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30 坪內的好空間: 11 間造型跟風格各異的完美獨棟住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
淡路島の家, IZUE architect & associates IZUE architect & associates 房子 木頭 White
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想要為你的家庭蓋一個屬於你們的獨立天地，但是所購入的建地並不大嗎? 

今天我們要為你介紹 11 間 30 坪以下，造型跟風格各異的完美獨棟住宅。這 11 位不同的專家們證明了，房子面積的數字並不重要，只要經過完善以及周全的規畫，小坪數也能夠提供現代生活的舒適以及便利性，而居住的人依舊可以享受不同的生活空間。

趕快讓我們一起瞧瞧這 11 間 30 坪以下，造型跟風格各異的完美獨棟住宅，為你未來的家找靈感吧!

1. 鄉間住宅

PROJEKT DOMU LILA ECONOMIC , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

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如果你喜歡結合傳統與現代元素的住宅，那麼這間低成本的預製組合屋會是不錯的選擇。雖然說這間獨棟住宅的面積不超過 30 坪，但是設計師還是規劃了 3 間臥室，是現代小家庭的絕佳棲身之所。

閣樓地板便宜得多打造目前，我們強烈建議您使用這種想法為自己的家！

2. 日系木質住宅

上津部田の家1, 若山建築設計事務所 若山建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 金屬 Brown
若山建築設計事務所

若山建築設計事務所
若山建築設計事務所
若山建築設計事務所

這間 25 坪左右的日系木質住宅有著傳統的山形屋頂，深紅色的外觀搭配上局部的白色窗框，顯得沉穩卻又有現代建築的魅力。

3. 質樸的家

陶庵 (toan), アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room アグラ設計室一級建築士事務所 agra design room 房子
アグラ設計室一級建築士事務所　agra design room

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混凝土搭配木頭的這間獨棟住宅給人一種質樸的感覺，一樓的落地窗外是大片的木頭露臺，非常適合喜歡戶外時光的家庭。除此之外，二樓也規劃了多扇窗，因此室內明亮度佳。

4. 現代的木屋

小布施の家, 君島弘章建築設計事務所 君島弘章建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Wood effect
君島弘章建築設計事務所

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君島弘章建築設計事務所
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使用大量木材作為外牆素材的這個家是非常有現代感的木屋，牆面上開的形狀各異的方形或是長方形窗戶讓房子增添了獨特的幾何感。

5. 傳統木屋

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル 房子 木頭 Wood effect
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
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如果你喜歡傳統木屋的造型，這間裡外都散發著濃濃鄉村氣息的傳統木屋會是非常適合你的選擇。

6. 美麗百葉窗的家

淡路島の家, IZUE architect & associates IZUE architect & associates 房子 木頭 White
IZUE architect &amp; associates

IZUE architect & associates
IZUE architect &amp; associates
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走極簡主義路線的結構，這間有美麗白色百葉窗的家沒有過多繁雜的設計或是家具，讓居住的人可以好好地與自然共處，過著清心寡慾的原始生活。

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7. 日系平房

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アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所

アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所
アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所
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對於家中有行動不便的居者的家庭來說，方便移動的平房是最理想的房屋型態。這間日系的平房有著大片的拉門，因此室內的通風及採光都非常好，而木頭也為家中帶來溫暖。

點次看更多細節: 尋找寧靜自在感: 充滿木香與自然光的傳統日系平房

8. 黑色的住宅

10*10_Haus, 有限会社 法澤建築デザイン事務所 有限会社 法澤建築デザイン事務所 房子
有限会社　法澤建築デザイン事務所

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有限会社　法澤建築デザイン事務所
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這間黑色的住宅除了用色大膽外，獨特的線條也讓路人忍不住駐足欣賞。而這個家中也有天窗的設計，因此即使是閣樓也非常明亮。

9. 夢一樣的家

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Unico design一級建築士事務所

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Unico design一級建築士事務所
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結合了混凝土以及木材的家被綠意環繞著，美得像是一幅畫。而其獨特的屋頂結構也非常有現代感，可以說是結合傳統木屋以及現代幾何線條的傑作。

10. 法式鄉村風

- French Country Style・フレンチカントリースタイル No.02 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ 房子 White
株式会社アートカフェ

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有著層疊屋頂的這間獨棟住宅散發著別緻的法式鄉村風情，不管是屋瓦或是窗戶，許多美麗的細節值得讓人細細品味。

點此看更多細節: 法式鄉村風：一間結合歐風以及傳統和風的鄉間住宅

11. 黑色方型住宅

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二樓的大面積觀景窗戶是這間黑色方形住宅的最大特色，而黑與白的搭配也是專家的高超設計結晶。

小巧的鄉間居所: 有小閣樓的白色挑高明亮空間
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