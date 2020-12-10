挑高的天花板可以讓室內感覺更寬敞明亮，通風也更好，而當地面的面積狹小的時候，專家們還可以利用挑高天花板的優勢，打造出樓中樓或是夾層的空間，為你的小窩搏得更多可用的生活區域。在小套房中，通常做為二樓使用的樓中樓或是夾層會規劃成臥室使用，而書房也是常見的設計。
這次的點子簿為大家整理了 11 種小坪數的絕美樓中樓與夾層設計，這些設計風格各異，匯聚了來自不同設計師的奇思妙想，除了有夢幻的歐風之外，也有簡約的現代風格，或是溫馨有質感的北歐風，如果說你正在尋找心儀的樓中樓或者閣樓設計，如果你想要獲得更多的樓中樓套房，夾層樓梯設計啟發，一定要跟著我們的腳步，一起找靈感去!
紅磚牆以及混凝土是這間有夾層的小套房的兩大特色，這兩種不同的元素搭配在一塊營造出既現代又質樸的獨特氣息。
一樓的空間規劃成廚房、餐廳、客廳等公共空間，夾層則是舒適的臥室。
有著傳統山形屋頂的這個家室內非常溫馨有質感，夾層的空間使用明亮的白色搭配大膽的深藍灰色，簡單卻不失個性。而夾層臥室也開有幾扇窗，因此一點也不陰暗。
來自台灣的專家為挑高中古屋換上新面貌，走北歐森林系的風格讓人感到十分舒適自在。
除了美麗的裝潢元素外，這個家最令人稱羨的便是其格局的規畫以及多樣化的充足收納空間。
一樓的空間有充滿質感的皮質沙發，以及木頭的牆面與餐桌，白色底色與原木色的完美融合，成熟的風範讓人好生嚮往!
二樓除了規劃成臥室外，居然還有可以當成戶外客廳的寬敞露臺區。
這間位在台灣的樓中樓住家以淡雅的白色與木頭地板擄獲了我們的心，其古典的裝飾是所有懷有浪漫情懷的人所嚮往的居家風格。
雖然規劃成樓中樓，但是各個區域依舊十分明亮。
在這間天花板不是特別挑高的空間中，專家利用了高度的落差，依舊規劃出樓中樓的設計，並且將廚房餐廳一體化，然後與客廳、臥室分隔開來。
走淡雅路線的這個家以家飾品讓室內的空間更為夢幻，白色的樓梯就像是童話故事中會出現的元素。
這間樓中樓的家盡展純白的風情，讓人一看就感到非常舒服。餐廳的區塊的牆面規劃了大量的收納，是非常聰明的設計。
白色系的廚房則展現了鄉村的情懷。
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