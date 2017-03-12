你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 ( 3 月 12 日)

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos 房子
Loading admin actions …

很快的又來到週日，不知道大家這一週是否過得繁忙且充實呢?

雖然我們的宗旨是希望讓所有的讀者都可以吸收室內裝潢的新知，讓居家生活更為美好，但是我們很能理解每天可用的時間少得可憐，因此今天我們照例為大家整理了 5 本最受大家歡迎的點子簿。

如果你這個禮拜沒有時間瀏覽我們全部的點子簿，那不妨就跟我們瞧瞧最受歡迎的這五本吧!

1. 52 坪的雙層家庭美房

homify
homify

homify
homify
homify

350 萬台幣完工，52 坪的雙層家庭美房介紹的是一間美輪美奐的預製屋，除了有車庫之外，室內的空間也十分寬敞舒適，是所有家庭都會愛的完美居所。

2. 抗震抗颱的移動宅

homify 房子 水泥 White
homify

homify
homify
homify

抗震+抗颱的移動宅: 結合貨櫃結構與鋼構屋概念的新型房屋介紹的是由來自台灣本土的專家們所打造的可移動式的家，這間結合了貨櫃結構與剛購屋概念的新型房屋不僅造價低，還可以依照屋主的需求客製化。

3. 含車庫的現代住宅

Four season house, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
夏沐森山設計整合

Four season house

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

12 間含車庫的時尚現代住宅介紹的住宅風格十分現代時尚，而有車庫的設計非常適合有車的家庭。

4. 5 間低成本的家

homify 房子 金屬 Blue
homify

homify
homify
homify

5 間讓你美夢成真的低造價住宅所介紹的住宅坐落在世界各地，這些房子面積都不是太大，設計也非常簡單，因此造價也相對低廉。

5. 預算 186 萬台幣以內的家

House Basson, Orton Architects Orton Architects
Orton Architects

Orton Architects
Orton Architects
Orton Architects

13 間預算 186 萬台幣以內的現代住家為大家介紹不含施工費，預算大約在 186 萬台幣以下的現代住家，這些房子都是獨棟住宅，絕對是想要擁有獨立空間的家庭並參考的點子簿!

低成本、可以立刻購入的雙層家庭美房

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了