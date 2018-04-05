氣派的耐震透天厝: 有美麗庭院造景的 88 坪鋼構住宅

對於居住在大小地震頻繁發生的台灣居民來說，具有耐震功能的房子是所有屋主所夢寐以求的。然而雖然台灣經常發生地震，真正耐震的住宅卻少之又少。今天的點子簿所要介紹的 88 坪兩層樓住家，是由來自台日國際住宅公司所打造的透天厝。台日的專家們以推廣優質鋼構住宅為目的，在六年的努力後獲得日本最具代表的鋼鐵企業「新日本製鐵株式會社」簽約正式技術移轉。

台日的專家們所打造的房子不僅耐震，還耐風、耐火、耐久特性，及具節省能源、健康舒適、環境保護、人性化等特性。接下來我們要介紹這間位在雲林的透天厝具有上述的特性，還兼具美觀度。大地色系的外觀散發著濃濃的質樸感，而室內的裝潢則非常現代時尚。

一起讓我們到雲林旅遊，欣賞這間有美麗庭院造景的 88 坪鋼構住宅…