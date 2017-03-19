16款無牆的空間分隔設計

無論你居住的是透天的豪宅，還是狹小的公寓，你還是不時想嘗鮮，變更室內的格局，讓你的居住品質更加優質。 為了達到輕鬆簡單地變更室內格局而不拆毀任何原有的設計，我們可以使用像屏風這一類可收納的物件。不要小看屏風的作用，它能輕易地營造出分隔感，自然有機地分化空間，讓住屋的視感不受阻礙。

誰規定說你一定需要牆面來打造室內空間的分隔感? 你可以參考點子簿以下16款的設計，找出你最喜歡的風格。

同時，也請你參考我們其他專家們的設計，營造多樣化的室內品味生活。