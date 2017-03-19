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16款無牆的空間分隔設計

Ladyofwhims Ladyofwhims
Apartamento Porto, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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無論你居住的是透天的豪宅，還是狹小的公寓，你還是不時想嘗鮮，變更室內的格局，讓你的居住品質更加優質。 為了達到輕鬆簡單地變更室內格局而不拆毀任何原有的設計，我們可以使用像屏風這一類可收納的物件。不要小看屏風的作用，它能輕易地營造出分隔感，自然有機地分化空間，讓住屋的視感不受阻礙。

誰規定說你一定需要牆面來打造室內空間的分隔感? 你可以參考點子簿以下16款的設計，找出你最喜歡的風格。

同時，也請你參考我們其他專家們的設計，營造多樣化的室內品味生活。

1. 鋼鐵與玻璃的組合

Apartamento Porto, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Jorge Cassio Dantas Lda

Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda
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用鋼鐵骨架與透明玻璃合成的屏風，讓你的室內空間變得更遼闊，而且它工業化的設計十分摩登俐落。

2. 更加透明化的玻璃分隔

Casa modular, ClickHouse ClickHouse 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ClickHouse

Casa modular

ClickHouse
ClickHouse
ClickHouse

在燈光昏暗且空間狹隘的地帶，透明的玻璃屏風是極佳的選擇。

因為它不僅不占空間，而且又很有時尚感。

3. 厚實的木材屏風

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ 客廳
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

厚實的木材屏風是不易褪流行的，是營造室內分隔感的上選。

除了去除空間的界線，它也賦予室內裝潢自然的光線照明，與住家的其他擺設相襯，像是書籍與藝術品。

4. 水平橫條的屏風

homify 現代風玄關、走廊與階梯 木頭 Amber/Gold
homify

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由材質輕巧且橫條設計的屏風 搭造室內空間的分隔感，有兩項大優點：它能順利的地擋住背光，並且利用它半透明的設計，進行自然採光。然而，在沒有陽光的陰天裡，還是要用電燈補強室內的明亮度。

5. 垂直線條的屏風

Open Space, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio 客廳
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

以垂直的線條修飾室內空間，能有效營造房屋高度的綿延感。

事實上，這款設計也是很好佈置，讓屏風同時具有梁柱的多功能效益。

6. 可收納的屏風

Apartamento Trump Hollywood, Regina Claudia p. Galletti Regina Claudia p. Galletti 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Regina Claudia p. Galletti

Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti

這樣的設計能有效節省空間，暫時的空間分隔讓你的住家佈置更加自由。

而且你也可以把收納式的屏風當作季節性的藝術品，供家中訪客欣賞。

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7. 縮小尺寸的屏風

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Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

如果你不想要有潛在的空間阻隔，最好使用嬌小尺寸的屏風，讓你的空間使用充滿流動性。

而且，這樣搬家的時候很方便，不會造成負擔。

8. 多孔型的屏風

VIA CORDILLERA (DESARROLLOS DELTA), Estudio Tanguma Estudio Tanguma 現代風玄關、走廊與階梯
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

多孔設計的屏風，能便利室內採光。

同時，這樣的造型也可以節省材質，而且十分顯眼俐落。

9. 兩扇門造型的屏風

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用兩扇門造型的屏風，可以充當大門使用，而且造型氣派，大器十足。

而且方格狀的透明中空設計，有助室內採光。

10. 書架型的屏風

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Kriptonite

K2

Kriptonite
Kriptonite
Kriptonite

選擇書架雙功能的屏風，能讓你的節省更多的空間，因為書架造型的屏風可以充當臨時收納的置物櫃。

同時，你也可以省下家中購買置物櫃與書架的開銷。

11. 垂吊式的置物屏風

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enrico massaro architetto

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如果你想讓你的住家分佈更具彈性的話，你可以使用垂吊型的置物屏風。

這樣，你的屏風可以當書架與置物櫃，而且假若不滿意的話，拆除更新起來也不會太費事。

12. 是屏風還是扶手？

Fotografías, Diamond Creaciones Diamond Creaciones 走廊 & 玄關
Diamond Creaciones

Diamond Creaciones
Diamond Creaciones
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安置於樓梯的屏風，可以當扶手用。

多孔的設計有利採光，而且這樣的空間分隔不會造成阻礙，讓你下樓梯的時候更有安全感。

13. 滑門式的屏風

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Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
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滑門式的屏風流動性佳，半透明的設計也有利採光度。

14. 看似輕薄卻十分穩固的材質

APTO. J & C, Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Beige
Matheus Menezes Arquiteto

Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto
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你並不一定要厚重材質來打造穩固的室內裝潢，舉例說來，圖片中的屏風材質輕薄，且也十分穩固。

雖然它不一定具有理想的多功能設計，但是它可以讓你的住家充滿安全感。

15. 兼具天花板功能的屏風

Casa Horizonte, VMArquitectura VMArquitectura 現代風玄關、走廊與階梯 水泥
VMArquitectura

VMArquitectura
VMArquitectura
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你可以索性把自家的室內外裝潢做成一系列的多孔屏風設計，讓整間房子充滿不間斷的綿延感。

同時，斑斕的蔭影也讓你的走廊看起來詩意十足。

16. 鋁線材質的屏風

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Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

鋁金屬線條製成的屏風很耐用，不會輕易斷裂，可以抵擋任何的外界壓力。

基於安全的考量，你不妨用鋁線搭造住家的屏風。

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