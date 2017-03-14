35.8 坪的挑高平房: 有大緣側以及車庫的溫暖木質空間

平房總是給人一種踏實的自在感，但是也有一些人對於平房的疑慮就是其天花板過矮的高度。台灣傳統的鄉下平房也許比較常有這樣的問題，而由於現代人對於室內的要求之一便是明亮度，因此專家們也依這樣的需求，設計出空間感極佳的平房。

今天要介紹的 35.8 坪的日系平房就是完美的範例，來自日本的專家賦予其質樸的平房外觀，然而室內走挑高路線，配合多扇落地窗，起居空間洋溢著充足的自然光。除此之外，這間平房也少不了能夠與戶外空間做連結的緣側，還有一間車庫，可以說是非常適合家庭居住的好房子。

現在就讓我們一起欣賞更多細節~