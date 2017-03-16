5 個有櫃架設計、美麗又井然有序的浴室

如果你家的浴室面積狹小，在有限的空間裡，如何組織所有日常用品，使它們井然有條不顯雜亂，是個值得精心規劃的問題。一般來說，小浴室裡絕對不要擺放非沐浴盥洗用品，但是個人衛生、洗滌、美容、護膚這些必備品，卻又不能將之排除在浴室之外。所幸目前市場上已有許多現成的櫃架，款式眾多可以任君挑選，而且價格也頗具吸引力。現在就讓專家為你介紹幾款實用美感的設計吧！
這款櫃架採用木板打造而成，可以輕鬆地擺放在小浴室的角落裡。它們的材料和顏色有許多種可供選擇，只要固定在牆面上就夠牢固，空間裡多出了許多可利用的格間。
有時候浴室牆壁已經很擁擠，你可以另闢空間在水槽下擺放像這樣的儲物櫃。這款設計帶有滑輪，當你想要清洗浴室時，可以輕鬆地搬動它的位置。
木材的天然原色和質感，是許多人喜歡的設計。像照片中這款，只要使用螺絲將木板固定到牆上，就能增加可運用空間。倘若你的浴室裡擺放了空氣清新劑，木頭能夠吸收芳香氣味，讓香氣更持久。
當我們使用浴室時，浴室的門經常是關閉著的，門後因此成為你可以運用的空間。你可以將這個地方預先規劃一番，留下空間來嵌入一座層櫃，讓日常生活更為方便。
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