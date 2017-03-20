7 間將小客廳打造成私人電影院的小公寓

客廳這個區塊通常都簡單地擺放了電視、沙發和茶几，閒時你可以在此看看電視劇或晚間新聞，但僅止於此的話實在太浪費了這個美好且多功能的空間了！

你有想過把客廳變成你專屬的影院嗎？無論下雨天或是禮拜天，你都可以躲在家中的私人影院，選擇想看的電影，那可是高級的享受哦！喜歡電影的你，快來看一下以下 7 間把室內空間打造成私人影院的小公寓吧！