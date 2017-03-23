30 歲以上的人家中該與不該有的東西

如果你是一個不愛出門的人，那你千萬不該繼續閱讀下去，因為接下去的介紹應該會讓你更喜歡宅在家中。其實有絕大部分的人並無法依自己的喜好來對居家的環境做整體的設計，但如果想要在目前居住的場所裡能有更好的機能跟質感，就可以嘗試一下接下來點子簿要分享的居家實用術，替你的生活環境加點分，讓你更戀家。