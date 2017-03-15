改造過時老浴室: 一個讓你不想關上水龍頭的水療小綠洲

浴室，是許多人開始美好一天的地方，在這裡把自己沐浴打扮一番，讓你在出門前換上全新的好心情。倘若你家浴室是進階版的 spa ，讓你享受到舒暢無比的養生水療時光，豈不是人生一大樂事？今天我們要介紹給你的，是由浴室規畫師 Glasdesign Schenk 所完成的一項專案，他們把一處平凡的盥洗空間變成了一座名副其實的水療綠洲，讓浴室升等為放鬆身心的魔術空間，立刻一起來參觀！
浴室改造專家們果然有神級的手筆！經過他們的巧思規劃，原先泛黃的淋浴盆和過時的舊器皿都已被移除，現在變成了嶄新的面貌。新裝上的淋浴間和玻璃門呈現新穎簡潔的觀感，松綠色的配件和白色馬桶讓人眼目一新！
改造後的浴室感覺較之前來得大，不僅是因為移除了浴盆，同時也是裝置上鏡子和玻璃牆的效應，它讓空間亮度提升，也使浴室顯得更大。新安裝的加熱器只運用了簡單的玻璃牆和紅外線技術，就讓架上的毛巾在寒冷的季節裡迅速變暖。
重新打造後的浴室騰出了空間，可以擺放進一座帶有水槽的大型梳妝台，充裕的儲放空間可以讓物品分門別類。馬桶也是採用特殊材質製造，可以防污並且非常容易清潔。
完成後的浴室讓屋主非常欣喜！設計師不僅是翻新了原有的空間，還打造出一處讓全家都可以盡情享受水療氛圍的現代綠洲，各種材質的組合都很容易使用和維護，堪稱一項設計上的大成功！
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