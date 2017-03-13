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8 種讓你的廚房變超美的簡單撇步

Ladyofwhims Ladyofwhims
Bu Benim Tarzım Diyebilcekmisiniz Hadi Bakalım, Evinin Ustası Evinin Ustası 廚房
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無論你要重新裝修你的廚房，還是小幅裝潢，多樣化且實用的撇步是很有助益的。你可以參考一些亮眼的廚房設計師的作品，它們可以為你帶來很多的靈感，並且滿足你的需求。今天點子簿將為你提供一些有建設性的創意靈感。

我們參考各國室內設計師的作品，將其整理消化，總結出8種有效美化廚房的撇步。

如果你還想要更多的法寶與撇步，你可以參考我的其他專家們的錦囊之計。

1. 用牆面裝飾廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

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為了讓廚房美輪美奐，我們費盡心思慎選廚房的內部設備，裝潢使用的材質。然而，我們可以省下這些麻煩，用牆面來裝飾廚房，維持整體設計感的和諧。它並沒有你想像中的那麼費事，你可以選擇不同的素材，例如磁磚或是磚頭，裝飾廚房的牆面，就能讓整間廚房的風格大不同。

2. 以特殊的石材裝飾廚房

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Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

方格狀的綠色磚瓦是非常迷人的元素。墨綠色的色調，搭配白色後，讓整間廚房的畫面更有層次。你可以參考這款設計，讓你的住家環境充滿生氣。

3. 吊掛式的廚具架

Mediterranean Style Rencraft 廚房 木頭 Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

如何收納眾多的廚具是你經常感到困擾的問題。尤其是對於喜歡下廚的你來說，買不完的廚具佔據了許多廚房的空間，該如果為它們找到棲身之處，又同時不妨礙廚房的美感呢？

這款設計使用櫥櫃的衣架原理，讓廚具像你的外套一樣，用吊掛的方式通通收納起來。

而廚具架的鋼鐵材質也為廚房增添了幹練的工業現代感。

4.以格子收藏美酒

Kitchen with a Contemporary Colour Scheme: Olive & Ivory, Hehku Hehku 廚房 Beige
Hehku

Kitchen with a Contemporary Colour Scheme: Olive & Ivory

Hehku
Hehku
Hehku

如果你習慣在家裡囤積美酒，但是家裡卻沒有酒窖，你可以在廚房規劃酒櫃。

這款設計用格子狀的櫥櫃設計，打造出一套酒櫃家具。你不只可以收藏美酒，也可以存放一些經過風乾處理的蔬果類食物。

5. 柳條編成的燈罩

Country house , Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture 廚房 木頭 Beige
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

這款設計參考的是北歐的鄉村風，柳條編織廚房的燈罩，讓整間廚房瞬間變成時尚名模，從容不迫且瀟灑自得。

6. 寬廣的廚房中島

Modern and Bold Kitchen Diner homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Black kitchen,black,white,marble,work surfaces,modern,large
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Modern and Bold Kitchen Diner

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廚房中島是整體設計的重要一環，寬廣的廚房中島不僅可以當早餐桌來使用，也可以作為收納雜物的儲藏庫。

在這款亮眼的設計裡，廚房中島兼具時尚感與實用功能，讓廚房看來宛如專業時髦的餐廳。

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7. 以鮮豔的光線為廚房添色

kitchen Progressive Design London 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Progressive Design London

kitchen

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

如果你極欲有一個亮眼的廚房，你可以用LED的光照設備來裝飾你的廚房。多彩的LED光照設備能為廚房添增別具新意的風格感，能讓一個本來不為起色的廚房，一瞬間亮起來。

8. 在經典的設計中添加色彩

NG PALACE, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office 廚房 木頭 Beige
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

如果你想要一間有古典美的廚房，你必須要使用搶眼鮮豔的色彩來裝潢你的廚房。

為了讓你的廚房充滿生氣，你必須突破保守一成不變的設計，使用鮮豔的色彩裝潢你的水晶燈還有石質餐桌，用對比的色彩，為廚房添增衝突的美感。

延伸閱讀：6 個打造時尚小廚房的創意好點子

8 個利用樓梯下的留白空間的超聰明收納術

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