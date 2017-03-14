7 個為你家外觀選擇完美粉刷色的必知訣竅

要打造美好的住家環境，除了為它細心裝飾之外，顏色其實更會透露有關屋主個性的訊息。選擇適合的色彩來美化房子的內部和外部，可以大大有助於改變居家環境予人的觀感，同時也為生活帶來美好的氛圍！既然顏色的影響力這麼大，現在就來好好考慮一下你想選擇什麼顏色，幫住家披上美麗的外觀。以下為你介紹選擇顏色的方法，立刻一起來研究吧！
要選擇住家的主色調，首先應該考慮自己的風格和個性。當然，同時也要把門、窗、傢俱及周圍環境納入考慮。如果你喜歡經典優雅的風格，可以選擇柔和細膩的色彩；倘若你喜歡現代前衛風，則可以採用具有活力的明亮色調。
住宅最常見的顏色是中性色調，因為它們最容易與環境相融合。但事實上你可以採用更大膽鮮豔的色彩和紋理組合。倘若建築物外觀擁有許多直線條，不妨嚐試鮮明的搭色，或是採用局部打亮的方法，為不同結構刷上亮麗的色彩。
有些顏色的搭配可以產生萬無一失的效果，像照片中淺色和深色的搭配，營造出和暖的視覺觀感，創造出有趣卻很和諧的組合。
使用彼此接近的顏色也是安全的作法。你可以先決定一個主色，再運用類似的色調與之相結合，創造出豐富的視覺效果，且不致於突兀到令人難以接受。
倘若你喜歡創新有趣的觀感，可以選擇一個或多個對立的顏色來創造獨特的視覺效果。照片中這座房子採用白色和紅色的顏色組合，為住家帶來了現代的風格。
專家預測未來一年的流行色中，藍色將會大行其道，用來粉刷房子外觀，有助於創造和平安靜的氛圍。藍色是一個安全的顏色，看來賞心悅目，是許多人鍾愛的顏色。