10 座有美麗入口步道的夢幻花園

記得有部法國電影叫做祕密花園，故事中的小女孩與他臥病在床的表哥一同將廢棄的花園重新打造，當小女孩帶著坐著輪椅的表哥打開秘密花園的入口時，引人入勝的美麗步道營造的神祕感，甚至比花園本身還更令人回味。一座花園的入口步道，除了作為連結的道路外，更像是把植栽當成藝術品的展場，這樣的戶外藝廊要令人驚豔，用心程度絕對不亞於掛在牆上的畫作。這次點子簿整理了10座擁有美麗入口步道的花園，看看你最喜歡的是哪一座吧!
花園不一定要種植奼紫嫣紅的花朵，枯木及綠草也能有著獨特的禪意；整齊的石砌步道，在此處漫步一點兒也不費力。
喜歡有禪意的日式庭園嗎?你可以看看:禪風的魅力: 6 個讓你體驗四季之美的日式庭園。
在步道的兩旁種植較高的植株，步行於此就像是被繁花簇擁般，原來與自然可以這麼貼近。
挑選適合的燈具，在即將入夜的花園裡也能展現出不一樣的風情；利用黑白石子做出步道的區隔，搭配木板的排列，營造出高雅又神秘的氛圍。
利用棚架讓藤蔓植物沿架攀爬，不但替花園步道帶來了遮蔭的效果，更能讓植物直接照射到陽光而生長的更好。
擺上舒服的椅子，花園裡是最適合發呆的地方了，想在忙碌的生活裡喘口氣，就在花園步道裡與綠意作伴吧!
有著高低落差的階梯步道，搭配青草白石，有種「階前錦石與人齊」的詩意。
階梯連結了上下部的空間，這裡你可以看更多的階梯設計。
鋪滿的草皮以及大石的步階，最經典也最為不敗的庭園造景，青草香混合泥土的氣味就是最自然的感動。
利用雕塑或樹木的修剪來給步道入口一個明確的主體，既生動又有趣。
如果也想有個美麗的花園，又不知從何開始，不如請教我們的園藝師。