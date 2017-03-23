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現代風獨棟住宅: 一個結合混凝土與木頭的奢華空間

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Casa MG, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 泳池
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巴西這個國家一向給人一種熱情的印象，源於巴西的桑巴舞和足球明星比如說內馬爾(Neymar)和球王貝利(Pelé)相信更是無人不曉！

今天我們來到了巴西的一個擁有 4 萬多人口的小城市Tietê，參觀一所體現了巴西式熱帶風情的美房。這所房子擁有一個華麗得如高級酒店一樣的泳池，而室內裝潢既美觀又實用，大家絕對不能錯過喔！

外觀　白天

Casa MG, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Lozí – Projeto e Obra

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白牆、灰牆與塑木外牆板是組成這個時尚房子外觀的三個重要元素，各個部分不盡相同，然而卻毫無違和感。

從第一眼看來，這個房子就好像由三塊不同顏色的積木堆砌而成，你也很難道出它到底參照了哪些設計而建成——它只是以一種「獨特自我風格」的形式存在。

而門前種植的那一棵迷你棕櫚樹彷彿透露了整體設計的取向——熱帶風情。

​開放式空間

Casa MG, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 視聽室
Lozí – Projeto e Obra

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進門以後來迎接我們的是眼前這個開放式起居空間。

設計師為選用了代表熱情的紅色來設計廚房裡的中島——這種實用性高的中島兼具流理台、洗豌盤與收納櫃於一身；廚房的牆面同樣設計非凡，在一片淡綠色的油漆上貼了不少閃閃生輝的銀白色貼片，使整個空間顯得與別不同。

開揚的客廳則選用了比較低調的灰色來作主調，就好像是綠葉一樣，當起了襯托主角的角色。

​樓梯

Casa MG, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 現代風玄關、走廊與階梯
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
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另外一個非常值得留意的設計就是這個充滿現代感的樓梯設計——落地式的木製台階配搭了一整面透明的強化玻璃護牆，看起來質感輕盈的玻璃保持了房子原有的空間感，同時也大大提升了設計時尚度。

​露臺

Casa MG, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 露臺
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戶外露臺一邊鋪設了木甲板，另一邊則採用經過防水處理的白色地板。在這邊的角落甚至還附有一組美觀的小型爐灶，讓人能盡情享受戶外烤肉時光！

​戶外休憩空間

Casa MG, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 露臺
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總覽整個戶外休憩區，除了「美觀、舒適、時尚」之外我就找不到別的形容詞了！

​泳池

Casa MG, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 泳池
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這個美得像酒店泳池一樣的私人泳池有沒有嚇到大家呢？整個泳池鋪設了三種不同藍色色調的馬賽克磁磚，讓清澈的池水擁有湛藍的顏色。

泳池與露臺之間以一面時尚的玻璃圍牆分隔開來，而右手邊的一整面原始木牆和牆角的綠色小草坪配搭亦得宜，整體設計簡直是無懈可擊！

​外觀　晚上

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最後送給大家這一張美麗至極的照片，讓這個被昏黃浪漫燈光包圍的美房，在你心目中留下最深刻印象‥‥‥

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