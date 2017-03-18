你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

改造破爛小閣樓: 一個夢幻又舒適的小巧套房

Genie Chien Genie Chien
Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Loading admin actions …

你的車庫上方有一處空間，如果你從來沒有想過要把它改裝成一間臥室，看過今天介紹的案例之後，你一定會大為心動！在天才建築師的協助之下，現在，你可以把你家浪費掉的閣樓空間改造成一間豪華小套房，變成可以獨占的私人天地，說不定你家的小朋友還會和你爭奪使用這處小套房呢！這麼夢幻的私樂園是如何打造的呢？立刻一起來參觀吧！

改造前：充滿了潛力的空間

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

這處空間是位於一座車庫上方，像這樣只拿來當作存放不用物品的地方，顯然太過浪費了！

牆面上已經有窗戶存在，其他的空間該怎麼發揮運用呢？

開始動工：劃分空間

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

設計師決定將這座車庫上方空盪盪的閣樓變成一間套房，第一步就是要對這個開放式空間作出有效的規畫。

採用木釘和石膏板牆壁來格局，是最簡單的選擇，不需要動到基本結構，就可以輕鬆打造出簡潔的設計。

刷上新油漆

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

將石膏板牆豎起來之後，接下來，就是為空間刷上一層明亮的白色油漆，把它打造成一面美麗的空白畫布！

完成這些簡單步驟之後，可以見到光滑明亮的空間。視覺上甚至比之前更為寬闊了！

很有質感的漂亮地板

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

牆壁處理好之後，接下來就是鋪上光潔漂亮的地板。木質的地面創造出既華麗又溫暖的豐富視覺觀感，同時也和白色牆壁構成了亮眼的對比。

看看這處空間，你猜得到底下就是一座車庫嗎？

改造後：可以作場甜夢的臥室

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

改造完成後，在這裡擺上簡單的家具，裝上溫暖的照明設備，這處空間立刻變得舒適又溫馨，簡直就是五星級套房了！時尚優雅的觀感，高端到讓人一眼就愛上！

浴室裝備

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

既然是五星級套房，浴室空間也不能馬虎！設計師在這裡裝置了很實用的浴室，儲物櫃、馬桶、淋浴間一應俱全，還有梳妝打扮用的長型鏡子，這下子全家人都想搶著住到這裡來了！

想看更多改造專案，一定不能錯過以下文章：

改造傳統老屋: 一個結合傳統與現代之美的木質平房

15 種忘記擦防曬也不怕、有遮陽棚的露臺！
喜歡這座閣樓改造成的豪華套房嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了