氣派的耐震透天厝: 有美麗庭院造景的 88 坪鋼構住宅

對於居住在大小地震頻繁發生的台灣居民來說，具有耐震功能的房子是所有屋主所夢寐以求的。然而雖然台灣經常發生地震，真正耐震的住宅卻少之又少。今天的點子簿所要介紹的 88 坪兩層樓住家，是由來自台日國際住宅公司所打造的透天厝。台日的專家們以推廣優質鋼構住宅為目的，在六年的努力後獲得日本最具代表的鋼鐵企業「新日本製鐵株式會社」簽約正式技術移轉。
台日的專家們所打造的房子不僅耐震，還耐風、耐火、耐久特性，及具節省能源、健康舒適、環境保護、人性化等特性。接下來我們要介紹這間位在雲林的透天厝具有上述的特性，還兼具美觀度。大地色系的外觀散發著濃濃的質樸感，而室內的裝潢則非常現代時尚。
一起讓我們到雲林旅遊，欣賞這間有美麗庭院造景的 88 坪鋼構住宅…
首先先讓我們欣賞這個家的正面。
來自台日的專家們可以依照屋主的需求，提供量身打造的房子。這間透天厝的屋主選擇了大地色系，讓人一眼就可以感受到其穩重的個性，以及質樸的魅力。
在簡單大器的外表下，專家更以鋪設不規則石材於大門牆面的方式，讓房子的外觀有更多不一樣的設計小驚喜。
從側面看這間房子，你會發現專家在牆面上開了多扇長方形的窗戶，因此室內想必十分明亮通風。
專家們採用百分百日本技術移轉新日鐵框組壁結構工法，是目前市場上少見的建房方式。鋼構的結構除了堅固以外，專家們減少水泥地使用度，藉此降低排放二氧化碳與熱廢棄。鋼骨住宅的結構性鋼更是 100% 可回收再利用，是非常環保的綠建築。
踏進家門後，映入眼簾的是美麗的庭院造景。綠色的草坪以及植物間，有著以石頭環繞而成的小水池，不管是視覺上或是心靈上，都能讓人感到舒適放鬆。除此之外，位在旁邊的木頭甲板露臺，只要放上簡單的桌椅，就是在午後喝杯茶，或是在假日舉辦烤肉派對的好地方。
接著讓我們進到室內看看吧!
這個透天的家中的客廳有大片的落地窗，因此室內的明亮度非常高。木頭的地板給予人溫馨的感受，而簡約的沙發椅及傢俱則營造出現代的時尚感。
最後讓我們欣賞這個家的廚房。
動線佳的 ㄇ 字形廚房有著光亮的白色流理檯，不僅讓人看了就十分舒服，對於屋主來說也更加好清理。在流理檯上方所開的小窗，則讓負責煮菜的人能夠在陽光的沐浴之下，盡情地享受愉悅的烹飪時光。
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