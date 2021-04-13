回憶舊時的美好: 8 個打造台式懷舊復古風的簡單招數

生活富足並不代表心靈就比貧困的時候還要來得快樂，有時候在某一些瞬間，人們總是會不自覺地回想起過往的時光，那些質樸的味道，似乎是現代社會中所缺乏的簡單的幸福。

這一本點子簿將要教大家 8 個打造台式懷舊復古風的簡單招數，只要掌握正確的素材以及家具，你就能夠輕鬆地把過往的美好結合在現代的生活環境中。如果你也喜歡台式懷舊風設計，如果你也想要獲得一些復古風裝潢元素設計靈感，如果你也希望通過懷舊裝潢的方式來回憶舊時光的愜意與美好，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～ 相信其中一定會有你喜歡的一款設計！

現在就一起讓我們感受舊時的美好，順便偷學這 8 個打造台式懷舊復古風的簡單招數吧! 另外，如果你還有更多的細節問題，也可以和我們的專家設計師們直接聯繫喔～