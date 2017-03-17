小巧的鄉間居所: 有小閣樓的白色挑高明亮空間

如果說你擁有的建地很小，你會怎麼樣善用每個可用的角落呢? 如果你正為這樣的問題感到苦惱的話，沒關係，讓我們來自義大利的專家為你提供解決方案。今天要介紹的這間米色系的鄉間住宅非常迷你，但是專家利用了天花板的高度，打造出小閣樓，為屋主一家人搏得更多的生活空間。

被綠意環繞的這間小房子的室內以白色系為主，因此空間感以及明亮度都很棒，而屋頂上開的天窗則讓小閣樓一點也不陰暗。

現在就讓我們一起欣賞這間小而美的美麗鄉間居所吧!