生活就是假期: 擁有戶外大露臺的超愜意獨棟住宅

甚麼樣的生活最為愜意?能夠讓生活就像度假一樣想必是最讓人憧憬的，那麼何不讓自己的住家就像是渡假飯店般，有個專屬的休憩場所。這次點子簿就要介紹一棟相當典型的度假別墅，除了擁有私人的泳池外，還有附屬於泳池旁的小餐廚，相信住在這樣的別墅裡，生活就像是假期，每日都愜意。

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