12 間擁有絕佳空間感的開放式廚房

開放式的設計對於現代人的生活來說是最為理想的，這樣的格局能夠讓住在一起的人之間少了隔閡，室內的空間感也更佳。
對於廚房這個空間來說，開放式的設計除了可以讓下廚的人不用在窒息的密閉空間＂埋頭苦幹＂之外，也能讓在不同生活區塊的大夥兒一起互動聊天，增進彼此的感情。
今天我們為大家整理了１２間擁有絕佳空間感的開放式廚房，這些設計不僅能讓負責下廚的人煮起飯來更有效率，心情也會更愉悅。
一起來看看這１２種不同的好設計吧！
我們要看的第一間廚房的面積不大，但是結合了流理檯面以及餐桌的設計讓空間感更佳，也讓正在下廚的人能夠與等待上菜的親友們一同聊天互動。
純白的廚房讓室內更為寬闊，而其一應俱全的廚房家電更是所有煮夫煮婦們夢寐以求的配備。
這間廚房已是走白色系，與客廳毫無隔閡的設計讓互動性更佳，而絕佳的燈光設計則為夜晚的廚房增添不一樣的氣氛。
一字形的大廚房讓畫面看起來非常寬敞，而大量的櫥櫃則能收納各式各樣的廚具，讓畫面看起來更潔淨。
米色調的開放式廚房帶有鄉村的風情，搭配白色的布簾後，更為浪漫。
這間白與黑混搭的開放式廚房非常有個性，是喜歡幹練風格的你的絕佳選擇。
淺色的木頭顏色讓畫面非常柔和，而流理台上的照明則讓廚房工作更有效率。
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