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30 歲以上的人家中該與不該有的東西

Yungshun Lee Yungshun Lee
[모던 아메리칸] 체스터 레더 룩 1/2인소파 , CCBRAND CCBRAND 客廳沙發與扶手椅
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如果你是一個不愛出門的人，那你千萬不該繼續閱讀下去，因為接下去的介紹應該會讓你更喜歡宅在家中。其實有絕大部分的人並無法依自己的喜好來對居家的環境做整體的設計，但如果想要在目前居住的場所裡能有更好的機能跟質感，就可以嘗試一下接下來點子簿要分享的居家實用術，替你的生活環境加點分，讓你更戀家。

非固定式家具

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

你可以添購非大型且不固定式的家具，方便在空間裡隨時移動，這樣的家具不但可以填滿較空洞的房間，而且使用上也更為彈性。

移動式影音

Lakeview cinema, London Residential AV Solutions Ltd London Residential AV Solutions Ltd 視聽室
London Residential AV Solutions Ltd

Lakeview cinema

London Residential AV Solutions Ltd
London Residential AV Solutions Ltd
London Residential AV Solutions Ltd

豪華的電視牆不一定有良好的機能，畢竟現在的網路世代，有許多人幾乎不仰賴電視機了。移動式影音包括了平板電腦，或是可利用櫥櫃的空間來與電視做收納的搭配使用。

裝飾牆面

[모던 아메리칸] 체스터 레더 룩 1/2인소파 , CCBRAND CCBRAND 客廳沙發與扶手椅
CCBRAND

CCBRAND
CCBRAND
CCBRAND

不用有名家的作品或是很華麗的藝術品，幾張照片或是簡易的繪畫，就能讓牆面變得更有藝術感。

柔光燈具

Lampes de sol, TAHANEA TAHANEA 客廳照明
TAHANEA

TAHANEA
TAHANEA
TAHANEA

其實燈具不見得只是用來照明，挑選適合的燈具甚至能強化空間風格，更顯獨特。

想了解更多燈具的選用，不妨可以請教我們的專業人士

不只是地毯

Apartamento Alto de Pinheiros, Alice Martins Flávio Butti Alice Martins Flávio Butti 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Alice Martins Flávio Butti

Alice Martins Flávio Butti
Alice Martins Flávio Butti
Alice Martins Flávio Butti

使用地毯別只是讓它當成地板，利用地毯的花紋質地，使其成為一種裝飾品，甚至可以延伸至室內的其他空間。

讓床更舒適

Wykeham Court by WN Interiors homify 臥室
homify

Wykeham Court by WN Interiors

homify
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我們在醒著的時候努力工作，那為什麼不能有一個好的休息空間呢?給臥室一張好床吧!不管是床墊或抱枕，讓你的床能有多舒服就有多舒服吧!

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例行公事-鋪床

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo 臥室
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

鋪床這件事也可以說是懶人整理法，我們不摺棉被，只需攤開一鋪就不會讓你的空間過於混亂，自家空間的整潔其實就該從床做起。

淘汰塑膠餐具

TEATRO, Non Sans Raison Non Sans Raison 餐廳陶器與玻璃製品
Non Sans Raison

Non Sans Raison
Non Sans Raison
Non Sans Raison

有質感的居家環境不該出現塑料餐具，除非你認為在屋內就像在野餐。

擺脫傳統框架

Modern Living Room with the Asian Touch, Rosangela Photography Rosangela Photography 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Rosangela Photography

Modern Living Room with the Asian Touch

Rosangela Photography
Rosangela Photography
Rosangela Photography

無論是櫥櫃或是書櫃，別使用制式的儲放櫃，多一點創意的空間搭配，也會讓生活更有樂趣。

收起杯具

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR 視聽室
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

使用杯具來提升生活品質這是很好的方式，但是千萬別讓它們暴露在空間中，收起未使用的杯子，保持空間的清爽乾淨。

鏤空的架子

homify 書房/辦公室食具櫃
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鏤空的架子不但可以當成書櫃使用，更可以展示藝術品或擺上鮮花等裝飾，相當具實用性。

人造花或植栽

Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design 家居用品植物與配件
Solid Interior Design

Solid Interior Design
Solid Interior Design
Solid Interior Design

在房內擺上綠意，會讓空間更有生命力，而如果自覺無法照顧植栽，使用人造花也是不錯的選擇。

沙發枕

homify 窗戶與門窗廉與布簾
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替你的沙發物色不同材質、不同顏色，甚至不同尺寸的沙發枕，會讓你的空間顯得更別出心裁。

想知道更多布置房間的方法，你也可以看看:14 張房間佈置靈感的圖片

5 間讓你盡享鄉間生活的木製房屋 (含平面圖)
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