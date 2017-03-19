小住宅也能好自在：一間空間感超棒的時尚透天獨棟厝

你常常在煩惱小空間要如何設計嗎？小空間的確是最有挑戰性的地方，要把每一寸空間都利用得剛剛好一點都不簡單，如果你常常在小房屋裡面想辦法讓自己同時兼顧舒適和品味，今天的這個案例就絕對是你會喜歡的，你可以在這裡學到設計師是掌握哪些簡單的原則，運用光線和聰明的空間配置，讓你的小屋變豪宅。
現代的設計用傳統的山形牆點綴，用漸層的灰色、杏色展現層次感，牆面和門片上有平行的線條相呼應，幾何元素總是不退流行。
後院地板用水泥鋪上，都市取向的房子就可以捨棄花園的設計，也省了很多麻煩。還能放上桌椅等等，一樣享受溫暖陽光，而且很好清理！
車庫的地板是稍微墊高的，確保了大雨時的積水不會流進屋內。
五臟俱全的客廳，巧妙地用簡單的傢俱凸顯風格，那個木頭電視牆和沙發就是重點。
一角的植物和地毯擔當了軟化這個空間、讓它變得感覺更柔軟舒適的重要角色。朝外的大窗戶刻意不加裝窗簾，牆頂還另外開了另一個窗，就是為了讓更多的自然光能夠進來，透過白牆壁的反射、垂墜的水晶燈加乘，這個客廳看起來既寬敞又愜意。
從這個角度可以看到客廳的另一面。兩張紅色的單人扶手椅替白色的空間加了活力的色彩，我們也可以觀察到整個空間都是明亮的，多虧了良好的採光及照明。
有效地整合空間是小住宅的第一條守則。只要掌握這個，流暢的動線和舒適的生活就沒問題了。這裡的餐廳跟廚房相連，注意餐桌放置的地方是不會影響廚房出入的動線，頭上的吊燈增添更多現代設計感。
廚房裡選擇了L型的流理臺，具備功能性也節省空間，白色的抽屜和門並沒有使用門把，而是溝槽的設計讓整體看起來更乾淨俐落。爐子那面牆壁用了磁磚鋪上，無論質感和顏色上都對比了一旁的白牆，凸顯了更有設計感的搭配。
感覺不像小住宅的浴室吧？簡單的衛浴設施都靠一邊放置，不佔用太多空間，整體配上潔白的顏色，搭上一片奶油色的瓷磚，明亮高雅的感覺就出來了。
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