生活就是假期: 擁有戶外大露臺的超愜意獨棟住宅

甚麼樣的生活最為愜意?能夠讓生活就像度假一樣想必是最讓人憧憬的，那麼何不讓自己的住家就像是渡假飯店般，有個專屬的休憩場所。這次點子簿就要介紹一棟相當典型的度假別墅，除了擁有私人的泳池外，還有附屬於泳池旁的小餐廚，相信住在這樣的別墅裡，生活就像是假期，每日都愜意。
想看更多度假別墅，你也可以參考:物超所值預製屋：擁抱陽光的度假住宅。
外貌利用幾何圖形的組合，融合傳統的建築美學與現代美感，簡單俐落卻又別出心裁，建築右側的大玻璃窗，由底層延續到頂層，設計在角牆的位置，除了為室內帶來極良好的採光，也讓建築更顯大氣。
說到別墅，如果沒有個門前的庭院造景，似乎有些說不過去。在這裡運用了草皮內嵌石材步階，曲線的設計柔化了別墅本身方正的格局，讓建築能給人較親和的感受。
這個不露天的戶外廚房雖然不大，但現代化的用具設備卻也應有盡有，在這裡不用過於擔心太陽的曝曬或及時的大雨，卻有可以享受開闊戶外的舒暢感。
連接小廚房的正是這個游泳池，搭配外圍的木地板，讓人想在此慵懶地待上一整天，就連天上的藍天白雲，都成為了在別墅裡放空的理由。
連結泳池的戶外實木地板設計，就像是專門打造用來無所事事的所在，在這裡放空、發呆、曬曬太陽；當然這裡也是個可以用來做做瑜珈，打打球的良好場地。
在別墅裡，最值得一提的是它的自然採光，樓層的分隔並不阻擋其利用整面牆所導入的自然光。
如果你也想建造這樣的美麗別墅，過上這樣的度假生活，或許就來個泳池吧!