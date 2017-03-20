你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

7 間將小客廳打造成私人電影院的小公寓

Tarsier Tarsier
UMA CASA COM PERSONALIDADE !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES 視聽室
Loading admin actions …

客廳這個區塊通常都簡單地擺放了電視、沙發和茶几，閒時你可以在此看看電視劇或晚間新聞，但僅止於此的話實在太浪費了這個美好且多功能的空間了！

你有想過把客廳變成你專屬的影院嗎？無論下雨天或是禮拜天，你都可以躲在家中的私人影院，選擇想看的電影，那可是高級的享受哦！喜歡電影的你，快來看一下以下 7 間把室內空間打造成私人影院的小公寓吧！

1. 中性色調的影音室

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design 視聽室
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

在小小的公寓裡，室內設計師通常都建議我們使用掛牆式的電視，因為它們佔用最少的空間，而且電視以下的位置可以放置更多家具或是裝飾品，讓房子看起來更時尚。像這一間中性色調的影音室，電視配上地毯、不同的裝飾品和沙發，讓人捨不得離開這個舒服的小空間。

2. 簡單自然的小影院

Apartamento Jovem Casal | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores 視聽室
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

上圖這一間公寓把客廳的空間打造成一個小影院，白色遮光的捲簾把戶外的陽光都擋著了，配上一應俱全的影音設備，讓客廳瞬間變成了家庭劇院，簡單的家居設計和木板鋪設的牆身令人感覺溫暖。只需要簡單的設備，你也可以擁有自己的影院喔！

3. 充滿民族風情的電影院

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz 視聽室
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

電視後面的牆壁使用了不一樣的設計，它在木造的牆壁中間加上了一個平滑的混凝土牆壁，配上了色彩繽紛的家具，形成了強烈的對比，讓房間充滿民族風的風情，搖身成為風格獨具的電影院。

4. 影音的角落

Apartamento N | H, Only Design de Interiores Only Design de Interiores 視聽室
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

這間公寓充份地使用了客廳的空間，設計師把角落的位置打造成私人的影院，L 形的沙發設計和懸空的掛牆層格完美地利用了可用空間，只要把百葉窗簾拉上就可以欣賞最愛的電影了。而這個空間顏色的配搭也非常第現代化，讓人印象深刻！

5. 隨意風的影院設計

UMA CASA COM PERSONALIDADE !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES 視聽室
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

這房子充滿了隨意取材風，大量混搭不同類型以及風格的室內裝飾品，讓房間看起來既隨意又活潑，風格非常年輕。深色的木牆配上淺藍色的牆壁形成鮮明的對比，讓人精神一陣！

6. 巨大的電視營幕

Apartamento Leblon II, Duplex Interiores Duplex Interiores 視聽室
Duplex Interiores

Duplex Interiores
Duplex Interiores
Duplex Interiores

在以上這個小坪數的房間中，設計師選用了巨大的高清螢幕，讓住戶享受高級的影音設備，配置簡約的擺設和高至天花的層格，增加空間感。還有牆上的海藍色油漆，讓人格外提神，更讓房間帶一點清新的感覺。

7. 家庭劇院的施工

homify 視聽室
homify

homify
homify
homify

這個古典的家庭劇院非常華麗，充足的影音設備，包括液晶體的電視、環迴的揚聲器和播放器，提供高級的影音享受，讓你愛不擇手！室內的設計師還為這個空間設計了孤形的木牆、時尚的壁紙和清新的盆裁，實在是太完美了！

延伸閱讀：8 種讓你的廚房變超美的簡單撇步8 個利用樓梯下的留白空間的超聰明收納術

10 座有美麗入口步道的夢幻花園
你的家也有一個專屬自己的影院嗎？快跟大家分享你的經驗吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了