回憶舊時的美好: 8 個打造台式懷舊復古風的簡單招數

生活富足並不代表心靈就比貧困的時候還要來得快樂，有時候在某一些瞬間，人們總是會不自覺地回想起過往的時光，那些質樸的味道，似乎是現代社會中所缺乏的簡單的幸福。
這一本點子簿將要教大家 8 個打造台式懷舊復古風的簡單招數，只要掌握正確的素材以及家具，你就能夠輕鬆地把過往的美好結合在現代的生活環境中。如果你也喜歡台式懷舊風設計，如果你也想要獲得一些復古風裝潢元素設計靈感，如果你也希望通過懷舊裝潢的方式來回憶舊時光的愜意與美好，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～ 相信其中一定會有你喜歡的一款設計！
現在就一起讓我們感受舊時的美好，順便偷學這 8 個打造台式懷舊復古風的簡單招數吧! 另外，如果你還有更多的細節問題，也可以和我們的專家設計師們直接聯繫喔～
你可以請專家在你的家中設置一扇木頭的假窗，藉此打造出台式的古樸感，並且增添家中的趣味性。
水泥以及紅磚是台式懷舊風常見的元素，如果你不喜歡制式化的設計，你可以效法圖中的設計，在紅磚牆上以不規則的方式鋪上水泥，打造出風格獨具的台式懷舊風。
如果說你喜歡帶有現代感的懷舊風格的話，你不一定要選擇紅磚。好比說，你可以仿造上圖的作法，為家中的一道牆鋪上淺色系的磚頭，然後在中間開一扇圓形的室內窗，藉此打造出充滿優雅感的懷舊復古裝潢風。
喜歡這個設計嗎? 讓專家為你打造一個吧!
舊時的台灣住宅最大的特色之一便是裸露的水泥地板，而你可以搭配一道紅磚牆，為室內增添設計感。
這種日式的木框拉門也是台灣日式建築中能見到的，而正方格式的條紋木頭地板也散發濃濃懷舊風格。
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