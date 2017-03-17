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10 個讓你家變得超時尚超美的簡單好點子

Tarsier Tarsier
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經過庸碌的一天，回家後還是不滿自己的居所嗎？大概每個人都曾經抱怨過自己家的擺設吧！其實只需要動動腦筋，想一些裝飾的小點子，你也可以讓自己的家擺脫平淡與乏味，變得更漂亮哦！以下這個專題收集了 10 個讓你的家變得美輪美奐的簡單好點子，不懂室內設計的你在沒有專家的協助下，也可以讓家變得更優雅、更美麗，千萬不要錯過哦！

我們快來看看這 10 個點子吧！

1. 創建戶外的用餐區

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Ático y Jardín

Ático y Jardín
Ático y Jardín
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如果你覺得家中太平淡乏味的話，不如試一下這個方法吧！那就是創建一個屬於自己的戶外空間，放置一些桌子和椅子，提供一個戶外的用餐區，讓你的家變得更多元化！還可以邀請朋友們到你的家搞派對，拒絕沉悶的生活吧！

2. 善用走廊的空間

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MeyerCortez arquitetura &amp; design

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室內的玄關、走廊和階梯的位置都是容易被忽略的位置，大家往往都太注重客廳、廚房和睡戶的設計，而忘記了裝飾走廊和玄關等位置。像以上這個方案，設計師把走廊搖身一變成了充滿藝術氣氛的藝廊，展現高雅的品味，配上優雅的紫色和白色的小花，非常的精緻。

3. 充滿現代感的家具和家飾品

Dining Table with enamel lamp shades homify 餐廳
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Dining Table with enamel lamp shades

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有時候，過時的老家具是導致房子的面貌老氣過時的主要原因，你可以選用獨特的現代家具和家飾品，就可以讓你的家有巨大的改變。如果你不善於搭配的話，可以詢問室內佈置師的專業意見，選出最適合你的風格。

4. 增加​水療的衛浴設施

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi 臥室
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總是讓人聯想到舒適輕鬆的氣氛的水療衛浴設施幾乎是每個人夢寐以求的家中設備，但其實它絕對不是白日夢，你的小蝸居也可以安裝一個水療中心。例如這張圖中的小公寓，專家使用了透明的大片玻璃把浴室以及臥室的區域隔開，讓浴室成為了家中的裝飾品，既實用又可以讓房子更時尚，一舉兩得！

5. 大門和外牆的搭配

Antes y después: Rehabilitacion de Vivienda en Portugal, a2g.arquitectura a2g.arquitectura
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一間房子的大門外牆決定了人們對它的第一印象，而選用的材質和顏色皆會影響到房子的外觀，所以大門的設計和外牆的顏色搭配都不容輕視。例如這間房子就選用了海藍色的主題和希臘的風情，讓人感覺舒適又有度假風情。

6. 使用特色的燈飾

homify 家居用品配件與裝飾品
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眾多的家居產品當中，燈光和照明的設備最可以改變家中的感覺，它帶有濃厚的裝飾性和種類繁多，選用不平凡的吊燈可以馬上讓房間變得時尚。

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7. 創建一個小綠洲

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Biome Environmental Solutions Limited

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Biome Environmental Solutions Limited
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另外一個經常被忽略的地方就是大門的入口位置，無論早上或是夜晚，充足的光線對於門口的位置來說都非常重要，光亮的入口讓人感覺開揚和溫暖，再配上青蔥的植物和盆栽，更是讓房子感覺時尚。

8. 選用特別的廚房設計

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MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
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廚房是一個家的靈魂，它可以讓家變得更輕鬆、優雅和溫暖，但現代的廚櫃設計經常都是暗淡的顏色和沉悶的材質，讓房子變得普通。其實選用一些顏色特別的廚櫃和磚瓦配搭，可讓房子變得更具個人特色，可是改造家居的好方法哦。

9. 天花的裝飾

homify 客廳沙發與扶手椅
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雖然一般的天花設計都是在老房子中出現，但其實現代的天花設計也可以讓房間變得更時尚，像以上的大廳，只是加上簡單的浮雕天花，就可以讓房屋變得更優雅。

10. 典雅的壁櫃

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Logos Kallmar

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你的房間太多衣服嗎？太少地方放置衣物會讓房間變得混亂，這時候壁櫃正是你的好幫手，它的外表典雅，創建隱秘的存放空間，會讓你的家瞬間變的整齊優雅，非常實在！

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