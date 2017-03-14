你是否住在小房子或是小公寓裡面，然後因為沒有多餘的空間可以擺放櫥櫃，導致東西總是散落一地呢?
許多人常常因為面積的大小而侷限收納的方式，但是其實只要跳出框架，發揮你的創意，有許多意想不到的空間可以做收納。如果你毫無靈感，今天我們為大家整理了 7 個小空間必備的創意收納術，也許是沙發下的空間，也或許是內嵌牆面的方式，你會發現其實面積的大小一點也不重要，小空間還是有其應對之道。
現在就讓我們一起看看這 7 個創意收納術吧!
訂製傢俱是小空間的完美收納解決方案。你可以效法圖中這樣的設計，請專家為你打造一個有收納功能的沙發，除了可以坐之外，還能擺放你的書籍，客人來也會為這個設計感到驚艷萬分!
又稱作凹間的壁龕是裝潢室內的流行趨勢。這些利用壁面空間的收納術是非常美觀又實用的，你可以請專家為你搭配 LED 照明，將壁龕打造成美輪美奐的小藝廊，展示你最心愛的收藏品。
你可以在你的茶几裡面設計隱密的抽屜，除了可以當作茶几使用外，還能將所有雜物通通放進去，一舉兩得!
樓梯下的空間是許多人沒有好好利用到的區塊。
你可以請專家為你在樓梯下設計類似圖中一樣的收納櫃，存放各類的物品，讓家裡更為整潔俐落。
如果說你家中的面積不大，但是天花板還頗高的話，建議你利用這樣的高度之利，在地面下規劃收納的空間。
例如這張圖就將地面做高，然後在下方規劃了數個抽屜，增加室內收納的空間。
家中面積過小的時候，你常常會省略一些其實你很需要的生活區塊，例如書房就是其中之一。
有一張書桌能夠讓你工作或是唸書更有效率，因此你可以選擇圖中這種折疊式的傢俱。
就像是沙發下的空間一樣，只要把你的床的高度提升，在下方設計收納的抽屜，你就可以把許多不常用的被單或是浴巾存放在裡面，讓你的小空間更井然有序!
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