我們要介紹給你的這項專案，便是結合了這三項元素的成果，呈現出獨具風格的設計。現在就一起來參觀吧！
房子的外觀結合了三種不同的材料所打造，包括混凝土、赤陶土和鐵。這棟二層樓的住宅占地共 54.45 坪。居住空間為 49.9 坪，正好足以容納下一個小家庭。
採用紅磚裝飾的門面不僅極具風格，同時也流露出屋主的審美觀。
內部看起來同樣吸引人。從這座樓梯上，你可以看到寬敞的餐廳，裡頭有一張方形的桌子和一套優雅的座椅。白色系的內部裝潢搭配人工照明，讓室內顯得非常溫馨。
設計師在前院打造起一座小綠洲，竹子和其他灌木一起營造出美麗的視覺觀感。
極具情調的花園燈光，讓門牆在星空下顯得格外亮麗。露天車庫則是位於前面花園的一側。
餐廳的另一邊，有著一座以木製櫥櫃和時尚配件打造的現代式廚房。這裡有一條狹窄的走廊，可以通往住家的其他部分。上一層樓便是私人的臥房空間。
美麗的藝術品裝飾著牆面。空間裡飄散著芬芳的鮮花和新鮮的香草味。
臺階上覆蓋著馬賽克瓷磚，並且裝置了明亮的 LED 照明設備。採用灰色系為主調的空間，流露出現代低調的氛圍。綠色的植物陪著你一步步走上台階。
這座小陽台令人聯想起茱麗葉與羅蜜歐相會的地點，浪漫的氣氛讓人忍不住在此留連。
暴露的磚牆和混凝土樑柱具有獨特的吸引力。頂上的照明設備投注下氤氳的光線，散發出南美式的生活情調和質感。
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