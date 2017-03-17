小巧的鄉間居所: 有小閣樓的白色挑高明亮空間

如果說你擁有的建地很小，你會怎麼樣善用每個可用的角落呢? 如果你正為這樣的問題感到苦惱的話，沒關係，讓我們來自義大利的專家為你提供解決方案。今天要介紹的這間米色系的鄉間住宅非常迷你，但是專家利用了天花板的高度，打造出小閣樓，為屋主一家人搏得更多的生活空間。
被綠意環繞的這間小房子的室內以白色系為主，因此空間感以及明亮度都很棒，而屋頂上開的天窗則讓小閣樓一點也不陰暗。
現在就讓我們一起欣賞這間小而美的美麗鄉間居所吧!
四周被綠樹環繞的這間小巧的家設計非常簡單，奶油色的外牆搭配上淺灰色的屋頂，給人一種舒服的感覺，並且完美地融入了周遭的綠意之中。有屋頂遮蓋的露臺除了是完美的戶外休閒空間，還巧妙地分隔了室內與戶外的區域。而大片的落地窗則讓屋內能夠洋溢著自然光，也讓通風更好。
走進這個家之後，白色系的牆面以及地板讓空間感更佳，一點也不會讓人感覺到實際面積的狹小。半開放式的廚房以白色系為主，但是專家大膽地將一面牆漆上紫紅色，讓室內的畫面不會太過單一以及無趣。
我們必須承認，這個家的浴室絕對是我們最愛的區域。
浴缸的上方是長方形的觀景窗，一邊泡澡可以一邊享受戶外的綠意，那樣的輕鬆自在多麼美好。
作為藏書區以及小書房的閣樓上方有正方形的天窗，因此閣樓能夠一甩陰暗的既定印象。
將閣樓打造成小書房，是專家善用小空間的絕佳設計。除了有實際上的功能外，這樣的小閣樓也為家裡帶來可愛迷人的個性，是一舉兩得的小空間規畫術。