挑高的天花板可以讓室內感覺更寬敞明亮，通風也更好，而當地面的面積狹小的時候，專家們還可以利用挑高天花板的優勢，打造出樓中樓或是夾層的空間，為你的小窩搏得更多可用的生活區域。在小套房中，通常做為二樓使用的樓中樓或是夾層會規劃成臥室使用，而書房也是常見的設計。

這次的點子簿為大家整理了 11 種小坪數的絕美樓中樓與夾層設計，這些設計風格各異，匯聚了來自不同設計師的奇思妙想，除了有夢幻的歐風之外，也有簡約的現代風格，或是溫馨有質感的北歐風，如果說你正在尋找心儀的樓中樓或者閣樓設計，如果你想要獲得更多的樓中樓套房，夾層樓梯設計啟發，一定要跟著我們的腳步，一起找靈感去!