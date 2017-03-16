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12 間擁有絕佳空間感的開放式廚房

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開放式的設計對於現代人的生活來說是最為理想的，這樣的格局能夠讓住在一起的人之間少了隔閡，室內的空間感也更佳。

對於廚房這個空間來說，開放式的設計除了可以讓下廚的人不用在窒息的密閉空間＂埋頭苦幹＂之外，也能讓在不同生活區塊的大夥兒一起互動聊天，增進彼此的感情。

今天我們為大家整理了１２間擁有絕佳空間感的開放式廚房，這些設計不僅能讓負責下廚的人煮起飯來更有效率，心情也會更愉悅。

一起來看看這１２種不同的好設計吧！

1. 小面積的廚房

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我們要看的第一間廚房的面積不大，但是結合了流理檯面以及餐桌的設計讓空間感更佳，也讓正在下廚的人能夠與等待上菜的親友們一同聊天互動。

2. 純白廚房

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純白的廚房讓室內更為寬闊，而其一應俱全的廚房家電更是所有煮夫煮婦們夢寐以求的配備。

3. 絕佳燈光

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這間廚房已是走白色系，與客廳毫無隔閡的設計讓互動性更佳，而絕佳的燈光設計則為夜晚的廚房增添不一樣的氣氛。

4. 一字形大廚房

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一字形的大廚房讓畫面看起來非常寬敞，而大量的櫥櫃則能收納各式各樣的廚具，讓畫面看起來更潔淨。

5. 典雅的廚房

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在這間充滿古意的房子中，專家規劃了風格十分典雅的開放式廚房，其選用的顏色讓人一看就感到舒服自在。

6. 粉嫩色系的廚房

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白色搭配粉嫩的綠色，這間開放式的廚房給人一種少女情懷的浪漫感，而大面積的櫥櫃則讓所有廚具都能分門別類地歸位。

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7. 大膽的色系搭配

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深灰色的牆面，搭配上木頭色的廚房櫥櫃，這間開放式的廚房雖小但是風格強烈鮮明。

8. 磁磚的魅力

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這間開放式廚房的特色便是白色的磁磚牆面，以及深色系的櫥櫃。流理台上方開了一扇長方形的窗戶，讓整體的空間感更棒。

9. 毫無隔閡的設計

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幾乎與其他的區域完美融合，這個白色系的開放式廚房讓料理成為生活中的一環。

10. 鄉村風情

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米色調的開放式廚房帶有鄉村的風情，搭配白色的布簾後，更為浪漫。

11. 個性派廚房

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這間白與黑混搭的開放式廚房非常有個性，是喜歡幹練風格的你的絕佳選擇。

12. 柔和系

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淺色的木頭顏色讓畫面非常柔和，而流理台上的照明則讓廚房工作更有效率。

延伸閱讀: 28 款結合廚房與飯廳的美食空間

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