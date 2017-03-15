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8 款讓住家活潑亮麗的牆壁設計

Genie Chien Genie Chien
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許多人都擁有獨特的自我風格，並且會將自己的特質顯現在住宅裝潢上。你家的牆壁如何裝飾，其實就是一種你向世界展示自我的方式。牆面很像是服飾，倘若你老是穿同一件衣服，難免顯得枯燥且單調。如果你已動了想要為牆壁換上新裝的念頭，其實不一定要老是選擇油漆塗層，現在市面上有諸多裝潢方式，讓牆面變出獨特的風貌，現在就跟著我們一起來挑選吧！

1. 波紋效果

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Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
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木材的紋理和自然的原色，可以將壁打造成一面藝術品！像這面木牆就以絕美的視覺觀感，贏得眾多消費者的喜愛。

2. 現代浮雕

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Slendy Plata – Interior Desing

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Slendy Plata – Interior Desing
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3D 牆壁設計被公認為非常適合家裡的各個空間，它可以創造出豪華壯觀的美感，同時還突顯出別種質材沒有的個性感。打上足夠的照明光線，它就成了一座浮雕藝術品！

3. 永遠不敗的石牆

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TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
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石材是最不需要維護和保養的材料，不但可以防水，還很經久耐用。它的外形具有一種簡約優雅的觀感，可粗獷、可細膩，相當令人著迷。

4. 牆面的裝飾圖

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Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
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這處廚房的牆面貼上了草莓圖片，讓甜滋滋的氛圍散發到整個空間，還與紅色的中島相互呼應，視覺上相當活潑，帶來愉悅的氣氛！

5. 牆上的小花園

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Moss Turkey

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Moss Turkey
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在牆壁上打造起一座垂直的小花園，不僅讓整個房間充滿溫馨的綠意，而且還為空間投注清新的氛圍。

6. 亮色裝潢

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Pixers

Blue Ocean

Pixers
Pixers
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採用明亮的色彩來打造一面牆，是創造亮麗空間的最佳選擇！照片中這堵牆為室內帶來平靜優雅的時尚感，宛如美人魚的尾巴設計讓人一看就迷上！

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7. 可供夢遊的牆壁

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U2

U2
U2
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在牆壁上貼上世界地圖，可以實現我們周遊世界的夢想！這款設計最適合運用於較小的房間或書房，讓你眼界所及，心思便跟著飄到異國他鄉！

8. 豪華款設計

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YOUSUPOVA

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

要讓空間散發出現代優雅氣質，莫過於把雄偉的大自然帶到住家中。左側這款自帶花朵的牆面，與另一側精緻的石質牆面構成絕美的搭配。在此沐浴，宛如置身大自然！

如果你正在尋找美化家居的創意，一定不能錯過以下文章：

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