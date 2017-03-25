每到週末的時候，我們都希望可以放下忙碌的工作和沉重的壓力，好好地休息。無奈城市中總是擠滿了人，讓人無法享受寧靜的環境和屬於自己的空間，可能連出去吃一頓好的，也需要排隊或是擠捷運，真的是太讓人生氣和太沒樂趣了。要是你家擁有一個休憩的空間、寧靜的閱讀角落或是種滿了盆裁的小花園呢？那真的是最幸福的事了！不用坐公車、不用花錢又不用排隊就可以享受一個屬於自己的小天地，以下為大家介紹的正是 21 個在家就能超放鬆的多功能戶外空間，千萬別錯過哦！
家中的角落或是走廊的空間都會經常被忽略，其實這些地方可以打造成一個多功能的戶外空間，讓你享用更多休閒設施或是戶外的時光。上圖的這間小屋把木頭甲板的空間打造成充滿鄉村風味的小花園，配上餐桌、搖椅和古典廚櫃，舒適又有風味！
露臺和庭園的空間具備非常多的可能性，你可以按照自己的喜好去創建一個小天地，就如以上的房子，它在露臺上放置了餐桌和翠綠的棕櫚樹，配上前庭種植的紅葉和花朵，充滿了春天的氣色！
這間房子利用了戶外的自然環境，簡單地鋪設了木板造的甲板和兩張田園風的椅子，巧妙地建起了一個多功能的休閒空間。它可以是一個閱讀的好地方或是野餐的好位置，用途非常廣，簡直是個享受週未的好地方！
很多房子都沒有完全地善用空間，尤其是別墅式的房子，它們擁有的前庭或是寬闊的走廊，其實可以成為絕美的多用途空間。例如以上的房子，它把露臺的位置建成一個充滿北歐風情的戶外空間，沙發配上小桌子面對著青青的草地，真是城市裡的綠洲。
景觀建築師把這個陽台變成一個戶外的輕鬆小廳，木造的甲板、坐墊和木棧板打造成的沙發配上不同的家飾品，形成了一個休閒的小區。在夏日裡，可以享受陽光和微風；在晚上，可以欣賞滿天的星星，真完美！
如果門前的走廊擁有比較大的空間，你也可以參考這間房子的設計，建築師把門廊的位置打造成一個休閒的戶外小廳，加上海藍色的沙發做搭配，讓房子看起來更有愜意的海洋風！
烹調是一種樂趣，閒時煮一點小東西可以讓自己享受一下自己的時光，尤其在戶外的廚房裡煮東西，更是讓人放鬆。以上的露臺除了用餐的桌子外，還在角落裝設了一個小爐，讓你燒烤或是煮一點小吃，打造悠閒生活。
這個房子本身已經擁有一個游泳池，建築師把空間繼續擴充成一個廣闊的活動區，增加了開放式的廚櫃、戶外的大廳和用餐桌，非常適合週未的家庭聚會，享受天倫之樂。
有時候，多功能的空間並不需要太多的設備，只要擺放簡單的家居也可以打造多用途的效果，就像以上的例子一樣。在露臺上擺放了簡單的家俱和家飾品，例如吊燈、簡約的廚櫃和椅子，提供不同的活動空間讓你選擇。
落地窗的設計讓住戶可以欣賞戶外的美景，而露臺和花園的位置就成為了休閒和下午茶的好地方，鄉村風的擺設配上園藝師佈置的小盆裁，充滿了歐陸花園的分為，讓人特別放鬆。
其實走廊的用途和設計是非常地多元化，只要動動腦筋就可以瞬間讓走廊變得更時尚又實用！以上的走廊就是一個好例子，在色彩繽紛的牆壁和植物的襯托下，走廊變得更活潑生動，配上藤織的搖椅，更是充滿殖民地風情！
這個庭園除了花草與景觀設備，還加上了酒吧臺和酒窖般的角落，成為了一個休歇的好地方，讓你跟朋友在家裡聊聊天，小孩子就可以在花園裡玩耍，非常多功能。
在紅磚牆和石塊鋪設的角落裡，擺放了彩色的吊床和一點家飾品，建立了一個小小的戶外休息間，更讓房子看起來更有品味和度假的氣氛。
這個豪華的露臺配上廣闊的歐陸花園，實在太讓人羨慕了！現代時尚的家飾品配上大大的吊燈讓人為之驚歎，除了美化環境外，它還提供了舒適的空間和實用的家具，簡直是高級的享受哦！
專家在這個露臺建上了小型廚櫃和餐桌的位置，提供了戶外的活動空間和用餐區，這些簡約的設計讓空間更多元化，非常值得參考！
想過把客廳搬到室外嗎？這個大膽的構想竟被這位景觀建築師實現，使用了全木造的設計把開放式的大廳和大自然融為一體，配上簡約的傢俬和窗戶，充滿了自然的氣色！
國外的餐廳經常提供戶外的用餐區，在陽光和新鮮空氣下享受一頓美好的午餐，真是太棒了！只需要加點家具，你家的庭園也可以變成浪漫的郊外飯廳哦！
把廚櫃跟飯桌搬到戶外來，你就不用整天對著四面牆壁也不用悶在室內裡，可以好好享受你的烹調時間，做個早餐或是下午茶，然後享受你的閱讀時間，真的是太完美啦！
假日的酒吧經常滿座又吵雜，讓你跟朋友都不能好好地詳談，那你有想過在家中的走廊建設一個屬於自己的小酒吧嗎？以上這個房子利用了走廊跟前庭的空間，建了一個叢林中的酒吧臺，以後就可以盡情享受你跟朋友的私人時間了！