15 間使用石材的超時尚現代住宅

獨特的牆面可以轉變你的室內風格，而不同的素材以及顏色都能夠提升居家的品味以及樣貌，讓室內空間不乏味。這張圖中專家將各種色調的石材併湊在一起，打造出一個優雅時尚的磚牆，並巧妙地把樓梯以及客廳劃分成兩個空間。
這個石牆像屏風一樣把大廳的空間分成了兩部分，不規則的形狀讓房子充滿隨性感，又有自然的風味，加上牆上的壁爐後，讓人感到溫暖舒適！
這一間房子的所有牆壁都使用了石材鋪設而成，表面粗糙的石牆再配上混凝土的地板，讓房間充滿了工業風的味道。除了牆壁以外，桌子也選用了白色的雲石紋來配搭，加上創新的純木傢俱，顯得非常時尚。
石頭經常會讓人感到土氣或是過於粗獷，但其實石頭也可以創建出細膩的作品，以上這個用小石頭堆成的牆壁就是一個好例子！細小的石塊隨意的併成了平整的牆壁，配上天花的幾何圖案和時尚的家具，讓人感到特別的溫馨。
平滑的牆面中嵌入了圓形的石材牆面，不一樣的觸感跟紋理讓它成為家中美麗的裝飾品。這樣的設計讓房內更有層次感和創意，卻又不用花上太多錢。
戶外的環境經常會受天氣影響而遭受破壞，所以耐用的家居產品和建築材料是非常重要，石材正是一種耐用的材料，可以對抗大風或是大雨，而且容易保養，是非常好的建材。
以上的住宅使用了石頭的磚牆把戶外跟室內的空間分開，石材的重量和質地給人一種穩定和寧靜的感覺，讓人格外地輕鬆。難怪水療中心經常使用石頭或鵝春石作為主要或是次要的素材！
過於簡單的設計會讓房子看起來很沉悶，很多室內的設計師都喜歡利用石材鋪設的牆壁來增加一些層次，石頭的中性色系不會影響簡約的風格，同時粗糙的表面會令房間更有層次感，讓房子不會過於平淡。
這間房子使用了色彩繽紛的家具和時尚的擺設，讓室內充滿了活潑的感覺，同時使用了石塊造的牆壁作為客廳的背景牆，在兩者中找到了一個平衡，才讓房子具有恰到好處的時尚感。
這一塊紅色的磚牆巧妙地結合了不同大小的石頭，打造成一個小小的屏風，將客廳和飯廳分開，配上黃色的地毯，讓人感覺特別的溫暖。
童話故事中常常都會出現紅色磚牆配上紅紅烈火的壁爐，在這個家它實現了人們的幻想。喜歡這種經典的溫暖設計的你，一定會愛上這個角落。
要裝飾空間可以在房子中找上一面高牆，使用不同的石材或是磁磚鋪設，這些局部的裝飾可以馬上讓房子變得時尚和亮眼。
紅磚牆給人一種簡單、樸素和溫暖的感覺，只要配上一些小盆栽點綴，房間就會充滿了田園風的氣息，非常適合喜歡大自然的住戶。
這種不填縫的石材鋪設讓石牆更顯的粗獷，再加上燈光的照明效果，石牆看起來更是有立體感和質感，這些細節都讓房子的品味提升，顯得更有格調！
紅色的磚塊給人一種家的感覺，同時充滿了歷史的痕跡，其實不一定要鋪落了整個牆壁，像上圖的房子在小小的角落配上紅色的磚塊，讓房子瞬間變的古典優雅，成了住宅中的重點設計。
延伸閱讀：15-個超適合小住家的廚房