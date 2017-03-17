10 個讓你家變得超時尚超美的簡單好點子

經過庸碌的一天，回家後還是不滿自己的居所嗎？大概每個人都曾經抱怨過自己家的擺設吧！其實只需要動動腦筋，想一些裝飾的小點子，你也可以讓自己的家擺脫平淡與乏味，變得更漂亮哦！以下這個專題收集了 10 個讓你的家變得美輪美奐的簡單好點子，不懂室內設計的你在沒有專家的協助下，也可以讓家變得更優雅、更美麗，千萬不要錯過哦！
我們快來看看這 10 個點子吧！
如果你覺得家中太平淡乏味的話，不如試一下這個方法吧！那就是創建一個屬於自己的戶外空間，放置一些桌子和椅子，提供一個戶外的用餐區，讓你的家變得更多元化！還可以邀請朋友們到你的家搞派對，拒絕沉悶的生活吧！
室內的玄關、走廊和階梯的位置都是容易被忽略的位置，大家往往都太注重客廳、廚房和睡戶的設計，而忘記了裝飾走廊和玄關等位置。像以上這個方案，設計師把走廊搖身一變成了充滿藝術氣氛的藝廊，展現高雅的品味，配上優雅的紫色和白色的小花，非常的精緻。
有時候，過時的老家具是導致房子的面貌老氣過時的主要原因，你可以選用獨特的現代家具和家飾品，就可以讓你的家有巨大的改變。如果你不善於搭配的話，可以詢問室內佈置師的專業意見，選出最適合你的風格。
另外一個經常被忽略的地方就是大門的入口位置，無論早上或是夜晚，充足的光線對於門口的位置來說都非常重要，光亮的入口讓人感覺開揚和溫暖，再配上青蔥的植物和盆栽，更是讓房子感覺時尚。
你的房間太多衣服嗎？太少地方放置衣物會讓房間變得混亂，這時候壁櫃正是你的好幫手，它的外表典雅，創建隱秘的存放空間，會讓你的家瞬間變的整齊優雅，非常實在！
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