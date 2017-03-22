9 種不單調的美麗白色廚房

對於很多喜愛下廚的人來說廚房是他們的重地，講好笑一點就是「神聖不可以侵犯」！廚房同時亦是凝聚一家人其中一個最重要的起居空間——試想想看，如果房子缺了廚房，我們當然做不了溫馨的菜式與家人或愛人分享，一家人能夠相聚的時光也必定會大打折扣。
我們深明廚房的重要性，所以今天為大家帶來9個美麗的廚房設計。它們之間還有一個共通點——白！這9個白色廚房究竟會為你帶來什麼樣的靈感呢？現在就讓我們來看看吧～
這一整組廚櫃和流理台一如所料，以純白為主調，可是整體配套設計的亮點卻有很多。
例如說，設計師擅於利用牆面的空間來安裝掛牆式廚櫃和烤箱，是許多人沒有想過的點子。除此以外，部分牆上亦貼有蜂窩狀的黑白磁磚，為這一片白之中加添一點獨特的設計元素。此外，靠窗的那一面牆面則採用了磚牆牆面設計，跟這個純白的廚房互相搭配得宜。
灰色、白色和木色這三種元素拼起來總是能帶給人一種棒極的視覺效果！
而當中最值得留意的莫過於那個開放式廚房了！整個廚房間隔呈現出凹陷效果，整組廚櫃與冰箱都是客製化的，所以看起來才這麼的完美。廚房中間凹陷部分的牆面粉刷成灰色，跟四周的白營造出一種強烈的對比，以致整體設計看起來不會過於單調。在這個牆面上，設計師更打造出木製調味料架和金屬廚房掛架，真的既實用又好看！
在一片白的廚房設計之中加添一些不鏽鋼材元素，可以讓整體視覺更平衡，避免絕白設計顯得過份冰冷。
在這個白色廚房還有另外一個值得我們考慮的設計點子——黑板！安裝黑板的工序並不繁複，而且對於愛下廚的人來說，有一個隨手可以寫下食譜的黑板真的最適合不過。
這個充滿日式風情的簡約風廚房會是你的最愛嗎？
木材與白色廚櫃的配搭永不過時，兩者拼合所營造出的溫馨感亦無其他材質能及。這個開放式廚房裡還裝有一個中島，它兼具吧台與爐灶兩個身份，同時亦提供了額外的收納空間。
這個以綠與白作配搭的廚房由意大利設計公司ANDREA ORIOLI打造，彷彿能從第一眼就把所有人的焦點捉住。 客製化的純白廚櫃呈現出近乎完美的對稱效果，讓人看得賞心悅目。整個廚房的牆面則被粉刷成墨綠色，具有鎮靜人心的效果，而且亦能強調廚櫃的純白設計。
被溫暖陽光照耀著的廚房顯得份外溫馨，牆上的木架、廚房中的早餐檯、檯上的小盆栽與木製流理台更為整個設計畫龍點睛。
牆面上甚至還裝有了一整面黑板，設計師以粉筆勾畫出可愛的圖樣，讓整個廚房充滿家的感覺！
無論是廚櫃、餐桌還是頂上的橫樑，廚房裡的所有部分的線條都是簡潔而俐落。
擁有原始木紋的木材提升了整體設計質感，造就了這一個典雅之中又帶點自然的絕美廚房。
這個迷你廚房實際上少於3.6坪，可是設計師仍勇於負責起這個案子，以獨有的創意打造極具原創性的設計，例如這個擁有三角錐型設計的大理石流理台，以及那面有效提升空間感的鏡面牆。
雖然說廚櫃組合是純白的，可是這一整個廚房空間卻是被滿滿的大自然色系填滿，比如說讓人想起青草與綠樹的墨綠色餐椅及旁邊兼具收納櫃於一身的樓梯；讓人想起樹林的木餐廳和木地板；以及那一整面純白磚牆等等。
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