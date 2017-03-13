8 個利用樓梯下的留白空間的超聰明收納術

家裡的空間老是嫌不夠用嗎？仔細觀察一下，你會發現有些空間其實是被閒置浪費掉了。比方說，樓梯下就經常藏有你意想不到的可利用空間，只要花些腦筋裝潢一下，它就能變成既有實用功能性、又自帶美觀裝飾性的空間，讓你驚喜不已！在這本點子簿中，我們要展示給你 8 個創意設計，讓它們啟發你更多的靈感，現在就一起來驚喜一下吧！
這是一組整合式的設計，樓梯結合了展示櫃，既可以讓你通往家中另一處空間，還可以把東西整整齊齊地展現出來，堪稱一舉多得！
讓我們的專家為你打造這種收納展示櫃吧!
另一個令人驚喜的設計！從外觀看，你猜得出來樓梯下共有 4 個可以儲放東西的櫃子嗎？
如果你需要一個地方工作，不妨考慮這一款設計。樓梯下整合了書桌、多個抽屜和壁櫥，你還能想到更聰明的設計嗎？
這組外形像積木的櫃子，是由多個立方體所構成，不但可以完美地創造出收納空間，還自帶獨一無二的美感！
如果你家有座大樓梯，可以在底下設計出這款具有多個層架的櫃子。簡單又有效率，就幫你整理好家裡。
有太多衣物要收，卻老是嫌衣櫃太小嗎？那就來打造這一座壁櫥和抽屜吧！再多的衣物也可以分門別類，讓你的生活具有效率！
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