8 個在小院子內打造出完美泳池的訣竅

夏天的艷陽令人又愛又恨，這個時候如果能夠跳進清涼的池水裡降降溫、消消暑的話，也真的是人生一大樂事！可是老實說，公共泳池裡的人潮總是非常擠擁，池水的衛生品質也難免令人擔心、懷疑呢‥‥‥

在準備迎接夏天到來之前，你有想過利用後花園的地方來打造出一個私人泳池嗎？一個既能讓你享受夏日時光，同時亦能保障你的隱私的泳池！

今天我們要來介紹8個步驟來打造出迷人的花園泳池，並以一個德國設計個案為藍本，教大家如何把這個夏日沁涼設計帶進家中！