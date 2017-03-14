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35.8 坪的挑高平房: 有大緣側以及車庫的溫暖木質空間

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平房總是給人一種踏實的自在感，但是也有一些人對於平房的疑慮就是其天花板過矮的高度。台灣傳統的鄉下平房也許比較常有這樣的問題，而由於現代人對於室內的要求之一便是明亮度，因此專家們也依這樣的需求，設計出空間感極佳的平房。

今天要介紹的 35.8 坪的日系平房就是完美的範例，來自日本的專家賦予其質樸的平房外觀，然而室內走挑高路線，配合多扇落地窗，起居空間洋溢著充足的自然光。除此之外，這間平房也少不了能夠與戶外空間做連結的緣側，還有一間車庫，可以說是非常適合家庭居住的好房子。

現在就讓我們一起欣賞更多細節~

背面外觀

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從這個角度欣賞這間平房，你會發現專家規劃了大片木頭框的落地窗。而專家選用了有反射效果的玻璃，因此不用擔心路人的視線。除此之外，房子的高度比地面還要高上兩階左右，可以防濕氣。

側面

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當落地窗全部打開的時候，室內自然通風以及採光良好，也因此可以節省夏日的電費。

正面

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現在讓我們繞到這個家的前方，欣賞這間房子的正面。其深咖啡色的色系讓人感到平和踏實。

半戶外的車庫十分寬敞，還可以當成倉庫使用，一舉兩得。

挑高設計

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走進家中後，那挑高的天花板讓人的身心都感到十分舒展。木頭的樑柱十分美麗，而四周的牆面上都開了窗，連天花板上也規劃了天窗的設計，因此室內的各個角落都十分明亮。

開放式的設計

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為了因應現代人生活的方式以及需求，專家採用開放式的設計，讓各個區塊沒有隔閡，家人的情感也能更為親密。

專家還選擇了歐式復古以及西式現代的設計傢俱，與日式的風格混搭，營造出更多的層次。

晚上

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夜晚來臨時，家中的燈光讓室內的氣氛變得完全不一樣，黃色的暖光讓人感到舒服自在，似乎可以好好地在此與親朋好友徹夜暢談。

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臥室

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臥室中也有落地窗以及天窗的設計，夜晚可以看著星空入睡，早晨則能迎接陽光。而天藍色的牆面，搭配白色，讓人彷彿在藍天白雲的環繞之下生活。

走廊的書房

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專家利用走廊的空間，設計出一個有大收納空間的書房，是善用空間的絕佳範例。

浴室

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使用磁磚的浴室十分簡單可愛，而淺色系的木頭天花板讓整體氛圍更加溫暖柔和。

延伸閱讀: 四合院結構的鄉間住宅: 混搭混凝土與木頭的質樸好空間

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