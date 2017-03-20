溫暖的鄉間生活: 一間美麗又舒適的經典木屋

現代建築物所採用的材質有多種形式，不論是在熱帶國家或寒冷地區，大概沒有什麼像木材這麼受到大家喜愛的了。這其實一點都不奇怪，因為木材是一種既耐用又美觀的材料，和其他建材及裝潢搭配，它都是一種百搭的元素！今天要帶你去參觀的這座住家，就是採用木頭為主要材質，美麗溫暖的格調一定能夠深得你心。立刻一起來看看吧！
這座中等大小的單層樓住宅採用木材作為主要建材。簡單的結構有著藍色的屋頂和拋光的紅木色澤，會讓你想起簡樸的家鄉，簡約設計便具有十足魅力。可愛的門廊更是引人留連的地方！
這樣的房子是如何打造的呢？首先，建築師必須先打好地基。倘若土壤條件不佳，就必須打出一個夠深厚的基礎；相對地，如果地質尚佳，地基就不必打得太深了。總之，基礎必須穩固，才能確保結構的完整性。整地完成之後，接下來就是進行初步的規畫。
這裡他們已經建好了牆壁的框架，同時也鋪上了硬木地板和屋頂。看看這些牆面設計，就可預見未來這處空間將會設置許多的房間。
在外觀部分，基礎的構造已經打造好，考慮到此地可能會有洪水發生，因此特別採取架高的設計。底部採用磚塊為基座，增加其穩固性。木製的樑柱也經過刨光處理，表面呈現滑順的質感。
這座屋頂採用山牆式構造，成本上較為便宜，在某種意義上，這樣的設計讓人想起九十年代郊區的房子，也算是一種復古的流行。門口旁邊附有一座小車庫，方便停放各種車輛。
打造完成後的房子，有著美麗的木頭質感。光潔的地板，幾乎能反映出自己的影像來！室內的裝潢是來自殖民地時期的靈感，木質門板帶有一種古董風格，讓人彷彿回到某個從前的時光。
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