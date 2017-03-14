自然的石材好搭配又典雅，是裝飾庭院的絕佳選擇。

石材與庭院的花草搭配起來非常和諧，而石材的質感與外觀具有有機風格的美感。幾乎所有的園藝家都會告訴你，石材是妝點庭院的最佳選擇。當然，你絕對不想胡亂使用石材裝飾你的庭院。那麼，你該如何妥善的使用石材，為你的庭院添色呢?

我們今天的點子簿將為你介紹 10 款使用石材的絕美庭院設計，讓你住家的戶外空間變成美輪美奐的世外桃源!

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