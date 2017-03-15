改造過時老浴室: 一個讓你不想關上水龍頭的水療小綠洲

浴室，是許多人開始美好一天的地方，在這裡把自己沐浴打扮一番，讓你在出門前換上全新的好心情。倘若你家浴室是進階版的 spa ，讓你享受到舒暢無比的養生水療時光，豈不是人生一大樂事？今天我們要介紹給你的，是由浴室規畫師 Glasdesign Schenk 所完成的一項專案，他們把一處平凡的盥洗空間變成了一座名副其實的水療綠洲，讓浴室升等為放鬆身心的魔術空間，立刻一起來參觀！