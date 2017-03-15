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雙層貨櫃屋: 一個外在工業風，內在時尚別緻的現代居所

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TIEMBLO HOUSE, james&mau james&mau 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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用貨櫃搭建的房屋成本非常低，而隨著現代技術的進步，貨櫃屋也一甩以往 公共垃圾 的汙名，搖身成為深受大眾歡迎的新形態房屋。對於房價飆漲的現在社會來說，成本低廉，施工期短的貨櫃屋可以說是買屋的新寵兒。

今天所要介紹的藍色雙層貨櫃屋位在哥倫比亞，其結構結合了鋼以及貨櫃，外表散發著濃烈的工業風，但是室內的裝潢卻十分時尚別緻，並且提供現代生活所需的舒適以及便利性。

一起讓我們欣賞更多細節，也許你也會愛上貨櫃屋! 

外觀

TIEMBLO HOUSE, james&mau james&mau 房子
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貨櫃屋十分堅固，只要定期做維修的工作，便可以持續使用 40 年以上。而它的優點還包含不需要使用太多勞力，便可以輕鬆地安裝。不過目前它的致命缺點是，這樣類型的房屋在許多城市還沒有合法化。

鋼結合貨櫃

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為了讓貨櫃屋更加堅固，負責這個專案的專家在貨櫃的下層搭建了鋼結構的架構，並且搭配落地的玻璃窗，讓一樓感覺更有開放感。除此之外，專家還利用二樓延伸出來的貨櫃作為一樓露臺的遮陽頂，讓屋主在任何天氣都能夠享受戶外的好時光。

小露臺

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從這張圖片你可以發現，專家規劃了混凝土作為這個家的基底，而踏上數個階梯後，便能通往混凝土的小露臺。露臺上方擺放了簡單的藤製座椅，立刻化身成為悠閒的戶外空間。

室內

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踏進了一樓的空間，你可以發現專家採用開放式的設計，而幾乎是四面的落地窗則讓自然光大量進駐，整體的空間感非常棒! 

別緻的風格

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從客廳望向廚房，你會發現室內選用的每個家具都各有其特色，雖然說每件物品的個性都不同，混搭起來卻毫不突兀，反而一起營造出時尚別緻的風格。

家中的主色系為白色，但是在一些部分牆面以及廚房的中島上使用了大膽的黑色，黑與白的結合讓家裡更為時尚有個性。

樓梯

TIEMBLO HOUSE, james&mau james&mau 現代風玄關、走廊與階梯
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通往二樓的樓梯造型十分獨特，依舊是黑與白的搭配讓樓梯間也充滿個性，當陽光灑落在這個區塊時，更顯得美麗迷人。而專家也把較為私人的空間，例如臥室設計在二樓。

看完這個設計，你是不是也對貨櫃屋改觀了呢?

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