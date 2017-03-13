8 種讓你的廚房變超美的簡單撇步

如何收納眾多的廚具是你經常感到困擾的問題。尤其是對於喜歡下廚的你來說，買不完的廚具佔據了許多廚房的空間，該如果為它們找到棲身之處，又同時不妨礙廚房的美感呢？

這款設計使用櫥櫃的衣架原理，讓廚具像你的外套一樣，用吊掛的方式通通收納起來。

而廚具架的鋼鐵材質也為廚房增添了幹練的工業現代感。