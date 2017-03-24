愛地球的環保屋: 有戶外大露臺與樓中樓的熱力住宅

樓中樓的挑高設計，不僅同時可以考量到收納空間的利用和採光的效果，更增強了空間的視感，圖中的巨大書櫃想必能令許多愛閱讀的人驚艷不已吧!而這樣巨大的書櫃更緊連著二樓的閱讀工作區，無論查找書及或是享受閱讀，在此都能同時滿足。