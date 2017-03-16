強度超優的積木屋：耐震、節能且低成本的新型態組合屋

近年來隨著環保、機動性需求，以及經濟成本考量抬頭，貨櫃屋在住宅界應運而生，成為新世代重要的考量標的！因應時代變遷，最近更有新款「積木屋」出現，由新北市鶯歌區宜佳營造工程公司所推出的「預製」積木屋，採用“預製工法”，無論是牆壁、地板、天花板皆可拆卸回收，也可單元式拆解重建，達到最高的便利性、機動性和環保性。如此神奇的設計，立刻一起來參觀！
宜佳的這項專案是在 2015 年 12 月 10 日拿到積木屋專利證書，它採用積木延伸的概念，運用可以堆疊且變化多端的特性去設計，目的是要達到最高的便利性、機動性和環保性。
這是 2016 年在長照醫療展上展出的樣品屋。它是集合了台灣眾多尖端防災科技，以及諸多一流建材於一身的 BIoT 預製組裝積木屋。
構造方面考量到運輸上的便利，採用重量輕、快速製造與吊裝的組合。主要結構為鋼骨，樓板及牆面則是乾式構造，強度方面更優於貨櫃屋，提供住戶更佳的安全感。
這是二樓以上單元在進行吊裝垂直疊合時的現場。吊裝作業過程中，為了空中定位方便，採取類似樂高凹凸環狀物的設置，成為積木屋的特色之一。由於在拆遷回收時必須再度吊裝，因此吊裝的固定點也必須納入構造系統中。
在結構體就定位之後，必須進行與現地的基礎及水電瓦斯等設備銜接。在環境選擇方面，以具有良好通風及採光、遮陽、節能減碳、太陽能、避雷、安全管理氣統的空間為優選。
這款「預製」積木屋的基本訂定尺寸為『長 3m x 寬 6m x 高 3m 』。從外觀來看，它具有和一般房屋一樣的構造，黑白色主調呈現出簡約質樸的觀感。
室內環境也與一般住家相仿，空間採用開放式格局，將日常起居的客廳、餐廳置於同一處，既可充分利用到所有空間，同時也讓居家的動線更流暢。
採用木頭地板及灰色系打造的休息空間，配備有明亮的照明設備。以淺色木材製成的拉門，讓進出房間更為方便，同時也滿足了個人隱私的需求。
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