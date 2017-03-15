8 款讓住家活潑亮麗的牆壁設計

許多人都擁有獨特的自我風格，並且會將自己的特質顯現在住宅裝潢上。你家的牆壁如何裝飾，其實就是一種你向世界展示自我的方式。牆面很像是服飾，倘若你老是穿同一件衣服，難免顯得枯燥且單調。如果你已動了想要為牆壁換上新裝的念頭，其實不一定要老是選擇油漆塗層，現在市面上有諸多裝潢方式，讓牆面變出獨特的風貌，現在就跟著我們一起來挑選吧！
木材的紋理和自然的原色，可以將牆壁打造成一面藝術品！像這面木牆就以絕美的視覺觀感，贏得眾多消費者的喜愛。
3D 牆壁設計被公認為非常適合家裡的各個空間，它可以創造出豪華壯觀的美感，同時還突顯出別種質材沒有的個性感。打上足夠的照明光線，它就成了一座浮雕藝術品！
石材是最不需要維護和保養的材料，不但可以防水，還很經久耐用。它的外形具有一種簡約優雅的觀感，可粗獷、可細膩，相當令人著迷。
這處廚房的牆面貼上了草莓圖片，讓甜滋滋的氛圍散發到整個空間，還與紅色的中島相互呼應，視覺上相當活潑，帶來愉悅的氣氛！
在牆壁上打造起一座垂直的小花園，不僅讓整個房間充滿溫馨的綠意，而且還為空間投注清新的氛圍。
要讓空間散發出現代優雅氣質，莫過於把雄偉的大自然帶到住家中。左側這款自帶花朵的牆面，與另一側精緻的石質牆面構成絕美的搭配。在此沐浴，宛如置身大自然！
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