30 坪內的好空間: 11 間造型跟風格各異的完美獨棟住宅

想要為你的家庭蓋一個屬於你們的獨立天地，但是所購入的建地並不大嗎?

今天我們要為你介紹 11 間 30 坪以下，造型跟風格各異的完美獨棟住宅。這 11 位不同的專家們證明了，房子面積的數字並不重要，只要經過完善以及周全的規畫，小坪數也能夠提供現代生活的舒適以及便利性，而居住的人依舊可以享受不同的生活空間。

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