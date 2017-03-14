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7 個小空間必備的創意收納術

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 臥室
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你是否住在小房子或是小公寓裡面，然後因為沒有多餘的空間可以擺放櫥櫃，導致東西總是散落一地呢? 

許多人常常因為面積的大小而侷限收納的方式，但是其實只要跳出框架，發揮你的創意，有許多意想不到的空間可以做收納。如果你毫無靈感，今天我們為大家整理了 7 個小空間必備的創意收納術，也許是沙發下的空間，也或許是內嵌牆面的方式，你會發現其實面積的大小一點也不重要，小空間還是有其應對之道。

現在就讓我們一起看看這 7 個創意收納術吧!

1. 訂製傢俱

책이 가득한 24평 아파트 홈스타일링, homelatte homelatte 客廳
homelatte

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訂製傢俱是小空間的完美收納解決方案。你可以效法圖中這樣的設計，請專家為你打造一個有收納功能的沙發，除了可以坐之外，還能擺放你的書籍，客人來也會為這個設計感到驚艷萬分!

2. 壁龕

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Oleari Arquitetura e Interiores

Oleari Arquitetura e Interiores
Oleari Arquitetura e Interiores
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又稱作凹間的壁龕是裝潢室內的流行趨勢。這些利用面空間的收納術是非常美觀又實用的，你可以請專家為你搭配 LED 照明，將壁龕打造成美輪美奐的小藝廊，展示你最心愛的收藏品。

3. 隱密的抽屜

Linea Reciclato, Semillero Muebles Semillero Muebles 客廳邊桌與托盤
Semillero Muebles

Semillero Muebles
Semillero Muebles
Semillero Muebles

你可以在你的茶几裡面設計隱密的抽屜，除了可以當作茶几使用外，還能將所有雜物通通放進去，一舉兩得!

4. 樓梯下的空間

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects 現代風玄關、走廊與階梯
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

樓梯下的空間是許多人沒有好好利用到的區塊。

你可以請專家為你在樓梯下設計類似圖中一樣的收納櫃，存放各類的物品，讓家裡更為整潔俐落。

5. 利用地面高度

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing 書房/辦公室 鐵/鋼 White
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

如果說你家中的面積不大，但是天花板還頗高的話，建議你利用這樣的高度之利，在地面下規劃收納的空間。

例如這張圖就將地面做高，然後在下方規劃了數個抽屜，增加室內收納的空間。

6. 折疊式的傢俱

Appartement à Paris, Meero Meero 書房/辦公室
Meero

Meero
Meero
Meero

家中面積過小的時候，你常常會省略一些其實你很需要的生活區塊，例如書房就是其中之一。

有一張書桌能夠讓你工作或是唸書更有效率，因此你可以選擇圖中這種折疊式的傢俱。

7. 床下空間

Main space homify 臥室
homify

Main space

homify
homify
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就像是沙發下的空間一樣，只要把你的床的高度提升，在下方設計收納的抽屜，你就可以把許多不常用的被單或是浴巾存放在裡面，讓你的小空間更井然有序!

延伸閱讀: 16 個用壁甕妝點牆壁的絕佳設計

10 款使用石材的絕美庭院設計
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