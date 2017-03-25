每到週末的時候，我們都希望可以放下忙碌的工作和沉重的壓力，好好地休息。無奈城市中總是擠滿了人，讓人無法享受寧靜的環境和屬於自己的空間，可能連出去吃一頓好的，也需要排隊或是擠捷運，真的是太讓人生氣和太沒樂趣了。要是你家擁有一個休憩的空間、寧靜的閱讀角落或是種滿了盆裁的小花園呢？那真的是最幸福的事了！不用坐公車、不用花錢又不用排隊就可以享受一個屬於自己的小天地，以下為大家介紹的正是 21 個在家就能超放鬆的多功能戶外空間，千萬別錯過哦！