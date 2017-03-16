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5 個有櫃架設計、美麗又井然有序的浴室

Genie Chien Genie Chien
Lavabo e banheiros, Maceió AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta 浴室
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如果你家的浴室面積狹小，在有限的空間裡，如何組織所有日常用品，使它們井然有條不顯雜亂，是個值得精心規劃的問題。一般來說，小浴室裡絕對不要擺放非沐浴盥洗用品，但是個人衛生、洗滌、美容、護膚這些必備品，卻又不能將之排除在浴室之外。所幸目前市場上已有許多現成的櫃架，款式眾多可以任君挑選，而且價格也頗具吸引力。現在就讓專家為你介紹幾款實用美感的設計吧！

貼牆式設計

Lavabo e banheiros, Maceió AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta 浴室
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

這款櫃架採用木板打造而成，可以輕鬆地擺放在小浴室的角落裡。它們的材料和顏色有許多種可供選擇，只要固定在牆面上就夠牢固，空間裡多出了許多可利用的格間。

水槽下的款式

Banheiros, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta 浴室
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

有時候浴室牆壁已經很擁擠，你可以另闢空間在水槽下擺放像這樣的儲物櫃。這款設計帶有滑輪，當你想要清洗浴室時，可以輕鬆地搬動它的位置。

木板打造的層架

APTO SÃO CONRADO, A MARCENARIA A MARCENARIA 現代浴室設計點子、靈感&圖片
A MARCENARIA

A MARCENARIA
A MARCENARIA
A MARCENARIA

木材的天然原色和質感，是許多人喜歡的設計。像照片中這款，只要使用螺絲將木板固定到牆上，就能增加可運用空間。倘若你的浴室裡擺放了空氣清新劑，木頭能夠吸收芳香氣味，讓香氣更持久。

充分利用空間

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
homify

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這套櫃架考慮到小浴室的需求，除了在靠牆部分裝置起層架，向上爭取空間，同時也在水槽下設計了有門的儲物櫃。你可以按照日常使用的需求分門別類擺放，方便平時的取用。

門後的空間利用

SRR | Banho Suíte, Kali Arquitetura Kali Arquitetura 浴室
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

當我們使用浴室時，浴室的門經常是關閉著的，門後因此成為你可以運用的空間。你可以將這個地方預先規劃一番，留下空間來嵌入一座層櫃，讓日常生活更為方便。

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