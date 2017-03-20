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9 個與眾不同的大門設計

Genie Chien Genie Chien
Residência Bom Retiro, TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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大家都很重視自己的外表，每天出門前都不忘給自己好好梳妝打扮一番，但是你家的門面是不是也同樣受到你的重視呢？大門就像是家庭的外表，不論是登門拜訪的親友，或是打從你家門前過的路人，在沒有登堂入室的情況下，第一眼印象便是大門！為了幫大家設計出能夠代表家宅形象的大門， homily 為你蒐集了 9 款與眾不同的大門，現在就一起來挑選吧！

1. 地中海風門面

Un giardino scolpito per una proprietà privata, Giuseppe Lunardini Architetto del Paesaggio Giuseppe Lunardini Architetto del Paesaggio 房子
Giuseppe Lunardini Architetto del Paesaggio

Giuseppe Lunardini Architetto del Paesaggio
Giuseppe Lunardini Architetto del Paesaggio
Giuseppe Lunardini Architetto del Paesaggio

這座大門混和了多種材質，一半以石頭打造出圍牆，另一半則是鐵鑄的鏤空大門，上頭還設計出頂蓋。溫暖的泥土色賦予家門親和的觀感。

2. 富有禪意的設計

Ingresso Zen, Arch. STEFANELLI Gabriella Arch. STEFANELLI Gabriella 庭院
Arch. STEFANELLI Gabriella

Arch. STEFANELLI Gabriella
Arch. STEFANELLI Gabriella
Arch. STEFANELLI Gabriella

以黑、白、灰三個主色打造的門面，簡約中還自帶濃濃的禪意，沈靜的外觀散發出氣派的風格來。門前步道旁有著灰色碎石塊，構成優雅的視覺觀感。

3. 鏤空式門面

Residência Bom Retiro, TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

這座門面採用鏤空式設計，從屋外就可以透視到門後的約略景象。門前磚道與牆上燈光構成溫柔的氛圍，回到家的感覺分外溫馨了！

4. 豪華氣派型

GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
NAZZ Design Studio

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

這座住宅有著兩道大門，石造的外牆與地板彷彿一體成形，搭配黑色邊框的木造門面，高端豪華中還散發著典雅的氣質！

5. 雕花圖案設計

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos 窗戶 銅/青銅/黃銅
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

這座木頭製成的門面上，精心雕刻出具有落葉意象的圖案，與周圍的大自然綠意映襯，格外突顯出屋主對自然的熱愛。

6. 三合一大門

Privada Paraíso, Base-Arquitectura Base-Arquitectura 窗戶
Base-Arquitectura

Base-Arquitectura
Base-Arquitectura
Base-Arquitectura

這處大門採用三種不同顏色、材料和裝潢，打造出非常獨特的觀感。看似全然封閉的外觀，卻又在右側牆上設計出一個窗口，像是與外界的一個對話溝通。

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7. 黑白對比設計

CG邸, Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ 現代風玄關、走廊與階梯
Sen&#39;s Photographyたてもの写真工房すえひろ

Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ
Sen&#39;s Photographyたてもの写真工房すえひろ
Sen's Photographyたてもの写真工房すえひろ

黑白色是裝潢中最經典不退流行的顏色，設計師用它們來打造這座大門，再巧妙地運用門口的綠樹，中和視覺上的冷硬感。

8. 鄉村中古風

Casa Campo / Ateliê - Vale das Videiras, Carlos Salles Arquitetura e Interiores Carlos Salles Arquitetura e Interiores 窗戶
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

設計師運用混凝土打造起外後，以帶有原木粗糙感的木頭裝置起這道大門來。門口吊掛著一具古式搖鈴，彷彿回到了中古世紀的鄉間。

9. 現代前衛風

Puertas de exterior, Timberplan Timberplan 窗戶
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

這座銀灰色的鋼鐵材質大門，以銀光閃閃的造型讓人目眩神迷！它既散發著現代時尚氣質，又自帶未來科技感，保證是科技迷的最愛！

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