9 個與眾不同的大門設計

大家都很重視自己的外表，每天出門前都不忘給自己好好梳妝打扮一番，但是你家的門面是不是也同樣受到你的重視呢？大門就像是家庭的外表，不論是登門拜訪的親友，或是打從你家門前過的路人，在沒有登堂入室的情況下，第一眼印象便是大門！為了幫大家設計出能夠代表家宅形象的大門， homily 為你蒐集了 9 款與眾不同的大門，現在就一起來挑選吧！
這座大門混和了多種材質，一半以石頭打造出圍牆，另一半則是鐵鑄的鏤空大門，上頭還設計出頂蓋。溫暖的泥土色賦予家門親和的觀感。
以黑、白、灰三個主色打造的門面，簡約中還自帶濃濃的禪意，沈靜的外觀散發出氣派的風格來。門前步道旁有著灰色碎石塊，構成優雅的視覺觀感。
這座門面採用鏤空式設計，從屋外就可以透視到門後的約略景象。門前磚道與牆上燈光構成溫柔的氛圍，回到家的感覺分外溫馨了！
這座住宅有著兩道大門，石造的外牆與地板彷彿一體成形，搭配黑色邊框的木造門面，高端豪華中還散發著典雅的氣質！
這座木頭製成的門面上，精心雕刻出具有落葉意象的圖案，與周圍的大自然綠意映襯，格外突顯出屋主對自然的熱愛。
這處大門採用三種不同顏色、材料和裝潢，打造出非常獨特的觀感。看似全然封閉的外觀，卻又在右側牆上設計出一個窗口，像是與外界的一個對話溝通。
黑白色是裝潢中最經典不退流行的顏色，設計師用它們來打造這座大門，再巧妙地運用門口的綠樹，中和視覺上的冷硬感。
這座銀灰色的鋼鐵材質大門，以銀光閃閃的造型讓人目眩神迷！它既散發著現代時尚氣質，又自帶未來科技感，保證是科技迷的最愛！
如果你正在尋找美化住家的創意，一定不能錯過以下文章：