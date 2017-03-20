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10 座有美麗入口步道的夢幻花園

Yungshun Lee Yungshun Lee
Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz 庭院
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記得有部法國電影叫做祕密花園，故事中的小女孩與他臥病在床的表哥一同將廢棄的花園重新打造，當小女孩帶著坐著輪椅的表哥打開秘密花園的入口時，引人入勝的美麗步道營造的神祕感，甚至比花園本身還更令人回味。一座花園的入口步道，除了作為連結的道路外，更像是把植栽當成藝術品的展場，這樣的戶外藝廊要令人驚豔，用心程度絕對不亞於掛在牆上的畫作。這次點子簿整理了10座擁有美麗入口步道的花園，看看你最喜歡的是哪一座吧!

禪意

赤羽M邸, アイプランニング アイプランニング 房子 石器 Beige
アイプランニング

アイプランニング
アイプランニング
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花園不一定要種植奼紫嫣紅的花朵，枯木及綠草也能有著獨特的禪意；整齊的石砌步道，在此處漫步一點兒也不費力。

喜歡有禪意的日式庭園嗎?你可以看看:禪風的魅力: 6 個讓你體驗四季之美的日式庭園

繁花簇擁

Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz 庭院
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
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在步道的兩旁種植較高的植株，步行於此就像是被繁花簇擁般，原來與自然可以這麼貼近。

燈具的引導

Petit jardin de ville., PATXI CASTRO PATXI CASTRO 庭院
PATXI CASTRO

PATXI CASTRO
PATXI CASTRO
PATXI CASTRO

挑選適合的燈具，在即將入夜的花園裡也能展現出不一樣的風情；利用黑白石子做出步道的區隔，搭配木板的排列，營造出高雅又神秘的氛圍。

藤架

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura 庭院 石器 Green
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
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利用棚架讓藤蔓植物沿架攀爬，不但替花園步道帶來了遮蔭的效果，更能讓植物直接照射到陽光而生長的更好。

偽雪景

Jardin japonais et zen, DCPAYSAGE DCPAYSAGE 庭院 鐵/鋼 Wood effect
DCPAYSAGE

DCPAYSAGE
DCPAYSAGE
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利用白色的石子也能製造出類似雪景般的效果，充滿綠意的冬日景象是不是也很獨特呢?

綠意為伴

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silvia delpiano studio e progettazione giardini

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擺上舒服的椅子，花園裡是最適合發呆的地方了，想在忙碌的生活裡喘口氣，就在花園步道裡與綠意作伴吧!

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光影的美

Residência Contemporânea, Studio² Studio² 庭院
Studio²

Studio²
Studio²
Studio²

利用陽光所造成的光影，在花園步道的不同時間中都可以看到不同的光影變化，就把舞台交給大自然這位魔術師吧!

階梯步道

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH 庭院
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

有著高低落差的階梯步道，搭配青草白石，有種「階前錦石與人齊」的詩意。

階梯連結了上下部的空間，這裡你可以看更多的階梯設計。

典型草皮

MODERN RED, BAIRES GREEN BAIRES GREEN 庭院 Red
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

鋪滿的草皮以及大石的步階，最經典也最為不敗的庭園造景，青草香混合泥土的氣味就是最自然的感動。

裝置藝術

Nur Evi Bahçesi, P2 Tasarım P2 Tasarım 庭院
P2 Tasarım

P2 Tasarım
P2 Tasarım
P2 Tasarım

利用雕塑或樹木的修剪來給步道入口一個明確的主體，既生動又有趣。

如果也想有個美麗的花園，又不知從何開始，不如請教我們的園藝師

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