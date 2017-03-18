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15 間使用石材的超時尚現代住宅

Tarsier Tarsier
Casa La Lagartija, alexandro velázquez alexandro velázquez 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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想擁有一間絕美的時尚住宅嗎？室內的設計和佈置都是漂亮住宅的重要一環，建築工程中使用不同的材質、擺設和家具都會創造出不一樣的風格，例如大自然的田園風、時尚的現代風或者是環保的極簡風，它們全都是獨特的美麗風格。

以下的專題 homify 為大家找來了 15 間用石材鋪設的房子，它們分別把石頭用在不同的房屋部分，讓房子看起來更時尚更特別。不相信？大家快來看看室內建築師如何用石頭創建出美麗住宅吧！

1. 石頭造的磚牆

ESCALERA CON PIEDRA, HHRG ARQUITECTOS HHRG ARQUITECTOS 經典風格的走廊，走廊和樓梯
HHRG ARQUITECTOS

HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS

獨特的牆面可以轉變你的室內風格，而不同的素材以及顏色都能夠提升居家的品味以及樣貌，讓室內空間不乏味。這張圖中專家將各種色調的石材併湊在一起，打造出一個優雅時尚的磚牆，並巧妙地把樓梯以及客廳劃分成兩個空間。

2. 石頭造的屏風

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

這個石牆像屏風一樣把大廳的空間分成了兩部分，不規則的形狀讓房子充滿隨性感，又有自然的風味，加上牆上的壁爐後，讓人感到溫暖舒適！

3. 全是石材鋪設的牆壁

Casa Cham, La Desarrolladora La Desarrolladora 餐廳 石器 Grey
La Desarrolladora

La Desarrolladora
La Desarrolladora
La Desarrolladora

這一間房子的所有牆壁都使用了石材鋪設而成，表面粗糙的石牆再配上混凝土的地板，讓房間充滿了工業風的味道。除了牆壁以外，桌子也選用了白色的雲石紋來配搭，加上創新的純木傢俱，顯得非常時尚。

4. 充滿現代感的文化石牆

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 客廳
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

石頭經常會讓人感到土氣或是過於粗獷，但其實石頭也可以創建出細膩的作品，以上這個用小石頭堆成的牆壁就是一個好例子！細小的石塊隨意的併成了平整的牆壁，配上天花的幾何圖案和時尚的家具，讓人感到特別的溫馨。

5. 石塊造的藝術品

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Grey
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

平滑的牆面中嵌入了圓形的石材牆面，不一樣的觸感跟紋理讓它成為家中美麗的裝飾品。這樣的設計讓房內更有層次感和創意，卻又不用花上太多錢。

6. 耐用的石壁

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos 客廳
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

戶外的環境經常會受天氣影響而遭受破壞，所以耐用的家居產品和建築材料是非常重要，石材正是一種耐用的材料，可以對抗大風或是大雨，而且容易保養，是非常好的建材。

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7. 穩重寧靜的空間

Casa Horizonte, VMArquitectura VMArquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 水泥
VMArquitectura

VMArquitectura
VMArquitectura
VMArquitectura

以上的住宅使用了石頭的磚牆把戶外跟室內的空間分開，石材的重量和質地給人一種穩定和寧靜的感覺，讓人格外地輕鬆。難怪水療中心經常使用石頭或鵝春石作為主要或是次要的素材！

8. 簡樸風的石牆

Residencia en el Lago, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

過於簡單的設計會讓房子看起來很沉悶，很多室內的設計師都喜歡利用石材鋪設的牆壁來增加一些層次，石頭的中性色系不會影響簡約的風格，同時粗糙的表面會令房間更有層次感，讓房子不會過於平淡。

9. 石塊的背景

Casa Paseo del Vergel, D.I. Pilar Román D.I. Pilar Román 客廳
D.I. Pilar Román

D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román

這間房子使用了色彩繽紛的家具和時尚的擺設，讓室內充滿了活潑的感覺，同時使用了石塊造的牆壁作為客廳的背景牆，在兩者中找到了一個平衡，才讓房子具有恰到好處的時尚感。

10. 紅色的磚牆

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

這一塊紅色的磚牆巧妙地結合了不同大小的石頭，打造成一個小小的屏風，將客廳和飯廳分開，配上黃色的地毯，讓人感覺特別的溫暖。

11. 童話中的紅磚牆和壁爐

Residência LP, Tellini Vontobel Arquitetura Tellini Vontobel Arquitetura 客廳
Tellini Vontobel Arquitetura

Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura

童話故事中常常都會出現紅色磚牆配上紅紅烈火的壁爐，在這個家它實現了人們的幻想。喜歡這種經典的溫暖設計的你，一定會愛上這個角落。

12. 點綴大廳的石塊高牆

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

要裝飾空間可以在房子中找上一面高牆，使用不同的石材或是磁磚鋪設，這些局部的裝飾可以馬上讓房子變得時尚和亮眼。

13. 簡樸的新裝

Memo Rojas, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

紅磚牆給人一種簡單、樸素和溫暖的感覺，只要配上一些小盆栽點綴，房間就會充滿了田園風的氣息，非常適合喜歡大自然的住戶。

14. 充滿立體感的石壁

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

這種不填縫的石材鋪設讓石牆更顯的粗獷，再加上燈光的照明效果，石牆看起來更是有立體感和質感，這些細節都讓房子的品味提升，顯得更有格調！

15. 家的感覺

Town Houses Zibatá, Tectónico Tectónico 客廳
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

紅色的磚塊給人一種家的感覺，同時充滿了歷史的痕跡，其實不一定要鋪落了整個牆壁，像上圖的房子在小小的角落配上紅色的磚塊，讓房子瞬間變的古典優雅，成了住宅中的重點設計。

延伸閱讀：15-個超適合小住家的廚房

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