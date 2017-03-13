8 種讓你的廚房變超美的簡單撇步

為了讓廚房美輪美奐，我們費盡心思慎選廚房的內部設備，裝潢使用的材質。然而，我們可以省下這些麻煩，用牆面來裝飾廚房，維持整體設計感的和諧。它並沒有你想像中的那麼費事，你可以選擇不同的素材，例如磁磚或是磚頭，裝飾廚房的牆面，就能讓整間廚房的風格大不同。
方格狀的綠色磚瓦是非常迷人的元素。墨綠色的色調，搭配白色後，讓整間廚房的畫面更有層次。你可以參考這款設計，讓你的住家環境充滿生氣。
如何收納眾多的廚具是你經常感到困擾的問題。尤其是對於喜歡下廚的你來說，買不完的廚具佔據了許多廚房的空間，該如果為它們找到棲身之處，又同時不妨礙廚房的美感呢？
這款設計使用櫥櫃的衣架原理，讓廚具像你的外套一樣，用吊掛的方式通通收納起來。
而廚具架的鋼鐵材質也為廚房增添了幹練的工業現代感。
如果你習慣在家裡囤積美酒，但是家裡卻沒有酒窖，你可以在廚房規劃酒櫃。
這款設計用格子狀的櫥櫃設計，打造出一套酒櫃家具。你不只可以收藏美酒，也可以存放一些經過風乾處理的蔬果類食物。
這款設計參考的是北歐的鄉村風，柳條編織廚房的燈罩，讓整間廚房瞬間變成時尚名模，從容不迫且瀟灑自得。
廚房中島是整體設計的重要一環，寬廣的廚房中島不僅可以當早餐桌來使用，也可以作為收納雜物的儲藏庫。
在這款亮眼的設計裡，廚房中島兼具時尚感與實用功能，讓廚房看來宛如專業時髦的餐廳。
如果你極欲有一個亮眼的廚房，你可以用LED的光照設備來裝飾你的廚房。多彩的LED光照設備能為廚房添增別具新意的風格感，能讓一個本來不為起色的廚房，一瞬間亮起來。
如果你想要一間有古典美的廚房，你必須要使用搶眼鮮豔的色彩來裝潢你的廚房。
為了讓你的廚房充滿生氣，你必須突破保守一成不變的設計，使用鮮豔的色彩裝潢你的水晶燈還有石質餐桌，用對比的色彩，為廚房添增衝突的美感。
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