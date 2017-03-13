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8 個利用樓梯下的留白空間的超聰明收納術

Genie Chien Genie Chien
House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect 客廳電視櫃
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家裡的空間老是嫌不夠用嗎？仔細觀察一下，你會發現有些空間其實是被閒置浪費掉了。比方說，樓梯下就經常藏有你意想不到的可利用空間，只要花些腦筋裝潢一下，它就能變成既有實用功能性、又自帶美觀裝飾性的空間，讓你驚喜不已！在這本點子簿中，我們要展示給你 8 個創意設計，讓它們啟發你更多的靈感，現在就一起來驚喜一下吧！

1. 多功能展示櫃

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect 客廳電視櫃
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

這是一組整合式的設計，樓梯結合了展示櫃，既可以讓你通往家中另一處空間，還可以把東西整整齊齊地展現出來，堪稱一舉多得！

讓我們的專家為你打造這種收納展示櫃吧!

2. 隱藏式抽屜

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StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

這座樓梯下的空間被設計成隱藏式的抽屜，可以用來存放各種物品。採用相同材料打造出來的外觀，讓人驚嘆設計師的巧思！

3. 多功能櫥櫃

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ARCHITETTO ALESSANDRO PASSARDI

ARCHITETTO ALESSANDRO PASSARDI
ARCHITETTO ALESSANDRO PASSARDI
ARCHITETTO ALESSANDRO PASSARDI

另一個令人驚喜的設計！從外觀看，你猜得出來樓梯下共有 4 個可以儲放東西的櫃子嗎？

4. 壁櫥 + 書桌

Loft a Milano; zona Ripa Ticinese, Studio Arch. Matteo Calvi Studio Arch. Matteo Calvi 現代風玄關、走廊與階梯
Studio Arch. Matteo Calvi

Studio Arch. Matteo Calvi
Studio Arch. Matteo Calvi
Studio Arch. Matteo Calvi

如果你需要一個地方工作，不妨考慮這一款設計。樓梯下整合了書桌、多個抽屜和壁櫥，你還能想到更聰明的設計嗎？

5. 多個立方塊設計

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ellevuelle architetti

ellevuelle architetti
ellevuelle architetti
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這組外形像積木的櫃子，是由多個立方體所構成，不但可以完美地創造出收納空間，還自帶獨一無二的美感！

6. 多層架設計

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets., Buscott Woodworking Buscott Woodworking 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Buscott Woodworking

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets.

Buscott Woodworking
Buscott Woodworking
Buscott Woodworking

如果你家有座大樓梯，可以在底下設計出這款具有多個層架的櫃子。簡單又有效率，就幫你整理好家裡。

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7. 休憩的角落

Staircase TG Studio 現代風玄關、走廊與階梯
TG Studio

Staircase

TG Studio
TG Studio
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樓梯下的空間除了當作工作間或儲物櫃使用，也可以設計成一個溫馨的角落，讓你隨時可以躲到裡面偷得浮生半日閒！

8. 衣櫃和抽屜

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有太多衣物要收，卻老是嫌衣櫃太小嗎？那就來打造這一座壁櫥和抽屜吧！再多的衣物也可以分門別類，讓你的生活具有效率！

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