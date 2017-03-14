你是否住在小房子或是小公寓裡面，然後因為沒有多餘的空間可以擺放櫥櫃，導致東西總是散落一地呢?

許多人常常因為面積的大小而侷限收納的方式，但是其實只要跳出框架，發揮你的創意，有許多意想不到的空間可以做收納。如果你毫無靈感，今天我們為大家整理了 7 個小空間必備的創意收納術，也許是沙發下的空間，也或許是內嵌牆面的方式，你會發現其實面積的大小一點也不重要，小空間還是有其應對之道。

現在就讓我們一起看看這 7 個創意收納術吧!