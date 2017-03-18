8 個在小院子內打造出完美泳池的訣竅

夏天的艷陽令人又愛又恨，這個時候如果能夠跳進清涼的池水裡降降溫、消消暑的話，也真的是人生一大樂事！可是老實說，公共泳池裡的人潮總是非常擠擁，池水的衛生品質也難免令人擔心、懷疑呢‥‥‥
在準備迎接夏天到來之前，你有想過利用後花園的地方來打造出一個私人泳池嗎？一個既能讓你享受夏日時光，同時亦能保障你的隱私的泳池！
今天我們要來介紹8個步驟來打造出迷人的花園泳池，並以一個德國設計個案為藍本，教大家如何把這個夏日沁涼設計帶進家中！
要建設一個私人泳池的第一步當然就是規劃出相關的範圍囉！然後建築人員會利用按設計圖樣來製作出模板，就是說圖中看得到的枝條。這種模板是一種暫時性的支撐物料，用作固定及後將會注入的混凝土。
2. 建造地基不然的話你的夏日天堂有可能就會直接下陷啊！
打好地基、經過整平工序後，建築人員一般會利用不鏽鋼板等防水耐用的物料來建造泳池四周的牆板。
然後下一步驟就是鋪設防水膜了，它的顏色會直接影響整個泳池的顏色，而在這些設計師選用了偏綠色的膠膜。
此外，屋主也有責任確保水質符合標準，例如說選擇加裝池水過瀘器。
光只有泳池當然還不夠！我們絕對不可以忘了泳池的好搭檔——木甲板！
防滑又美觀的木甲板通常都是依著泳池的形狀鋪設，能夠在花園提供更多額外的休閒空間，以便設計師擺放一些戶外傢俱和裝飾品。
既然泳池和木甲板已經完成了，接下來我們當然應該要著眼於一個小細節，比如說考慮要加添哪些設計元素囉！
在這裡設計師選擇以不規則大石塊來打造出一個小水流，旁邊鋪設了泥土碎石和種了鮮花，使整個花園變得生機處處。
然後我們應該總覽整個花園，想想看設計是否已經滿足了自己所想的，抑或想要多加添些什麼。
既然花園還有空間，那就不妨加添一些戶外座椅來增加舒適度吧！藤製或木製傢俱都是一些不錯的點子。
辛苦了一陣子，花了錢又出力了，接下來當然就是好好地享受這個迷人的花園泳池囉！
如果你也想打造像這樣子的泳池，歡迎你找我們的專家聊聊喔！
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