焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 ( 3 月 12 日)

很快的又來到週日，不知道大家這一週是否過得繁忙且充實呢?

雖然我們的宗旨是希望讓所有的讀者都可以吸收室內裝潢的新知，讓居家生活更為美好，但是我們很能理解每天可用的時間少得可憐，因此今天我們照例為大家整理了 5 本最受大家歡迎的點子簿。

如果你這個禮拜沒有時間瀏覽我們全部的點子簿，那不妨就跟我們瞧瞧最受歡迎的這五本吧!