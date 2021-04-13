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回憶舊時的美好: 8 個打造台式懷舊復古風的簡單招數

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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生活富足並不代表心靈就比貧困的時候還要來得快樂，有時候在某一些瞬間，人們總是會不自覺地回想起過往的時光，那些質樸的味道，似乎是現代社會中所缺乏的簡單的幸福。

這一本點子簿將要教大家 8 個打造台式懷舊復古風的簡單招數，只要掌握正確的素材以及家具，你就能夠輕鬆地把過往的美好結合在現代的生活環境中。如果你也喜歡台式懷舊風設計，如果你也想要獲得一些復古風裝潢元素設計靈感，如果你也希望通過懷舊裝潢的方式來回憶舊時光的愜意與美好，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～ 相信其中一定會有你喜歡的一款設計！

現在就一起讓我們感受舊時的美好，順便偷學這 8 個打造台式懷舊復古風的簡單招數吧! 另外，如果你還有更多的細節問題，也可以和我們的專家設計師們直接聯繫喔～

1. 房中的木頭假窗

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你可以請專家在你的家中設置一扇木頭的假，藉此打造出台式的古樸感，並且增添家中的趣味性。

2. 水泥牆面以及紅磚

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水泥以及紅磚是台式懷舊風常見的元素，如果你不喜歡制式化的設計，你可以效法圖中的設計，在紅磚牆上以不規則的方式鋪上水泥，打造出風格獨具的台式懷舊風。

3. 淺色系磚牆

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如果說你喜歡帶有現代感的懷舊風格的話，你不一定要選擇紅磚。好比說，你可以仿造上圖的作法，為家中的一道牆鋪上淺色系的磚頭，然後在中間開一扇圓形的室內窗，藉此打造出充滿優雅感的懷舊復古裝潢風。

喜歡這個設計嗎? 讓專家為你打造一個吧!

4. 裸露的台式復古水泥地板

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舊時的台灣住宅最大的特色之一便是裸露的水泥地板，而你可以搭配一道紅磚牆，為室內增添設計感。

5. 古意盎然的家具

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打造懷舊復古風裝潢最簡單的方法之一便是在家中擺放古意盎然的老家具，例如圖中這幾張老式的椅子，訴說著許多耐人尋味的舊時故事。

6. 用屋瓦打造一道牆

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老舊的屋瓦散發著濃濃的懷舊風情，利用已經廢棄了的屋瓦，將它們打造成一道牆，可以讓訪客們驚呼連連!

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7. 裸露的樑柱

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如果你想要打造出舊時農舍的氛圍，那麼可以保留裸露的木頭樑柱屋頂

8. 日式懷舊風木框玻璃拉門

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這種日式的木框拉門也是台灣日式建築中能見到的，而正方格式的條紋木頭地板也散發濃濃懷舊風格。

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