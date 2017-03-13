50 坪的家庭住宅: 一個散發溫馨氣息的現代居所

房子的外觀結合了三種不同的材料所打造，包括混凝土、赤陶土和鐵。這棟二層樓的住宅占地共 54.45 坪。居住空間為 49.9 坪，正好足以容納下一個小家庭。

採用紅磚裝飾的門面不僅極具風格，同時也流露出屋主的審美觀。