30 歲以上的人家中該與不該有的東西

如果你是一個不愛出門的人，那你千萬不該繼續閱讀下去，因為接下去的介紹應該會讓你更喜歡宅在家中。其實有絕大部分的人並無法依自己的喜好來對居家的環境做整體的設計，但如果想要在目前居住的場所裡能有更好的機能跟質感，就可以嘗試一下接下來點子簿要分享的居家實用術，替你的生活環境加點分，讓你更戀家。
你可以添購非大型且不固定式的家具，方便在空間裡隨時移動，這樣的家具不但可以填滿較空洞的房間，而且使用上也更為彈性。
豪華的電視牆不一定有良好的機能，畢竟現在的網路世代，有許多人幾乎不仰賴電視機了。移動式影音包括了平板電腦，或是可利用櫥櫃的空間來與電視做收納的搭配使用。
使用地毯別只是讓它當成地板，利用地毯的花紋質地，使其成為一種裝飾品，甚至可以延伸至室內的其他空間。
我們在醒著的時候努力工作，那為什麼不能有一個好的休息空間呢?給臥室一張好床吧!不管是床墊或抱枕，讓你的床能有多舒服就有多舒服吧!
鋪床這件事也可以說是懶人整理法，我們不摺棉被，只需攤開一鋪就不會讓你的空間過於混亂，自家空間的整潔其實就該從床做起。
有質感的居家環境不該出現塑料餐具，除非你認為在屋內就像在野餐。
無論是櫥櫃或是書櫃，別使用制式的儲放櫃，多一點創意的空間搭配，也會讓生活更有樂趣。
使用杯具來提升生活品質這是很好的方式，但是千萬別讓它們暴露在空間中，收起未使用的杯子，保持空間的清爽乾淨。
在房內擺上綠意，會讓空間更有生命力，而如果自覺無法照顧植栽，使用人造花也是不錯的選擇。
替你的沙發物色不同材質、不同顏色，甚至不同尺寸的沙發枕，會讓你的空間顯得更別出心裁。
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