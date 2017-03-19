造價 210 萬的溫暖豪宅：含車庫、有個性不冰冷的現代好居所

今天要介紹你的這間房屋超有設計感，重點是非常舒適，他運用了現代風格的幾何對稱、顏色對比、素材混搭等等，讓自然素材更美麗，加上具隱密性、又流暢的動線設計給予最棒屋主的居住感受。設計團隊重視屋主的每一個需要，設計了從洗衣房、大臥室、視聽室、客用衛浴等等實用空間，在屋外也有能停放兩部車的車庫，門面也用兩條垂直的門柱讓整間屋子凸顯出來。

而這麼樣美麗又具備所有現代生活所需的設備的家，造價大約為 130 萬比索，折合台幣大約 210 萬，可以說是高貴不貴的好居所。

現在就跟著我們前往墨西哥，一起欣賞這間現代風的溫暖豪宅吧!