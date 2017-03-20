溫暖的鄉間生活: 一間美麗又舒適的經典木屋

現代建築物所採用的材質有多種形式，不論是在熱帶國家或寒冷地區，大概沒有什麼像木材這麼受到大家喜愛的了。這其實一點都不奇怪，因為木材是一種既耐用又美觀的材料，和其他建材及裝潢搭配，它都是一種百搭的元素！今天要帶你去參觀的這座住家，就是採用木頭為主要材質，美麗溫暖的格調一定能夠深得你心。立刻一起來看看吧！