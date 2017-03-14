8 個把暗淡走廊變得光鮮亮麗的妙方！

談到住家的裝潢，最常被大家忽略的空間，大概非走廊莫屬了。你可能很重視客廳、臥室、廚房、餐廳等起居空間，也很注意自家花園、門面是否美觀大方，卻可能莫視黑暗、沈悶、了無生氣的走廊。事實上走廊在住家裡占有相當大的重要性，既然每天都要穿越它們才能到達居家的其他空間，怎能不在意它呢？以下為你蒐集 8 款打造亮麗走廊的作法，趕快一起來看看！
如果你家走廊的盡頭就是一堵牆壁，你可以在此裝置一座衣櫃，不僅多了一處收納空間，讓住家收拾得更井井有條，它還具有美化空間的作用。
沿著走廊打造起一堵磚牆，視覺上變得不同凡響！牆上可以隨意裝飾些黑白照片，盡頭擺上一面穿衣鏡，廊道空間變得實用又美觀。
這具吊架和牆壁一樣顏色，視覺上相當和諧，造型設計也十分優雅別致。回到家時，隨手就可以吊掛外套，讓生活更方便。
有時只是加個小細節，就能讓走廊呈現現代精緻的外觀。這座有著明亮白色面漆的狹長型邊桌，為空間添加了置物的地方，同時也打亮了視覺觀感。
廊道的空間如果不大，視覺上會感覺較狹隘不舒服。此時只要加面鏡子，就能瞬間讓空間更敞亮！
走廊經常是住家較缺乏自然光源的地方，要解決這個問題很容易，只要選擇適當的人工照明設備，搭配顏色合適的傢俱，就能讓走廊變得光鮮起來了。
植物是美化家居相當有力的元素，它們不但種類多多，而且隨意到市場上去尋找，就有不少便宜的種類可供你選用。成本不高，效用卻驚人。