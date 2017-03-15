雙層貨櫃屋: 一個外在工業風，內在時尚別緻的現代居所

用貨櫃搭建的房屋成本非常低，而隨著現代技術的進步，貨櫃屋也一甩以往 公共垃圾 的汙名，搖身成為深受大眾歡迎的新形態房屋。對於房價飆漲的現在社會來說，成本低廉，施工期短的貨櫃屋可以說是買屋的新寵兒。

今天所要介紹的藍色雙層貨櫃屋位在哥倫比亞，其結構結合了鋼以及貨櫃，外表散發著濃烈的工業風，但是室內的裝潢卻十分時尚別緻，並且提供現代生活所需的舒適以及便利性。

一起讓我們欣賞更多細節，也許你也會愛上貨櫃屋!