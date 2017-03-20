7 間將小客廳打造成私人電影院的小公寓

客廳這個區塊通常都簡單地擺放了電視、沙發和茶几，閒時你可以在此看看電視劇或晚間新聞，但僅止於此的話實在太浪費了這個美好且多功能的空間了！
你有想過把客廳變成你專屬的影院嗎？無論下雨天或是禮拜天，你都可以躲在家中的私人影院，選擇想看的電影，那可是高級的享受哦！喜歡電影的你，快來看一下以下 7 間把室內空間打造成私人影院的小公寓吧！
電視後面的牆壁使用了不一樣的設計，它在木造的牆壁中間加上了一個平滑的混凝土牆壁，配上了色彩繽紛的家具，形成了強烈的對比，讓房間充滿民族風的風情，搖身成為風格獨具的電影院。
這間公寓充份地使用了客廳的空間，設計師把角落的位置打造成私人的影院，L 形的沙發設計和懸空的掛牆層格完美地利用了可用空間，只要把百葉窗簾拉上就可以欣賞最愛的電影了。而這個空間顏色的配搭也非常第現代化，讓人印象深刻！
這房子充滿了隨意取材風，大量混搭不同類型以及風格的室內裝飾品，讓房間看起來既隨意又活潑，風格非常年輕。深色的木牆配上淺藍色的牆壁形成鮮明的對比，讓人精神一陣！
在以上這個小坪數的房間中，設計師選用了巨大的高清螢幕，讓住戶享受高級的影音設備，配置簡約的擺設和高至天花的層格，增加空間感。還有牆上的海藍色油漆，讓人格外提神，更讓房間帶一點清新的感覺。
這個古典的家庭劇院非常華麗，充足的影音設備，包括液晶體的電視、環迴的揚聲器和播放器，提供高級的影音享受，讓你愛不擇手！室內的設計師還為這個空間設計了孤形的木牆、時尚的壁紙和清新的盆裁，實在是太完美了！