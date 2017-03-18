15 間使用石材的超時尚現代住宅

想擁有一間絕美的時尚住宅嗎？室內的設計和佈置都是漂亮住宅的重要一環，建築工程中使用不同的材質、擺設和家具都會創造出不一樣的風格，例如大自然的田園風、時尚的現代風或者是環保的極簡風，它們全都是獨特的美麗風格。

以下的專題 homify 為大家找來了 15 間用石材鋪設的房子，它們分別把石頭用在不同的房屋部分，讓房子看起來更時尚更特別。不相信？大家快來看看室內建築師如何用石頭創建出美麗住宅吧！