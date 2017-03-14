你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

10 款使用石材的絕美庭院設計

Ladyofwhims Ladyofwhims
Small Garden with a Very Steep Slope, Yorkshire Gardens Yorkshire Gardens 庭院
Loading admin actions …

自然的石材好搭配又典雅，是裝飾庭院的絕佳選擇。

石材與庭院的花草搭配起來非常和諧，而石材的質感與外觀具有有機風格的美感。幾乎所有的園藝家都會告訴你，石材是妝點庭院的最佳選擇。當然，你絕對不想胡亂使用石材裝飾你的庭院。那麼，你該如何妥善的使用石材，為你的庭院添色呢? 

我們今天的點子簿將為你介紹 10 款使用石材的絕美庭院設計，讓你住家的戶外空間變成美輪美奐的世外桃源!

在這裡，我們也請你參考其他專家的設計。

1. 石材覆面的庭院

homify
homify

homify
homify
homify

或許你會想選用一面石牆，為你的家園製造室內外的間隔感，自然的石材會是一個絕佳的選擇，很適合修飾你的戶外空間。

2. 充滿狂想創意的步道

DISEÑOS DE JARDINES, VIVERO CUMBRES ELITE VIVERO CUMBRES ELITE 庭院
VIVERO CUMBRES ELITE

VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE

庭院的步道是很重要一環。如果設計不佳的話，日後你必須費盡心思去維持它的外觀。

我們在這裡為你介紹一款充滿狂想創意的步道設計，用碎石以拼貼的方式，鋪成庭院的步道，既美觀又省去除草的麻煩。

3. 石頭砌成的入口

Jardines en campo de golf, Tropico Jardineria Tropico Jardineria 庭院
Tropico Jardineria

Tropico Jardineria
Tropico Jardineria
Tropico Jardineria

如果你要為自家的庭院建造入口處，何不選擇石頭砌成庭院的走道?

美麗的石材走道讓你住家室內外的間散發典雅又端莊的氣息，讓你的庭院看來簡直就向是童話故事的場景。

4. 用石頭鋪成華麗的中庭

Jardín Nepantla, Paisaje Radical Paisaje Radical 庭院
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical

中庭是每座庭園的重要社交場所，好的中庭能為你的宴客生活增添絕佳的情趣。

不管你是否要為你家的戶外空間購置家具與否，石頭鋪成的中庭能讓你的庭院充滿風格與個性。

5. 不同層次感的庭院

Wednesday House Aralia 庭院 石器 Brown
Aralia

Wednesday House

Aralia
Aralia
Aralia

多層次感的庭院能讓你家的戶外空間充滿活力。

用石材建成庭院的步道與遮雨庇蔭處可以讓你輕易地擁有多層次的設計動力感，這樣的設計既美觀又功能性強。

6. 石材能增添安全感

Piedra Laja, Piedra Serena Piedra Serena 庭院
Piedra Serena

Piedra Serena
Piedra Serena
Piedra Serena

我們都希望住家與庭院可以妥善提供我們休憩時所需要的隱私與安全感。所以，石材構成的庭院外牆是絕佳的選擇。

然而，這類的設計需要手藝精湛的石匠，尤其是打火石那類的石材。除此外，你必須考量到預算。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 具有設計感的戶外石材家具

Progetto Giardino, Federico Vota design Federico Vota design 庭院
Federico Vota design

Federico Vota design
Federico Vota design
Federico Vota design

在庭院擺放傢俱是非常普遍的，但是你曾想過要用自然的石材鑲嵌庭院的座椅嗎?

你可以參考這款個性感十足的設計，它提供了一個絕佳的戶外宴會空間，用木材與石材混搭成的凳椅，讓住家戶外空間充滿有機的自然美感。

8. 引人注意的供水設施

Natural stone pond Aquajoy water gardens ltd 庭院
Aquajoy water gardens ltd

Natural stone pond

Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

自然的石材是建造庭院供水設施的最佳選擇。

9. 美麗的蛇籠牆

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens 庭院
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

如果你想要讓你的庭院看起來與眾不同，你可以參考這款蛇龍牆設計。

它令人驚艷又十分耐用。如果你對於一般設計的柵欄感到厭煩，你可以用蛇籠牆打造出別出心裁的設計感，以及兼具古典與現代的美感。

10. 庭園現有的窯烤爐

Backofen, wohnfeuer wohnfeuer 庭院 石器
wohnfeuer

wohnfeuer
wohnfeuer
wohnfeuer

家裡後院如果有窯烤爐該有多好，直接動手去料理pizza與其他類似的義大利料理。

用石材做成的窯烤爐不僅實用，又能裝飾庭院，兼具親切感與沁心的庭院情懷。

延伸閱讀：8 個讓你的花園更獨特的超實用技巧

7 個為你家外觀選擇完美粉刷色的必知訣竅

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了