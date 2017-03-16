12 間擁有絕佳空間感的開放式廚房

開放式的設計對於現代人的生活來說是最為理想的，這樣的格局能夠讓住在一起的人之間少了隔閡，室內的空間感也更佳。

對於廚房這個空間來說，開放式的設計除了可以讓下廚的人不用在窒息的密閉空間＂埋頭苦幹＂之外，也能讓在不同生活區塊的大夥兒一起互動聊天，增進彼此的感情。

今天我們為大家整理了１２間擁有絕佳空間感的開放式廚房，這些設計不僅能讓負責下廚的人煮起飯來更有效率，心情也會更愉悅。

一起來看看這１２種不同的好設計吧！