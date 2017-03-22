9 種不單調的美麗白色廚房

灰色、白色和木色這三種元素拼起來總是能帶給人一種棒極的視覺效果！

而當中最值得留意的莫過於那個開放式廚房了！整個廚房間隔呈現出凹陷效果，整組廚櫃與冰箱都是客製化的，所以看起來才這麼的完美。廚房中間凹陷部分的牆面粉刷成灰色，跟四周的白營造出一種強烈的對比，以致整體設計看起來不會過於單調。在這個牆面上，設計師更打造出木製調味料架和金屬廚房掛架，真的既實用又好看！