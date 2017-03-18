改造破爛小閣樓: 一個夢幻又舒適的小巧套房

你的車庫上方有一處空間，如果你從來沒有想過要把它改裝成一間臥室，看過今天介紹的案例之後，你一定會大為心動！在天才建築師的協助之下，現在，你可以把你家浪費掉的閣樓空間改造成一間豪華小套房，變成可以獨占的私人天地，說不定你家的小朋友還會和你爭奪使用這處小套房呢！這麼夢幻的私樂園是如何打造的呢？立刻一起來參觀吧！
這處空間是位於一座車庫上方，像這樣只拿來當作存放不用物品的地方，顯然太過浪費了！
牆面上已經有窗戶存在，其他的空間該怎麼發揮運用呢？
設計師決定將這座車庫上方空盪盪的閣樓變成一間套房，第一步就是要對這個開放式空間作出有效的規畫。
採用木釘和石膏板牆壁來格局，是最簡單的選擇，不需要動到基本結構，就可以輕鬆打造出簡潔的設計。
將石膏板牆豎起來之後，接下來，就是為空間刷上一層明亮的白色油漆，把它打造成一面美麗的空白畫布！
完成這些簡單步驟之後，可以見到光滑明亮的空間。視覺上甚至比之前更為寬闊了！
牆壁處理好之後，接下來就是鋪上光潔漂亮的地板。木質的地面創造出既華麗又溫暖的豐富視覺觀感，同時也和白色牆壁構成了亮眼的對比。
看看這處空間，你猜得到底下就是一座車庫嗎？
改造完成後，在這裡擺上簡單的家具，裝上溫暖的照明設備，這處空間立刻變得舒適又溫馨，簡直就是五星級套房了！時尚優雅的觀感，高端到讓人一眼就愛上！
既然是五星級套房，浴室空間也不能馬虎！設計師在這裡裝置了很實用的浴室，儲物櫃、馬桶、淋浴間一應俱全，還有梳妝打扮用的長型鏡子，這下子全家人都想搶著住到這裡來了！
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