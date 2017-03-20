9 個與眾不同的大門設計

大家都很重視自己的外表，每天出門前都不忘給自己好好梳妝打扮一番，但是你家的門面是不是也同樣受到你的重視呢？大門就像是家庭的外表，不論是登門拜訪的親友，或是打從你家門前過的路人，在沒有登堂入室的情況下，第一眼印象便是大門！為了幫大家設計出能夠代表家宅形象的大門， homily 為你蒐集了 9 款與眾不同的大門，現在就一起來挑選吧！