造價 210 萬的溫暖豪宅：含車庫、有個性不冰冷的現代好居所

今天要介紹你的這間房屋超有設計感，重點是非常舒適，他運用了現代風格的幾何對稱、顏色對比、素材混搭等等，讓自然素材更美麗，加上具隱密性、又流暢的動線設計給予最棒屋主的居住感受。設計團隊重視屋主的每一個需要，設計了從洗衣房、大臥室、視聽室、客用衛浴等等實用空間，在屋外也有能停放兩部車的車庫，門面也用兩條垂直的門柱讓整間屋子凸顯出來。
而這麼樣美麗又具備所有現代生活所需的設備的家，造價大約為 130 萬比索，折合台幣大約 210 萬，可以說是高貴不貴的好居所。
現在就跟著我們前往墨西哥，一起欣賞這間現代風的溫暖豪宅吧!
遠遠看你就會被這個外觀迷倒。筆直的線條、角度、對比的素材，這間房屋非常現代，但是裡面卻是滿滿的溫暖舒適。
不同素材間的搭配可以創造完美設計。正面看是俐落的四方形，白色水泥與二樓陽台的木頭牆壁有強烈對比，陽台與旁邊樓梯間的部分用的是玻璃窗，保持視覺的通透和現代感。樓梯的玻璃旁用灰色的瓷磚覆蓋，創造顏色層次感。
室內非常明亮開闊。一樓的部分有廚房、餐廳和客廳的公共空間，一旁還有置物空間跟一個浴室。
廚房很寬敞、現代又具功能性。廚房跟餐廳之間用一個灰色的中島隔開，這裡的整體設計很簡約，卻每一處都是焦點，一致的灰色很有現代風格的調性。
客廳的前方有兩扇垂直的大窗戶，可以想像早上有大片的陽光灑落。一旁還有長型的火爐，足夠整個空間暖起來。遠方的樓梯在入口附近，也用了長長的垂直窗戶，讓光線撒滿了每一步向上的路。
來到二樓之後，我們看到一間結合了視聽和工作的房間。這個空間就在每一個臥室之間，非常適合家人們在這裡聊聊天一起看電視。
主臥室有自己的浴室、更衣室和大衣帽間，還有一個小陽台，就是我們在外面看到的那個。白色的牆壁讓焦點都留在窗外，創造簡單、平靜的氛圍，而且讓灰色的傢俱、軟件顯得更優雅。
這裡我們可以看到很清楚的平面圖。入口的部分在樓梯的旁邊，而客衛在樓梯的另一側。長長的牆壁就是那座火爐設置的地方，把衛浴跟社交空間隔開來。
樓梯上到二樓，會直接走進那間有著電視的小客廳，旁邊有兩間臥室、一間浴室，另一邊連接主臥，主臥裡有他自己的浴室、更衣室和廁所。還有那個完美的小陽台在房屋的正面。這樣最清楚了對吧？
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