10 座有美麗入口步道的夢幻花園

記得有部法國電影叫做祕密花園，故事中的小女孩與他臥病在床的表哥一同將廢棄的花園重新打造，當小女孩帶著坐著輪椅的表哥打開秘密花園的入口時，引人入勝的美麗步道營造的神祕感，甚至比花園本身還更令人回味。一座花園的入口步道，除了作為連結的道路外，更像是把植栽當成藝術品的展場，這樣的戶外藝廊要令人驚豔，用心程度絕對不亞於掛在牆上的畫作。這次點子簿整理了10座擁有美麗入口步道的花園，看看你最喜歡的是哪一座吧!