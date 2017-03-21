如何打造木頭露臺: 看他們一步一步教你做!

建立一個戶外的休憩區，木製甲板是一個可以提高休憩機能的設計，在這裡我們將帶你了解到一個戶外的木甲板從無到有的搭建過程，當然這並非只適用在游泳池，你也可以利用這樣的方式為你的花園或室內的空間做這樣的露臺設計。你可能沒想過這樣的過程是很簡單的，說不定在你看過下面的介紹後，你也會想自己動手做個戶外甲板呢!
了解需要搭建的區域大小面積才能購置材料的用量，這些材料還不只木板，更包括了要隔離土質的碎石及支架搭建所需的材料。
地面需先下好具有間隔的樁，再用木條以傳鑽孔的方式連接各個樁，使這些連結的木條成為固定木板的樑。
而在建立支架的大重點是保持下方的空間維持水平，所有樑與樁的間隔與地面空間的距離需要保持一樣。
所搭建起來的支架必須有足夠的穩定度，並且足以支撐整個木甲板的重量。
為了考量塵土及排水相關的問題，在地面上需要填入砂石或礫石；而如果擔心有雜草的問題，在這個步驟中也能夠利用除草劑。
在這裡能發現到，先前所建構的基礎，在蓋上木板後都會隱藏起來，但這些基礎建造卻是至關重要的。
將突出的板端裁切成原先設計出來的區域，這個步驟最重要是讓木板與外圍切齊。
以個人需求選擇合適的砂紙，利用打光積達替木板做打磨及拋光的工作，這個步驟能快直接提升木板的質地與觸感。
為木板上漆需分為兩層，需先上一層底漆，等底漆乾燥後在上表漆。這個步驟可以讓木材防水且避免受潮而發霉，且能增加木材的光澤度。
當表漆乾燥時，我們就可以開始使用木甲板帶來的舒適性了，此時就可以選用適合的物件來做為裝飾或擺設。這樣有木甲板的游泳池，是不是也讓你心動了呢?
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