自然的石材好搭配又典雅，是裝飾庭院的絕佳選擇。
石材與庭院的花草搭配起來非常和諧，而石材的質感與外觀具有有機風格的美感。幾乎所有的園藝家都會告訴你，石材是妝點庭院的最佳選擇。當然，你絕對不想胡亂使用石材裝飾你的庭院。那麼，你該如何妥善的使用石材，為你的庭院添色呢?
我們今天的點子簿將為你介紹 10 款使用石材的絕美庭院設計，讓你住家的戶外空間變成美輪美奐的世外桃源!
在這裡，我們也請你參考其他專家的設計。
庭院的步道是很重要一環。如果設計不佳的話，日後你必須費盡心思去維持它的外觀。
我們在這裡為你介紹一款充滿狂想創意的步道設計，用碎石以拼貼的方式，鋪成庭院的步道，既美觀又省去除草的麻煩。
如果你要為自家的庭院建造入口處，何不選擇石頭砌成庭院的走道?
美麗的石材走道讓你住家室內外的間散發典雅又端莊的氣息，讓你的庭院看來簡直就向是童話故事的場景。
中庭是每座庭園的重要社交場所，好的中庭能為你的宴客生活增添絕佳的情趣。
不管你是否要為你家的戶外空間購置家具與否，石頭鋪成的中庭能讓你的庭院充滿風格與個性。
多層次感的庭院能讓你家的戶外空間充滿活力。
用石材建成庭院的步道與遮雨庇蔭處可以讓你輕易地擁有多層次的設計動力感，這樣的設計既美觀又功能性強。
我們都希望住家與庭院可以妥善提供我們休憩時所需要的隱私與安全感。所以，石材構成的庭院外牆是絕佳的選擇。
然而，這類的設計需要手藝精湛的石匠，尤其是打火石那類的石材。除此外，你必須考量到預算。
在庭院擺放傢俱是非常普遍的，但是你曾想過要用自然的石材鑲嵌庭院的座椅嗎?
你可以參考這款個性感十足的設計，它提供了一個絕佳的戶外宴會空間，用木材與石材混搭成的凳椅，讓住家戶外空間充滿有機的自然美感。
自然的石材是建造庭院供水設施的最佳選擇。
如果你想要讓你的庭院看起來與眾不同，你可以參考這款蛇龍牆設計。
它令人驚艷又十分耐用。如果你對於一般設計的柵欄感到厭煩，你可以用蛇籠牆打造出別出心裁的設計感，以及兼具古典與現代的美感。
家裡後院如果有窯烤爐該有多好，直接動手去料理pizza與其他類似的義大利料理。
用石材做成的窯烤爐不僅實用，又能裝飾庭院，兼具親切感與沁心的庭院情懷。
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