現代風獨棟住宅: 一個結合混凝土與木頭的奢華空間

巴西這個國家一向給人一種熱情的印象，源於巴西的桑巴舞和足球明星比如說內馬爾(Neymar)和球王貝利(Pelé)相信更是無人不曉！

今天我們來到了巴西的一個擁有 4 萬多人口的小城市Tietê，參觀一所體現了巴西式熱帶風情的美房。這所房子擁有一個華麗得如高級酒店一樣的泳池，而室內裝潢既美觀又實用，大家絕對不能錯過喔！