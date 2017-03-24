愛地球的環保屋: 有戶外大露臺與樓中樓的熱力住宅

這次點子簿要介紹的這棟建築位於巴西的佛羅安納波里，是聖卡塔琳娜州的首府，這棟環保夢想屋地處於拉戈阿達孔塞桑湖與莫桑比克之間的海灘沙丘附近，能夠眺望沙灘及大海的遼闊景色。而該屋舍更是考量生態與環保的經濟建築，不使用高成本的科技來達到節能及資源利用的效果，這裡的汙水處理系統更能將水過濾後的有機物成為植物的養分，而將乾淨的水回歸大地。想知道更多，就讓我們走進這充滿活力的環保夢想屋吧!
房子的外觀相當簡約，利用矩形的窗戶來做唯一的裝飾，而留白的側面搭配另一面的輕木橫紋的設計，相當具有現代美學的風格。
由混凝土及木板搭建而成的涼棚露臺，提供了一個戶外的休憩場所，搭上這裡的宜人氣候，可說是相得益彰。
小廚房裡以藍色的大牆面為主角而做的色彩搭配，讓廚房的空間備感溫馨，且廚房中有相當多的物件使用回收的廢木料製作，在這廚房裡更顯一番風味。
廚房與餐廳的對側牆面則是用了相當有活力感的黃色，而在上往二樓的階梯處，更是吊掛了色彩豐富的藝術品，讓這小小空間因為色彩而充滿活力。
樓中樓的挑高設計，不僅同時可以考量到收納空間的利用和採光的效果，更增強了空間的視感，圖中的巨大書櫃想必能令許多愛閱讀的人驚艷不已吧!而這樣巨大的書櫃更緊連著二樓的閱讀工作區，無論查找書及或是享受閱讀，在此都能同時滿足。
走到戶外露臺，可以感受到從拉戈阿達孔塞桑湖吹過來的涼風，當風吹過放置在木甲板上的植栽，是多快意的感受啊!
喜歡露臺的設計，也可以看看這裡。
從房屋的側面可以發現到窗戶的高度與大小的設計，不但顧及了採光還兼顧到隱私的層面；在二樓處也可以發現到有個黃色的小樓梯能夠通往屋頂，屋頂有著甚麼呢?
來屋頂享受陽光吧!而遠方更可望像一大片的沙灘與海景，盡情感受這海天一色的美好。
這樂活生活的節能環保屋，是否讓你心動了呢?
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