8 款讓住家活潑亮麗的牆壁設計

許多人都擁有獨特的自我風格，並且會將自己的特質顯現在住宅裝潢上。你家的牆壁如何裝飾，其實就是一種你向世界展示自我的方式。牆面很像是服飾，倘若你老是穿同一件衣服，難免顯得枯燥且單調。如果你已動了想要為牆壁換上新裝的念頭，其實不一定要老是選擇油漆塗層，現在市面上有諸多裝潢方式，讓牆面變出獨特的風貌，現在就跟著我們一起來挑選吧！