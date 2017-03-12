焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 ( 3 月 12 日)

很快的又來到週日，不知道大家這一週是否過得繁忙且充實呢?
雖然我們的宗旨是希望讓所有的讀者都可以吸收室內裝潢的新知，讓居家生活更為美好，但是我們很能理解每天可用的時間少得可憐，因此今天我們照例為大家整理了 5 本最受大家歡迎的點子簿。
如果你這個禮拜沒有時間瀏覽我們全部的點子簿，那不妨就跟我們瞧瞧最受歡迎的這五本吧!
350 萬台幣完工，52 坪的雙層家庭美房介紹的是一間美輪美奐的預製屋，除了有車庫之外，室內的空間也十分寬敞舒適，是所有家庭都會愛的完美居所。
抗震+抗颱的移動宅: 結合貨櫃結構與鋼構屋概念的新型房屋介紹的是由來自台灣本土的專家們所打造的可移動式的家，這間結合了貨櫃結構與剛購屋概念的新型房屋不僅造價低，還可以依照屋主的需求客製化。
12 間含車庫的時尚現代住宅介紹的住宅風格十分現代時尚，而有車庫的設計非常適合有車的家庭。
5 間讓你美夢成真的低造價住宅所介紹的住宅坐落在世界各地，這些房子面積都不是太大，設計也非常簡單，因此造價也相對低廉。
13 間預算 186 萬台幣以內的現代住家為大家介紹不含施工費，預算大約在 186 萬台幣以下的現代住家，這些房子都是獨棟住宅，絕對是想要擁有獨立空間的家庭並參考的點子簿!