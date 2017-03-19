16款無牆的空間分隔設計

無論你居住的是透天的豪宅，還是狹小的公寓，你還是不時想嘗鮮，變更室內的格局，讓你的居住品質更加優質。 為了達到輕鬆簡單地變更室內格局而不拆毀任何原有的設計，我們可以使用像屏風這一類可收納的物件。不要小看屏風的作用，它能輕易地營造出分隔感，自然有機地分化空間，讓住屋的視感不受阻礙。
誰規定說你一定需要牆面來打造室內空間的分隔感? 你可以參考點子簿以下16款的設計，找出你最喜歡的風格。
同時，也請你參考我們其他專家們的設計，營造多樣化的室內品味生活。
用鋼鐵骨架與透明玻璃合成的屏風，讓你的室內空間變得更遼闊，而且它工業化的設計十分摩登俐落。
在燈光昏暗且空間狹隘的地帶，透明的玻璃屏風是極佳的選擇。
因為它不僅不占空間，而且又很有時尚感。
厚實的木材屏風是不易褪流行的，是營造室內分隔感的上選。
除了去除空間的界線，它也賦予室內裝潢自然的光線照明，與住家的其他擺設相襯，像是書籍與藝術品。
由材質輕巧且橫條設計的屏風 搭造室內空間的分隔感，有兩項大優點：它能順利的地擋住背光，並且利用它半透明的設計，進行自然採光。然而，在沒有陽光的陰天裡，還是要用電燈補強室內的明亮度。
以垂直的線條修飾室內空間，能有效營造房屋高度的綿延感。
事實上，這款設計也是很好佈置，讓屏風同時具有梁柱的多功能效益。
這樣的設計能有效節省空間，暫時的空間分隔讓你的住家佈置更加自由。
而且你也可以把收納式的屏風當作季節性的藝術品，供家中訪客欣賞。
如果你不想要有潛在的空間阻隔，最好使用嬌小尺寸的屏風，讓你的空間使用充滿流動性。
而且，這樣搬家的時候很方便，不會造成負擔。
多孔設計的屏風，能便利室內採光。
同時，這樣的造型也可以節省材質，而且十分顯眼俐落。
用兩扇門造型的屏風，可以充當大門使用，而且造型氣派，大器十足。
而且方格狀的透明中空設計，有助室內採光。
選擇書架雙功能的屏風，能讓你的節省更多的空間，因為書架造型的屏風可以充當臨時收納的置物櫃。
同時，你也可以省下家中購買置物櫃與書架的開銷。
如果你想讓你的住家分佈更具彈性的話，你可以使用垂吊型的置物屏風。
這樣，你的屏風可以當書架與置物櫃，而且假若不滿意的話，拆除更新起來也不會太費事。
安置於樓梯的屏風，可以當扶手用。
多孔的設計有利採光，而且這樣的空間分隔不會造成阻礙，讓你下樓梯的時候更有安全感。
滑門式的屏風流動性佳，半透明的設計也有利採光度。
你並不一定要厚重材質來打造穩固的室內裝潢，舉例說來，圖片中的屏風材質輕薄，且也十分穩固。
雖然它不一定具有理想的多功能設計，但是它可以讓你的住家充滿安全感。
你可以索性把自家的室內外裝潢做成一系列的多孔屏風設計，讓整間房子充滿不間斷的綿延感。
同時，斑斕的蔭影也讓你的走廊看起來詩意十足。
鋁金屬線條製成的屏風很耐用，不會輕易斷裂，可以抵擋任何的外界壓力。
基於安全的考量，你不妨用鋁線搭造住家的屏風。
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